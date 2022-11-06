الاستسقاء هي طلب السُقيا من الله سبحانه وتعالى عند التأخر في نزول المطر وبسبب الحاجة إلى الماء؛ ولأنّ الله هو وحده من يُنزل الماء، وكما ورد عن عبد الله بن زيد رضيَ الله عنه: "أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَرَجَ إلى المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وقَلَبَ رِدَاءَهُ، وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ"، فتُصلّى كصلاةُ العيد، في الرّكعة الأولى سبعُ تكبيرات، ويقرأ الإمام سورة الفاتحة وبعدها سورة الأعلى، وفي الرّكعة الثانية من صلاة الاستسقاء خمس تكبيرات، ثم يقرأ بسورة الغاشية بعد قراءة سورة الفاتحة.

دعاء الاستسقاء لنزول المطر

وفيما يلي نقدم لكم دعاء الاستسقاء لنزول المطر:

اللهم اسقنا غيثًا مُغيثًا، مريئًا مَريعًا، نافعًا غير ضار، عاجلًا غير آجل، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في الاستسقاء فقال: "اللهم اسقِنا غيثًا مغيثًا، مَريئًا مريعًا، نافعًا غير ضارٍّ، عاجلًا غير آجل"، قال: فأطبقت عليهم السماء.

اللهم اسقِنا غيثًا مريئًا مريعًا طبقًا عاجلًا غير رَائِثٍ، نافعًا غير ضارٍّ»، روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب: يا كعب بن مرة، حدِّثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، استسقِ اللهَ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: «اللهم اسقِنا غيثًا مريئًا، مريعًا طبقًا، عاجلاً غيرَ رائثٍ، نافعًا غير ضارٍّ.

من دعاء الاستسقاء لنزول المطر، اللهم اسقِ عبادَك وبهائمك، وانشُرْ رحمتَك، وأحيِ بلدَك الميت»؛ روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: «اللهم اسقِ عبادَك وبهائمك، وانشُرْ رحمتك، وأحيِ بلدَك الميتَ.

دعاء الاستسقاء قصير

اللهم اسقنا غيثًا مغيثاً مرينا نافعاً غير ضار عاجلاً غير ىجل.

اللهمَّ أغثنا، اللهمَّ أغثنا، اللهمَّ أغثنا.

اللهم يا رب ارفع عنا الجهد والجوع والعري ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك.

اللهم أنبت لنا الزرع ، وأدر لنا الضرع ، وأسقنا من بركاته.

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.

دعاء صلاة الاستسقاء

اللهم جللنا سحابا كثيفا، قصيفا دلوقا، ضحوكا تمطرنا منه رذاذ، قطقطا، سجلا، ياذا الجلال والاكرام.

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجللا عاما، طبقا سحا، دائما. اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين.

اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض.

من دعاء صلاة الاستسقاء، اللهمّ اسقنا غيثًا مُغيثًا مَريئًا نافعًا غير ضار، عاجلًا غير آجل. اللهمّ اسقِ عِبادك وبهائِمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت.

اللهمَّ أغثنا اللهمَّ أغثنا اللهمَّ أغثنا.

حُكمُ صلاة الاستسقاء

حُكمُ صلاة الاستسقاء هي سُنَّة مؤكدة، وعن عبد الله بن زيدٍ بن عاصمٍ رضي الله عنه قال: "رأيت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يوماً خرج يستسقي، قال: فحوَّل إلى النَّاس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثمَّ حوَّل رداءه، ثمَّ صلَّى لنا ركعتين، جهر فيهما بالقراءة".

دعاء نزول المطر

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيراً يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك بعزتك عظمتك وجلالك أن تحقق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم، وأن لا تكسر لي ظهراً، ولا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة، ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، ولا تكشف لي ستراً ولا سراً، فإن عصيتك جهراً فاغفر لي وإن عصيتك سراً فاسترني، ولا تجعل ابتلائي في جسدي.

اللهم اجعل الآخرة أكبر همّي.

اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومرداً غير مخزٍ ولا فاضح.

اللهم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار.

اللهم إني عبدك وأنتظر منك فرحاً قريباً يريح قلبي ويدمع عيني فبشرني، وأسألك الشفاء فعافني، ورحمتك فارحمني، وراحة البال والعتق من النار، ربّ إني أسألك بعزتك وعظمتك وجلالك أن تجعل ساعتي تحين وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض من خشيتك، اللهم طهرني من كل ذنوبي ثم اقبضني إليك.

دعاء بعد نزول المطر

دعاء البرق والرعد والمطر