دراسة مثيرة.. تبني الأطفال يطيل عمر الزوجين

تسلط الأبحاث الضوء دائمًا على أن لإنجاب الأطفال فوائد صحية عديدة، إذ سبق وكشف الباحثون أن الحمل والإنجاب يقلل من خطر إصابة السيدات بأنواع معينة من السرطان، كما كشفوا أن للإنجاب وتربية الأطفال تأثيرًا إيجابيًا على الصحة العامة.

ويبدو أن الأمر لا يقتصر فقط على الإنجاب وما يشمله من فوائد صحية، إذ كشفت دراسة حديثة أن تبني الأطفال من شأنه إطالة عمر كل من الرجال والسيدات، بحسب ما ورد في مجلة "بيست لايف".

في البداية، شملت الدراسة التي أُجريت بالتعاون مع معهد " ماكس بلانك للبحوث الديموغرافية" في مدينة روستوك الألمانية، وجامعة ستكهولم، بيانات ما يصل إلى أكثر من 4 ملايين من النساء والرجال السويديين الذين ولدوا بين عامي 1915 و1960، لفحص معدلات الوفيات ما بعد الإنجاب.

وتوافقا مع الدراسات السابقة، وجد الباحثون أن الأزواج الذين أنجبوا 4 أطفال أو أقل، عاشوا فترة أطول من أولئك الذين ليس لديهم أطفال.

لم يقتصر الأمر على الإنجاب فقط، إذ اكتشفوا أيضًا أن تبني حتى طفل واحد، أضاف 3 سنوات إلى حياة الزوجين، كما وجدوا أن تبني طفلين أو 3، يضيف 5 سنوات أخرى، أي أنه كلما زاد عدد تبني الأطفال، زاد العمر.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن معدل الوفيات كان أقل بكثير لدى أولئك الذين تبنوا أطفالًا من دول أخرى، مقارنة بالذين تبنوا أطفلًا من نفس بلدهم.

وتدحض تلك الدراسة الحديثة، ما قيل سابقًا بشأن أن تربية الأطفال تؤدي إلى تدهور الصحة وتعزز تقدم العمر، بل على العكس، تعزز الصحة وتطيل العمر.

وكانت دراسات سابقة قد قالت إن إنجاب الأطفال وتربيتهم يستهلك الكثير من جسد الإنسان ويعجل بالشيخوخة، ويصيبه بالعديد من الأمراض، نتيجة التوتر الدائم، والحرص الزائد، قبل أن تثبت الدراسة الجديدة أن هذا الأمر غير صحيح، وأن تربية الأطفال مفيدة بشكل كبير للإنسان جسديًا ونفسيًا.

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