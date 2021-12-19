دراسة: تراجع نسبة ممارسة الجنس بسبب مخاوف كورونا وجدت دراسة نشرت حديثًا وركزت على الفترة التي تلت انتشار جائحة كورونا أن الشباب يمارسون الجنس بشكل أقل في القرن الحادي والعشرين.

وتكهن مؤلفو الدراسة بأن الانخفاض في النشاط الجنسي يمكن أن يكون مرتبطًا بارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق.

دراسة: تراجع نسبة ممارسة الجنس بسبب مخاوف كورونا

كم عدد المرات التي تمارس بها الجنس؟

قد يكون سؤالًا مثيرًا للاهتمام إذا لم تكن مرتبطاً وتعرف تماماً ما معنى أن تحاول الارتباط للحصول على علاقات جنسية في عصر الوباء. ولكن بغض النظر عن حالة علاقاتك، وبغض النظر عن وباء كورونا ، فإن جودة حياتك الجنسية هي جزء من صحتك العامة.

هذا هو السبب وراء أهمية نتائج الدراسة التي نُشرت في يونيو 2020 في مجلة JAMA Network Open التي حللت النشاط الجنسي بين البالغين ، كما يقول خبراء الصحة. وكانت المحصلة: تراجع عدد مرات ممارسة الجنس.

دراسة: تراجع نسبة ممارسة الجنس بسبب مخاوف كورونا

الدراسة وجدت أرقامًا مفاجئة

في الدراسة ، أجرى الباحثون مسحًا لما يقرب من 10000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا حول عدد مرات لقاءاتهم الجنسية وعدد الشركاء الجنسيين. أخذت الدراسة بيانات من ما يقرب من عقدين ، من 2000 إلى 2018. النتائج:

من عام 2000 إلى عام 2002 ، كان عدد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا والذين لم يبلغوا عن أي نشاط جنسي خلال العام السابق 19 بالمائة بحلول عام 2016 إلى عام 2018 ، ارتفعت هذه النسبة إلى 31 بالمائة.

بين عامي 2016 و 2018 ، ذكرت واحدة من كل خمس نساء (19 بالمائة) أنها غير نشطة جنسيًا.

من عام 2000 إلى عام 2002 ، أفاد 71 في المائة و 69 في المائة من الرجال والنساء المتزوجين ، على التوالي ، أنهم يمارسون الجنس أسبوعياً. في 2016 إلى 2018 ، انخفض ذلك إلى 58 و 61 في المائة من الرجال والنساء المتزوجين ، على التوالي ، يمارسون الجنس أسبوعيا.

دراسة: تراجع نسبة ممارسة الجنس بسبب مخاوف كورونا

أهم الأسباب التي تجعل الشباب لا يمارسون الجنس

لماذا التراجع؟ وفقًا لمؤلفي الدراسة ، هناك عدة تفسيرات لسبب عدم ممارسة المزيد من الأشخاص للجنس. قد يكون أحدها هو أسلوب الحياة المزدحم الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والذي أصبح رمزًا للمكانة بالنسبة للبعض وضرورة للآخرين (هناك وقت أقل لممارسة الجنس) ؛ أو حقيقة أن رؤوسنا مدفونة في الأجهزة التقنية (وهو فعل يسمى التعلق باستخدام الهاتف) ، مما قد يجعلك تركز على الشاشة - وليس شريكًا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة القلق والاكتئاب لدى الشباب ، والفشل في الانطلاق في علاقة جادة، وتفضيل النساء للعلاقات العابرة دون التزام، والدور الذي لعبته الهواتف الذكية في جعلنا أقل مهارة اجتماعيًا ، هي أسباب محتملة أخرى جعلت الشباب يتمتعون بمهارات اجتماعية عالية ولكن لقاءات جنسية أقل.

يقول بيتر أويدا، مؤلف مشارك للدراسة وباحث ما بعد الدكتوراه في معهد كارولينسكا في ستوكهولم. "إن الاعتماد على التواصل من خلال التكنولوجيا لا يساعد الشباب على تطوير المهارات الاجتماعية والحميمية اللازمة ليكونوا في علاقة جسدية" ، ويقول لوجان ليفكوف ، دكتوراه ، معلم جنسي في مدينة نيويورك. "هذه مهارات مهمة يحتاج الناس إلى تطويرها بغض النظر عن كيفية تحديد توجهك الجنسي". ويضيف: "إنني أشعر بالقلق من أن الافتقار إلى الممارسة الجنسية سيشكل كيف وما إذا كان يمكن للناس المشاركة جسديًا مع بعضهم البعض".

دراسة: تراجع نسبة ممارسة الجنس بسبب مخاوف كورونا

آثار جائحة كورونا على السلوك الجنسي

تذكر أن هذه الدراسة أجريت ببيانات تنتهي في 2018 - بعبارة أخرى، ما قبل الجائحة. وربما لن يساعد وباء كوفيد-19 الأشخاص في تكوين علاقات حميمة جديدة. يقول الدكتور أويدا: "قد تجعل إجراءات التباعد الاجتماعي والقلق العام بشأن الاتصال بين الإنسان والبشر صعوبة في العثور على شركاء".

وجدت الدراسة أيضًا أن الرجال ذوي الدخل المنخفض والذين كانوا يعملون بدوام جزئي أو عاطلين عن العمل كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا غير نشطين جنسيًا، وهو أمر مهم اليوم ، لأن الانكماش الاقتصادي الحالي قد يزيد الأمر سوءًا.

علاوة على ذلك ، كلما طالت مدة هذا الافتقار إلى الاتصال البشري ، كما يقول الدكتور ليفكوف ، كلما كان من الصعب إعادة تشغيل المهارات أو حتى تطويرها في المقام الأول. في المستقبل ، قد تتراجع أعداد الأشخاص الذين يمارسون الجنس بشكل أقل. "الاتصال البشري واللمس والمتعة - كيفما نحب تجربتها - أمر مهم حقًا" ، كما تقول.

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