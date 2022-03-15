درة زروق وإطلالة ملكية في مهرجان وشوشة

تألقت الفنانة التونسية درة زروق بإطلالة ملكية أنيقة في مهرجان وشوشة وهي تتسلم جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن فيلم الكاهن.

تهتم الفنانة التونسية درة زروق بشكل كبير بإطلالتها خلال المهرجانات والحفلات وأيضاً اللقاءات التلفزيونية المختلفة، وتحرص دائماً باختيار أجمل الأزياء المصممة بتوقيع أبرز العرب منهم المصمم انطوان قارح.

واعتمدت الأنيقة درة في مهرجان وشوشة فستان باللون الخمري الغامق وتميز بقصة أنثوية تظهر رشاقتها، وجاء على الكتفين وورود كبيرة من نفس الخامة، أما تسريحة شعرها كانت بسيطة وراقية، حيث رفعت شعرها للخلف، ولم تترك سوى خصلتين على جانبي وجهها.

واستطاعت درة زروق أن تكتسب شعبية كبيرة من خلال إطلالاتها مما جعل محبيها يسعون جاهداً لمتابعة إطلالتها في كافة المناسبات.

من هي درة زروق؟

درة ابراهيم زروق ولدت في 13 يناير 1980 من برج الجدي، وهي فنانة وممثلة مشهورة من تونس لها الكثير من الأعمال الفنية في المسلسلات والأفلام السينمائية التي لاقت رواجاً كبيراً.

أعمال درة زروق

الأعمال التونسية

خرمة

نادية وسارة

حسابات وعقابات

: فارس بني مروان

دار الناس

شرع الحب

آخر فيلم

مكتوب

7 شارع الحبيب بورقيبة

باب الفلة

ليلة الشك

الرئيس

همس الرمال

المايسترو

الأفلام المصرية

الأولة في الغرام

الحب كدة

هي فوضى..؟

جنينة الأسماك

ليلة البيبي دول

كلاشنكوف

المسافر

تك تك بوم

سامي أكسيد الكربون

بابا

مصور قتيل

حفلة منتصف الليل

المعدية

حديد

بتوقيت القاهرة

كدبة كل يوم

الباب يفوت أمل

تصبح على خير

شيخ جاكسون

عنترة ابن ابن ابن شداد

مولانا

يوم وليلة

الأفلام العالمية

قصة متجالد.

رحلة لويزا.

المسلسلات المصرية

شريف ونص

طيارة ورق

فؤش

وعد ومش مكتوب

خاص جدا

لحظات حرجة (الجزء الثاني)

بالشمع الأحمر

إختفاء سعيد مهران

رحيل مع الشمس

العار

الريان

آدم

لحظات حرجة (الجزء الثالث)

الزوجة الرابعة

زي الورد

موجة حارة

مزاج الخير

سجن النسا

صديق العمر

بعد البداية

ظرف أسود

إستيفا

نصيبي وقسمتك

ليالي الحلمية (الجزء السادس)

الخروج

نصيبي وقسمتك 2

الجماعة 2

واكلينها والعة

الشارع اللي ورانا

نسر الصعيد

بلا دليل

واكلينها والعة 2

إلا أنا

الأعمال العربية

حرملك

حرملك 2

الرسوم المتحركة

قصص الحيوان في القرآن

عصام والمصباح (الجزء الثاني)

قصص النساء في القرآن

نادين نجيم بإطلالة بيضاء ساحرة مع الإعلامي السعودي داوود الشريان

في عيد ميلادها الـ50: إطلالات جريئة للفنانة هيفاء وهبي