البوابة - ينصح كل شخص يستخدم شاشات الكمبيوتر أن يرتدي نظارات للحماية من الضوء الأزرق بدلاً من النظارات العادية لأنها تحمي العينين من الإجهاد. للحصول على رؤية واضحة ومهدئة ، خاصة في هذا العصر حيث نتصفح شاشات الكمبيوتر وشاشات الهاتف المحمول لساعات، ولم يفكر أي شخص مرتين مدى صحة أو خطأ هذا الكلام. ومع ذلك ، كشفت دراسة جديدة أن الأمر قد لا يكون مفيداً.



دراسة: هل تحمي نظارات الضوء الأزرق العينين من ضوء الشاشة

ما هو الضوء الأزرق؟

الضوء الأزرق هو أحد ألوان طيف الضوء، ويعتقد أن التعرض لهذا الضوء يضر بشبكية العين ويضعف من قدرة العين على الرؤية. له تأثير ضار على جسم الإنسان خاصة أثناء الليل. يقول تقرير من جامعة هارفارد، "يبدو أن الأطوال الموجية الزرقاء - التي تكون مفيدة خلال ساعات النهار لأنها تزيد من الانتباه وأوقات رد الفعل والمزاج - هي الأكثر إزعاجًا في الليل. كما أن انتشار الأجهزة الإلكترونية مع الشاشات ، بالإضافة إلى الإضاءة الموفرة للطاقة ، يزيد من تعرضنا إلى الأطوال الموجية الزرقاء ، خاصة بعد غروب الشمس."

ما هي نظارات الضوء الأزرق؟

انها نظارات تحتوي على مرشحات لمنع أو امتصاص الضوء الأزرق أو حتى الضوء فوق البنفسجي من المرور. إذا كنت تنظر إلى شاشة الكمبيوتر لساعات أطول ، فإن هذه النظارات تقلل من تعرض عينيك للضوء الأزرق.

ماذا وجدت الدراسة ؟

استعرضت الدراسة المنشورة في مكتبة كوكرين 17 دراسة من 156 مشاركًا. وجد الباحثون أن استخدام نظارات ترشيح الضوء الأزرق لا يخفف من إجهاد العين مقارنة بالعدسات القياسية. إن كمية الضوء الأزرق التي يصدرها الهاتف أو الكمبيوتر منخفضة جدًا في الواقع ، وهذا قد يكون السبب في أن حجبه لا يفعل الكثير لتخفيف إجهاد العين. ولكن إذا كنت تقضي أربع ساعات أو أكثر يوميًا على جهاز كمبيوتر ، فأنت مع ذلك معرض لخطر تهيج العين الناجم عن الشاشة ، كما تقول لورا داوني ، الأستاذة المساعدة في علم البصريات وعلوم الرؤية في جامعة ملبورن والمؤلفة في المراجعة الجديدة قال لصحيفة نيويورك تايمز.

هل تساعد في تحسين النوم؟

يتداخل الضوء الأزرق مع نمط نوم الفرد. يمنع قدرة الدماغ على إفراز الميلاتونين ، الهرمون الذي يريح عقولنا. ومن المعروف أن نظارات الترشيح الزرقاء تعمل على تحسين النوم. لكن داوني وفريقها وجدوا نتائج متباينة في هذا الشأن. في حين أظهرت بعض الدراسات درجات نوم جيدة ، فإن البعض الآخر لم يفعل ذلك.

طرق فعالة لحماية العينين

بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون للضوء الأزرق لساعات أطول ، إليك بعض نصائح العناية بالعيون التي يجب اتباعها:

امنحهم الراحة المناسبة. اتبع قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة ، خذ استراحة لمدة 20 ثانية للنظر إلى شيء على بعد 20 قدمًا ، فهذا يساعد العين على الاسترخاء. حافظ على رطوبة عينيك: استخدم قطرة عين جيدة للحفاظ على رطوبة العينين. يمكن أن يسبب جفاف العين إجهادًا غير ضروري للعيون. النوم بشكل صحيح: النوم الجيد يمكن أن يفعل المعجزات لعينيك. لا تفوت فرصة النوم لمدة 7-8 ساعات في اليوم. احتفظ بجهاز الكمبيوتر الخاص بك على بعد 30 بوصة على الأقل بعيدًا عنك واحتفظ بمركز الشاشة أسفل مستوى عينك. يجب أن تبقى الهواتف على بعد 15 بوصة على الأقل منك.

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