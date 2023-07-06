آخر جمعة من ذي الحجة 1444، وهي أحد أيام العشر الأواخر من ذي الحجة، وهي من الأيام العظيمة والتي يكثر خلالها المسلمون العبادات والطاعات، التحميد، التكبير،التهليل، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفيما يلي أجر دعاء الجمعة الأخيرة من ذي الحجة:

دعاء الجمعة الأخيرة من ذي الحجة

اللهم استودعناك مع الجمعة الأخيرة من شهر ذي الحجة ما أنت به أعلم من الهموم والأحزان.

اللهم استر عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أُغْتَال من تحتي.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

دعاء أول جمعة من ذي الحجة، ربي إنها الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة المبارك، فأسألك يا الله أن تشفي كل مريض وترحم كل ميت وأن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وان تجعل هذه الجمعة فرج لكل صابر وإستجابة لكل دعاء.

دعاء آخر جمعة من ذي الحجة، صباح أول جمعة من ذي الحجة اللهم اجعل لنا فيه دعاء لا يرد وارزقنا رزقاً لا يعد وافتح لنا بابً في الجنة لا يسد.

اللهم اجعل الجمعة الأخيرة بلوغاً حسناً يرضيك عنا، اللهم اجعل لنا فيها نصيباً من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء.

اللهم أعنا في العشر الأواخر من ذي الحجة على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واجعل لنا فيهم عملاً مقبولاً وذنبًا مغفوراً واكتب لنا فيهم رزقاً واسعاً.

دعاء آخر جمعة من ذي الحجة، اللهم اكتب لنا حج بيتك العام القادم وزيارة لحبيبك المصطفي، يا رب يا الله.

اللهم في آخر جمعة من ذي الحجة افتحها بغفران الذنوب وفرح القلوب وادخل السعادة في كل البيوت وتقبل منا واعتق رقابنا ووالدينا من النار.

يا رب اجعل آخر جمعة من ذي الحجة تفريجاً لكل هم واستجابة لكل دعاء وغفران لكل ذنب وهداية لكل عبد ورزقاً لكل محتاج وشفاء لكل مريض ورحمة لكل بيت.

دعاء يقال يوم الجمعة

اللهم إنّا نسألك فرجًا للمهمومين، وراحةً للمكروبين، وأن تصرف عنهم الأذى، وأن تُريح عقولهم، وتُسعد قلوبهم، وتشرح صدورهم.

اللهم إنّي قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين، أسألك يا ربّي ألّا تغرب شمس هذا اليوم إلّا وقد فرّجت همّي وكشفت غمّي ونفّست كربي وقضيت ديني، وأخرجتني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ.

اللهم يا رب يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة، نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك.

اللهم إنّي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك اللهم قلبًا سليمًا وفكرًا قويمًا، وأرجوك يا ربّي أن تصرف عنّي هموم الدنيا وتُبعد عنّي الرزايا والبلايا والخطوب.

اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا.

دعاء يوم الجمعة للمتوفي