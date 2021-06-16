دروس عليك تعلمها في أول عام زواج

يصاحب الزواج العديد من التغيرات في حياة الانسان، وتحدث العديد من هذه التغيرات في العام الأول من الزواج، والذي قد يتطلب بعض التأقلم وتعلم الدروس التالية:

التأقلم

تتضمن السنة الأولى من الزواج العديد من التعديلات والتأقلم من كلا الطرفين على احتياجات ورغبات الآخر المختلفة.

تقدير الوالدين

ستبدأين في تقدير والديك أكثر بكثير بعد أن تنتقلي إلى منزل زوجك.

الادخار

من المرجح أن تبدأي إحصاء وخفض نفقاتك لتوفير المزيد من المال لأنك ستظلين مركزة على التفكير في مستقبل مريح.

التواصل

سيصبح التواصل جزءًا أساسيًا من علاقتك مع زواجك بحيث لا يمكن لأي شيء آخر حل المشكلات باستثناء التحدث مع بعضكما البعض.

الحميمية العاطفية

ستتعلمين تقدير مشاعر الحب والعاطفة والألفة الرقيقة أكثر من ذي قبل.

المشاكل

لن تتمكني من الهرب من المشاكل، فالزواج يتطلب الصبر والعمل، وسيكون عليكما العمل على حلها معا.

الأهداف والطموحات

لم يعد هناك أحلام واهداف خاصة بكِ انتِ فقط، فقد أصبحت انت وزوجك شريكان الآن في كل شيء.

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