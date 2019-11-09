طرق التعامل مع الطفل البدين

التعامل مع الطفل البدين أحد المشكلات التي يواجها الوالدان، خاصًة أن عقل الطفل لا يستطيع تقبل فكرة الحياة الصحية وسط المغريات التي يتم تقديمها له، لهذا قد يكون من الصعب اتباع حمية غذائية.

كشفت نورا حسب الله أخصائية التغذية أنه لا يفضل السماح للطفل تحت سن الـ 18 سنة باتباع ريجيم أو حمية غذائية، لأنه من الممكن أن يكون لذلك تبعات خطيرة على الطفل، نفسيًا وبدنيًا.

الأفضل من الحمية هو التركيز على هو نوعية الأكل، خاصًة أن سن الطفولة هو مرحلة النمو لدى الأولاد، فأي حرمان لأي نوع من الأطعمة قد يؤثر على نموه.

وقالت نورا إن الحل الأفضل هو تقليل كميات الأكل وتبديلها بالنظام الصحي، وإذا كان الطفل يرفض أكل الخضروات والفاكهة يمكن وضعها بسهولة وسط الأطعمة، حيث يمكن ضرب الخضروات في "الكبة أو الخلاط" وإخفائها داخل أكلاتهم المفضلة مثل العجائن وبرجر اللحم، بالإضافة إلى استبدال العصائر المعلبة بالعصائر الطبيعية.

أوضحت نورا أن عامل التربية يؤثر بشكل كبير على الطفل، فلا يجوز أن يفتح الثلاجة ويجد بها الكثير من الأطعمة الدسمة والغير صحية، لهذا هناك دور كبير على الأم والأب في التعامل مع طفلهم البدين، خاصًة أن الأطفال أذكياء جدًا وقد يتبعون سياسة العند إذا تم حرمانهم من شئ يحبونه.

ومن العوامل المساعدة وضع الأكلات الصحية أمام الطفل بشكل كبير طوال الوقت، حتى تستطيع عينه التعود عليها، ومع الوقت سيتقبلها عقله، وسيأكلها، خاصًة أن الطفل لا يمكن ان يترك نفسه جوعان لفترة طويلة.

وأكدت أخصائية التغذية على أن التعامل مع الطفل قد يكون في ظاهره معقد لكن الأمر بسيط للغاية، يأتي تدريجيًا، فضلًا عن التشجيع والتحفيز، على سبيل المثال منحه الوجبة التي يحبها كلما اتبع نظام حياة صحي.

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