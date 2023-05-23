البوابة - أظهرت دراسة جديدة أن حديقة المنزل يمكن أن تؤثر بشدة على صحتك بشكل عام، وترتبط بنتائج صحية أفضل ، بما في ذلك احتمالات أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى مرض السكري.

دراسة: ما علاقة حديقة المنزل بصحة قلبك؟

مخاطر الاكتئاب

تشير الأبحاث إلى أن البستنة يمكن أن تقلل أيضًا من خطر الاكتئاب والقلق. تعتبر البستنة الخارجية أكثر فائدة ، لكن البستنة الداخلية يمكن أن تكون مفيدة أيضًا. ربما كنت تقوم بزراعة نباتاتك طوال حياتك أو بدأت للتو في زراعة نباتاتك الخاصة في السنوات القليلة الماضية. سواء كنت تعتني ببضع أزهار أو لديك حديقة فاتنة مليئة بالخيرات، يمكن أن تكون تجربة زراعة طعامك ونباتاتك ممتعة للغاية. بالإضافة الى أن البستنة يمكن أن تفيد جسمك بطرق أخرى أيضًا.



الدراسة ، التي نُشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية ، نظرت في البيانات التي تم جمعها من أكثر من 146000 من البالغين الأمريكيين فوق سن 65. تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات - البستانيين (كبار السن الذين يمارسون البستنة) ، المتمرنون (الذين يمارسون أنشطة بدنية أخرى إلى جانب البستنة)، وغير المتمرنين. أفاد البستانيون بأنهم يقضون وقتًا أطول في البقاء نشيطين بدنيًا مقارنة بالمتمرنين ، وكانوا قادرين على الحصول على 150 دقيقة من النشاط البدني الموصى به في الأسبوع مع البستنة وحدها. مقارنة بالأفراد غير النشيطين، أبلغ البستانيون عن انخفاض احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والنوبات القلبية وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم وحتى مرض السكري. كما أنهم كانوا أكثر ميلاً لتلبية حصصهم من الفاكهة والخضروات لهذا اليوم.



لكن هذه ليست المرة الأولى التي ترتبط فيها البستنة بنتائج صحية أفضل. تشير الدراسات السابقة إلى أن البستنة يمكن أن تقلل من الاكتئاب والقلق مع زيادة الرضا العام عن الحياة. كما تدعم الأبحاث أيضًا أن البستنة قد تعزز النوم الصحي أيضًا.



دراسة: ما علاقة حديقة المنزل بصحة قلبك؟

لماذا البستنة جيدة جدا بالنسبة لك؟



يقول خبراء أن الجمع بين النشاط البدني والتعرض لأشعة الشمس والطبيعة من المحتمل أن يكون أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البستنة مفيدة للجسم. يمكن أن يساعد الحصول على جرعتك اليومية من فيتامين د من خلال البستنة ، المعروف أيضًا باسم "فيتامين أشعة الشمس" ، في الحفاظ على نظام المناعة لديك في أفضل حالاته وتعزيز المزاج العام. في الواقع ، فيتامين د المناسب ضروري للحفاظ على صحة القلب ، لأنه يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم. تعتبر البستنة الخفيفة وعمل الفناء شكلاً من أشكال النشاط البدني المعتدل ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، مما يجعلها طريقة تفاعلية وممتعة لتلبية احتياجات نشاطك اليومية مع تقوية عضلاتك بنفسك.



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