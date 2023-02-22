البوابة - ​شهر شعبان شهر تغفل عنه الناس، وفيه ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، شهر شعبان شهر غالي على الله سبحانه وتعالى، وله سر عجيب، عندما سأل أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال على رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.

وهناك ثلاثة ضيوف جميلة يأتون إلينا في كل عام، ثلاثة ضيوف كريمة يعم فيها الخير والسلام، ومن أهم فوائد شهر شعبان أن الأعمال ترفع إلى الرحمن جلّ وعلا، يجب فيه أن تخشع ولنا في ذلك أسوةً فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم.

شهر شعبان يغفل الكثيرون عنه ويظنون أنه مثل أي شهر فكل الشهور لها فضائلها، لكن في شهر شعبان له فضائل خاصة اختص الله بها، ففي فضيلة رفع الأعمال تحدثنا عنها: رفع الأعمال على ثلاث درجات:

الدرجة الأولى تمثل الرفع اليومي ويكون ذلك في صلاة الصبح وكذلك صلاة العصر وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسالهم وهو أعلم بهم: كيف تركتهم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.

الدرجة الثانية تمثل الرفع الأسبوعي ويكون خلال يوم الخميس باعتباره ليلة الجمعة، وذلك لما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسنن عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا تقبل عمل قاطع الرحم، أما الدرجة الأخيرة وهي الثالثة يكون رفع سنوي ويكون في شهر شعبان.

وفيما يلي نقدم لكم أجمل رسائل تهنئة بحلول شهر شعبان 2023:

رسائل تهنئة بحلول شهر شعبان 2023

كل سنة وأنت طيب يا غالي أهنئك بقدوم شعبان العظيم وننتظر شهر رمضان سوياً.

جاء شعبان 2023 ليحمل لنا الخير والبركات ويقربنا من شهر الخير والبركات.

اللهم اغفر لنا ما تقدم لنا من ذنوب وما تأخر منها ووفقنا في هذا الشهر.

كل عام وأنتم بألف خير بحلول شهر شعبان 2023.

شهر شعبان خير على الجميع إن شاء الله.

كل عام وأنتم بخير آتي علينا شهر كريم.

اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر ووفقنا لما تحب وما ترضي.

أسال الله العظيم أن يجعل هذا الشهر عليك من أجمل شهور السنة.

أقوى عبارات تهنئة شهر شعبان 2023

شعبان هو شهر فلاح ورمضان عطره لاح عسى أيامك أفراح وكل أحزانك تنزاح.

أشرقت شمس شعبان كتب الله لك الغفران وبلغك شهر رمضان وبيض وجهك بالإيمان.

من أقوى عبارات تهنئة شهر شعبان 2023، ضيفاً أضاءت بالخيرات أنواره.. فراح يفوح في الأرجاء انساناً، فما أحلاه من جو وإيمان، اسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلي وباسمه الأعظم الذي إذا دعي أجاب وإذا سأل به أعطي أن يبارك لكم في شعبان.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه عشراً” فينبغي لكل مؤمن لبيب أن لا يغفل في هذا الشهر، بل يتأهب فيه لاستقبال شهر رمضان بالتطهر من الذنوب والتوبة عما فات وسلف فيما مضى من الأيام، فيتضرع إلى الله تعالى في شهر شعبان، ويتوسل إلى الله تعالى بصاحب الشهر محمد صلى الله عليه وسلم اتم التسليم حتى يصلح فساد قلبه، ويداوي مرض سره، ولا يسوف يؤخر ذلك إلى غد.

الله ينور قلبك بالقرآن، ويجمعني بكم في ظل الرحمن، ويبلغنا سوياً بركة شعبان، وعتق رمضان وغفران الكريم المنان.

اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطيل في عمرك وأن يضاعف حسناتك ويمحو سيئاتك، اسأل الله أن يبارك لكم في صحتك ومالك وذريتك وأهل بيتك، يسر الله أمرك وفرج كربك وهمك، وشرح بالإيمان صدرك، بارك الله لك في شعبان وبلغك رمضان، وجعلك من عتقائه والمقبولين فيها.

دعاء استقبال شهر شعبان

دعاء غرة شهر شعبان 2023