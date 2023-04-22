البوابة - دعاء استقبال شهر شوال، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، شهر شوال هو أحد الأشهر المباركة التي لها فضل عظيم جدًا، حيث يتضاعف فيها الآجر والثواب، لذلك يجب علي المسلمين الإكثار من الدعاء فيه حتى تستجاب دعواتهم بإذن الله تعالى.

دعاء استقبال شهر شوال

اللهم يا رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم في شوال يا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وادفع عنا كل هم وغم و بلاء اللهم اجعله شهر خير لنا ولكم.

يا أجل من كل جليل يا أكرم من كل كريم وياء أعز من كل عزيز أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك وجودك وكرمك ومد عمرنا وهب لنا من لدنك عمرا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

اللهم يا الله أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاء دخول شهر شوال اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرًا مما كنا فيه يا رب العالمين اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم.

اللَّهُم يا رب لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ دعاء للميت في شهر شوال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي.

دعاء رؤية هلال شهر شوال

الله أكبر، اللهم أهله علينا بالامن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ، ربي وربك الله.

هل الدعاء في شوال مستجاب؟

نعم، صيام شوال يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر".

دعاء صيام 6 شوال