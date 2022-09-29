دعاء بداية شهر جديد تويتر، الذي يمكننا ترديده في بداية كل شهر جديد، يارب في بداية شهر جديد اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب، في هذا المقال نقدم لكم دعاء بداية شهر جديد تويتر، نتمنى أن يكون شهر جديد ملىء بالخير والبركات.

دعاء بداية شهر جديد تويتر

اللهم في بداية هذا الشهر الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت، اللهم عاماً جميلاً بالقرب منك.

اللهم بداية شهر جديد، اللهُّم هب لي من غفرانك عفواً لا يفنى، اللهُّم إنك عفوٌ كريم تُحِب العفو فاعفُ عنّي

اللهم زين حياتنا بالأقدار السعيدة، والأيام الجميلة.

يـارَب سر خاطرِي بخبر يجعلنِي اسجد لك باكيا شاكراً حامداً.

اللهم أبعد عنا متاعب الدنيا وحزنها وأكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه وأجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وأرزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم جبراً لقلبي وروحي، اللهم أرني الفرح في كل ما أريد، اللهم إزرع في قلبي راحة دائمة وأمل لايخيب،اللهم درباً لاتضيق به الحياة وقلباً لايزول منه الأمل،اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل،اللهم أدم علينا عافيتك وآنزل شفائك على من لايعلم وجعه غيرك.

اللهم بشرنا في هذا الشهر بالفرح، والسعادة وراحة البال، اللهم أزح عنا هذا الوباء وابعد عن أجسدنا گل داء واحفظنا ياالله بعينگ التي لا تنام.

اللهُّم أسْعدنيٰ بأيـآمه ولياليه.

يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لانحتسب يارب.

اللهم بداية شهر جديد، يا رب يكون شهر الخير والسلام والمحبة يا رب.

بدايِة شهر جديد لانُعلم خفاياه، اللهم اكتبِ لنا السعادة والخيِر فيِه.

لا نعلم ما خفاياه، ولگننا نعلم من مدبره ونثق به اللهم اجعله خيرًا وأذقنا السعادة فيه وحقق لنا أمنياتنا.

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر، وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا الشهر وشر مابعده ، اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره ، اللهم اجعله شهر خيرٍ وسعادة وفرح، ورضا على الجميع بإذن الله.

بداية شهر جديد... اللهُّم أكفِنا شرّ الأعيُن والحاسدين وأصحاب المصلحه والمنافقين.

يارب أجعل محتواه أخبار سارّه وأمنيات محقّقه وأدعيه مستجابة اللهم شعُور سجدة الشّكر.

اللهم ارزقني حياة سعيدة، رفقة صالحة، رزق مبارك، أدعية مستجابة، أمنيات محققة، أخبار مفرحة، نهاية عمر جميلة، حسن خاتمة وجنة لي ولمن أحب.

بداية شهر جديد، يارب اكتب لناالخيروالسعادةوالتوفيق فيه، اجعله بدايةأجمل الأقدار،وحقق لنا ما نتمنى، وارزقنا من حيث لانحتسب

بداية شهر جديد، لا نعلم خفاياه لكننا، نعلم من مدبره ونثق به، ربي اكتب لنا شهرًا جميلاً، يحمل الخير لنا والعالم أجمع، اللهم آمين.

يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية، أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

شَهَر جَدِيد لاَ نَعْلَم خَفَايَاة وَلَكِنَّنا نَعْرِف مَن مُدَبِّرِهِ وَنَثِقْ بِهِ فَأُكْتُب لَنَا اللَّهُم الخَيّر فِيهِ وَإِفْتَح لَنَا أَبْوَاب الرِّزْق السَّعَادة وَلا تُغَيِّر عَلَيِّنَا الحَال إِلاَّ لِأَحْسَنِهِ.

بداية شهر جديد لا نعلم خفاياه اللهم إكتب لنا السعادة و الخير فيه.

اللهم بشرنا فى هذا الشهر بالفرح والسعادة وراحة البال اللهم أزح الغمة والكرب عن بلادنا وابعد عن اجسدنا كل مرض واحفظنا ياالله بعينك التي لاتنام.

بداية شهر جديد يا ربّ غيّر فيه أقدارنا للأفضل وماتراه خيرًا لنا واجعله خاليًا من الأحزان والأمراض.

يا ربّ ارفع عنّا هذا الوباء وارزقنا الأمن والأمان.

اللهم بداية شهر جديد، اللهمّ فرجًا قريبًا من عندك.

بداية شهر جديد، ربي اجعله شهرا لايضيق لنا فيه صدراً، ولايصعب علينا أمراً، يارب فرج قريب ورزق قريب وفرح قريب.

بداية شهر جديد، يا ربّ افتح لنا أبواب الخير في هذا الشهر واغفر لنا ما فات و اجبُر خواطرنا فيما هُو آت.

بداية شهر جديد، اللهم زين حياتنا بالأقدار السعيدة، والأيام الجميلة.

بداية شهر جديد، يـارَب سر خاطرِي بخبر يجعلنِي اسجد لك باكيا شاكراً حامداً.

بداية شهر جديد، اللهُّم هب لي من غفرانك عفواً لا يفنى، اللهُّم إنك عفوٌ كريم تُحِب العفو فاعفُ عنّي.

مع بدايه شهر جديد، اللهم أبعد عنا متاعب الدنيا وحزنها وأكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه وأجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وأرزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم بشرنا في هذا الشهر بالفرح، والسعادة وراحة البال ، اللهم أزح، عنا هذا الوباء و ابعد عن أجسدنا، گل داء واحفظنا ياالله بعينگ التي لا تنام.

يارب أحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك، واشرح صدورنا برضاك ، واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك.

اللهم جبراً لقلبي وروحي، اللهم أرني الفرح في كل ما أريد، اللهم إزرع في قلبي راحة دائمة وأمل لايخيب، اللهم درباً لاتضيق به الحياة وقلباً لايزول منه الأمل، اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل،اللهم أدم علينا عافيتك وآنزل شفائك على من لايعلم وجعه غيرك.

كلام جميل عن بداية شهر جديد تويتر

بداية شهر جديد لا نعلم خفاياه، اللهم اكتب لنا السعادة والخير فيه.

بداية شهر، يا رب غير فيها أقدارنا للأفضل وما تراه خيراً لنا واجعلنا خالية من الهموم والأحزان وارقنا يا رب الأمن والأمان.

بداية شهر يا رب يحمل لنا كل الخير ويوفقنا فيه لكل خير ويكفينا فيه من كل شر.

بداية شهر جديد، اللهم اجعله بداية خير واستودعك أيامنا القادمة فاجعله حاملاً للخير والفرح والسعادة يا رب.

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