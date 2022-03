في عيد ميلادها الـ46: إطلالات جريئة للفنانة هيفاء وهبي

احتفلت الفنانة اللبنانية الجميلة هيفاء وهبي بعيد ميلادها في الـ46 حيث تلقت الكثير من الورود والهدايا حسب ما نشرته في حسابها الخاص عبر انستغرام، إليك أبرز إطلالاتها الجريئة والرائعة، والتي يمكنك أن تستوحي إطلالتك من بينهم.

عبرت عن شكرها من خلال صورة على الأنستغرام وقالت: THANK YOU ALL FOR THE BIRTHDAY WISHES! I'm so touched and thankful to be blessed by such awesome family AND FRIENDS

مكياج هيفاء وهبي

تميزت الفنانة المتألقة هيفاء وهبي في معظم إطلالاتها بمكياجها الساحر الذي يبرز جمال عيونها، فهي تركز بشكل أساسي على مكياج العيون وغالباً ما تعتمد المكياج السموكي ورسمة عيون القطة لتزيد من جاذبية نظراتها، وحافظت على حيوية وسحر جمالها الطبيعي المنعش لتطل علينا دائماً بإطلالة مفعمة بالسحر والبساطة الطبيعية.

نبذة عن هيفاء وهبي

ولدت الفنانة اللبنانية في جنوب لبنان وترعرعت في العاصمة بيروت 10 مارس 1976 وهي من برج الحوت، والدها لبناني وأمها مصرية ولها ثلاث شقيقات هم علياء، نسرين وهناء، وشقيقة واحدة من والدتها.

ومنذ الصغر عملت هيفاء وهبي في محل لبيع المجوهرات، ثم اشتركت في مسابقة ملكة جمال جنوب لبنان وهى في سن 16 سنة، وحققت شهرة وعملت كعارضة أزياء في عدد من الاعلانات التجارية والفيديو كليبات حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي.

ظهرت في إعلان تجاري للمعكرونه في عام 1992، وفي عام 1994 شاركت في كليب مع الفنان جورج وسوف، واحتلت صورها أغلفة العديد من المجلات العربية، ثم بدأت فى العمل كمذيعة لأحد البرامج الفنية بقناة Art ولكن عشقها للغناء والموسيقى جعلها تخطو خطواتها الأولى فى عالم الغناء من خلال البومها الغنائي الأول " هو الزمان " الذي اصدرته عام 2000.

أطفال هيفاء وهبي

في عام 1998 انجبت ابنة واحدة اسمها " زينب" لتقرر بعدها الانفصال عن زوجها الذي رفض منحها الطلاق عدة سنوات، قبل أن تحصل عليه مقابل منعها من رؤية طفلتها.

مسلسلات هيفاء وهبي

كلام على ورق

مولد وصاحبه غايب

مريم

الحرباية

لعنة كارما

إسود فاتح

