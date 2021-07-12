علاقات البوابة: 7 أسباب وراء لوم شريكك لك على كل شيء

ينجح الزواج عندما يبذل كل من الشريكين جهودًا متساوية للحفاظ على العلاقة ورعايتها...

الأمر كله يتعلق بتحمل مسؤولية متساوية والعمل الجاد لإنجاحها. لكن في بعض الأحيان تصل علاقتك إلى موقف لا يستطيع فيه شريكك التوقف عن لومك على كل شيء. قد تكون هناك عدة أسباب لذلك قد تعرفها أو لا تعرفها.

فيما يلي سبعة أسباب لماذا يلومك شريكك على شيء:

لديهم ثقة متدنية بالنفس

غالبًا ما ينتهي الشخص الذي يعاني من تدني احترام الذات ويكافح من أجل الثقة في خلق مشكلة في العلاقة. إنهم لا يحبون أنفسهم. وبالتالي ، عندما يكافحون ، بدلاً من طلب المساعدة ، ينتهي بهم الأمر بإلقاء اللوم على الشخص المجاور لهم.

يحبون السيطرة

يريد بعض الناس أن تكون الأشياء مثالية ، وهو ما لا يمكن أن يكون هو الحال في الحياة الواقعية. إنهم مثاليون المتشددين الذين لا يستطيعون تحمل شخص ما ضد إرادتهم. لذلك ، إذا فشلت في الارتقاء إلى مستوى الكمال ، فأنت الشخص الذي غالبًا ما يتم إلقاء اللوم عليه.

يشعرون بالضغط

يمكن أن تكون الحياة مرهقة للغاية في بعض الأحيان. إذا كان شريكك يعاني من الكثير من التوتر مؤخرًا ، فإنه يبحث عن طريقة للتنفيس عن غضبه وإحباطه. هذا يقودهم إلى إلقاء اللوم عليك على أي شيء أو كل شيء.

مهووسون بأنفسهم

لا يمكن لأي شخص مهووس بذاته والنرجسي أن يتحمل المسؤولية أبدًا عن أي شيء يحدث بشكل خاطئ. يعتقد النرجسيون دائمًا أنهم على حق ويسعون إلى إلقاء اللوم على شخص آخر. ستجد نفسك دائمًا تعتذر عن كل شيء في علاقتك.

لانهم غير سعداء

إذا كان شريكك يلومك على كل شيء ، فهذا يعني أنه غير سعيد بالعلاقة. بدلاً من التحدث عن المشاكل في زواجك ، يبحثون عن طريقة لإلقاء اللوم عليك في كل شيء. الآن هو الوقت الذي تريد فيه حقًا أن تفعل شيئًا حيال ذلك.

لانهم ليسوا مستعدين للتغيير

يمكن أن يكون التغيير مخيفًا لكثير من الناس. على الأرجح لا يريدون التورط في شيء يتطلب منهم التغيير. بدلاً من تغييرها إلى الأبد ، ينتهي بهم الأمر بإلقاء اللوم عليك في كل أوجه القصور في زواجك.

لا يحبون تحمل المسؤولية

بعض الناس ليسوا مستعدين فقط لتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالهم. إذا حدث خطأ ما حتى لو كانوا هم الذين أخطأوا ، فلن يتحملوا المسؤولية عنه. غالبًا ما يشعرون أنهم يبذلون المزيد في العلاقة ، وقد لا يكون الأمر كذلك على الإطلاق.

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