لا يختصر الدعاء على فترة نزول المطر، بل هناك الكثير من الأدعية التي يمكن ترديدها بعد نزول المطر، ومنها:

دعاء بعد نزول المطر

اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار .

اللهم انت الله لا إله إلا انت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين .

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به .

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك .

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير اجل.

اللهم إني استغفرك لكل ذنب، يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق ويرد الدعاء.

اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا احتسب، اللهم نور لي دربي واغفر لي ذنبي وحقق لي ما يكون خير لي وما أتمناه .

اللهم صيباً نافعاً . رواه البخاري .

مُطرنا بفضل الله ورحمته. متفق عليه .

دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب نزول المطر كان يرفع يديه ويقول "اللهم انت الله لا إله إلا انت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين" .

تروي السيّدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها،عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "أنَّ النّبيَّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وسَلَّمَ- كان إذا رأى ناشِئاً في أفُقِ السَّماءِ، تركَ العَملَ وإنْ كانَ في صَلاةٍ، ثمّ يقولُ اللّهُمّ إنّي أعوذُ بكَ مِن شَرِّها، فإنْ مُطِرَ قال: اللّهُمَّ صيِّباً هَنيئاً" .

دعاء بعد نزول المطر تويتر

يا رب اجعلها أمطار بركة وخير .

يا رب استجب دعائي.

عند رؤية السحاب والغيوم أو نزول المطر اللهم صيبًا نافعًا .

عند سماع صوت الرعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك الحديث ويقول: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن ذلك لوعيد شديد لأهل الأرض" .

اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكَام والظِّراب والأودية ومنابت الشجر .

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك .

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .

اللهم‏‎ ‎صيباً نافعاً .

مُطرنا بفضل الله ورحمته .

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .

اللهم صيبًا هنيئًا، فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئًا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول "اللهم إني أعوذ بك من شرها"، فإن أمطرت قال: "اللهم صيبًا هنيئًا" .

يا رب اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت .

اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية .

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حينما يشتد المطر (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب، ولا غرق ولا هدم، اللهم على منابت الشجر والظراب اللهم حوالينا ولا علينا) .

أدعية تقال بعد نزول المطر

اللهم اجعلها أمطار خير ورحمة، اللهم كما أمطرت علينا من خيرك امطر على قبور من رحلوا من سحائب رحمتك واجعل لهم في كل قطرة مطر راحه ومغفرة ي رب العالمين .

مطر وساعة إجابة وربٌّ مجيب، اللهم ارحم كل مريض يتألم وكل ميت تحت ‌التراب يرجون رحمتك يا الله أشفي واغفر لهم اللهم .

استودعناك ما في قلوبنا فبشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا .

رائحة مطَر و سَماء بها غيوم اللهم يامن رويتَ الأرض مطراً أروي قلوبنَا فرحاً.

اللهم يامن أطلقت السماء بالخيرات وأجريت السحب فسالت الأودية والممرات وغمرت الأرض بالغيث والزخات نسألك يا الله مع كل قطرة مطر أن تشرح صدورنا .

اللهم ييسر أمورنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتقضي حاجاتنا وتفرج همومنا وتكشف غمومنا وتبارك لنا في أبنائنا وانفسنا وأموالنا .

ما نسيناك من الدعاء والدنيا جفاف كيف ننساك والدنيا مطر، اللهم أغفر له وأجمعنا به في جناتك .

عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا رأَى المَطَرَ قال اللهم صَيِّبًا نافِعًا .

اللهم مع نزول هذا المطر ارحم موتانا وموتى المسلمين واجعل لهم في كل قطرة مطر راحه ومغفرة ربي بلّل قبورهم بقطرات من خيرك واجعل نسائم الجنه تهب عليهم واجمعنا معهم في جنتك يا ارحم الراحمين .

رائِحة مطَر سَماء مُمتلئه بالغُيوم، ودعَوات من القلبْ اللّهم يآ من رويتَ الأرض مطراً أروي قلوبنَا فرحاً .

مطر وغَيم، وأمنيات من القلبْ اللهُم أمطر قلوبنا بالفرح، وأغفر لنا وارحمنا ومنّ عليّنا بكرمك .

مطر وربٌ مُجيب، اللهم أمنياتنا .

أدعية المطر

اللهم افتح علينا فتحاً عظيماً، وارزقنا الإخلاص.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومرداً غير مخزٍ ولا فاضح.

اللهم أكثر مالي وولدي، وبارك لي فيما أعطيتني.

اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

أدعية عند نزول المطر

دعاء البرق والرعد والمطر