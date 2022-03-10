نادين نجيم بإطلالة بيضاء ساحرة مع الإعلامي السعودي داوود الشريان

اختارت الجميلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إطلالتها الراقية والمفعمة بالرقيِّ من Glamoda، واعتمدت طلة مونوكروم باللون الأبيض؛ بدءً من البليزر ذي الأكتاف الواسعة، الى توب ذي ياقة على شكل قلب وصولاً الى البنطال الواسع. ما ميّز اطلالتها هو اختيارها لستيلتو باللون الفوشيا مرصّع، الأمر الذي أنعشَ طلّتها وكسر من رتابة اللون الأبيض. اكتمل لوك نادين نسيب نجيم بمجوهرات ارتكزت على عقد طويل، أقراط، أساور، خاتم وساعة يد. أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تسريحة الشعر المنسدل مع غرّة ومكياجاً ارتكز على مكياج العيون الناعم وأحمر الشفاه النود.

أطلَّت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً في برنامج "مع الشريان"، واستضافت الإعلامي السعودي داوود الشريان في منزلها كاشفةً تفاصيل عن حياتها وطفولتها.

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