الأدعية من العبادات المستحبة التي تساعدنا على التقرب من الله عز وجل وتمنحنا الأمل في الحصول على ما نريد، ومن الادعية التي قد يكثر البجث عنها هي دعاء الحظ الجميل:

دعاء الحظ الجميل

من دعاء الحظ الجميل، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين

اللهم إني أسألُك المعافاةَ في الدُّنيا والآخرةِ.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

لا إلهَ إلَّا أنت سبحانَك إنِّي كنتُ من الظَّالمين.

اللهمَّ إنِّي أسألُك خيرَ المسألةِ وخيرَ الدُّعاءِ وخيرَ النَّجاحِ وخيرَ العملِ وخيرَ الثَّوابِ وخيرَ الحياةِ وخيرَ المماتِ وثبِّتْني وثقِّلْ موازيني وأحِقَّ إيماني وارفَعْ درجتي وتقبَّلْ صلاتي واغفِرْ خطيئتي وأسألُك الدَّرجاتِ العُلى مِنَ الجَنَّة.

من أجمل دعاء الحظ الجميل، اللَّهمَّ لا سَهلَ إلَّا ما جَعَلتَه سَهلًا، وأنتَ تَجعَلُ الحَزْنَ إذا شِئتَ سَهلًا.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطتَ، و لا مُقَرِّبَ لما باعدتَ، و لا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، و لا مُعطِيَ لما منعْتَ، و لا مانعَ لما أَعطيتَ اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك و رحمتِك و فضلِك و رزقِك، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ و لا يزولُ.

يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِك أستغيثُ وأصلحْ لي شأني كلَّهُ ولا تَكِلْنِي إلى نفسي طرفةَ عينٍ أبدًا.

اللهم أني أعوذُ بك أن أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أو أَزِلَّ أو أُزَلَّ أو أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَىَّ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقَبَّلًا.

دعاء الحظ الجميل، اللَّهُمَّ زِدنا ولا تَنقُصْنا وأكرِمنا ولا تُهنَّا وأعطِنا ولا تحرِمنا وآثِرنا ولا تؤثِرْ عَلينا وأرضِنا وارضَ عنَّا.

اللَّهمَّ إنِّي أَعوذُ بك مِن عِلمٍ لا يَنفَعُ، وعمَلٍ لا يُرفَعُ، وقلْبٍ لا يَخشَعُ، وقَولٍ لا يُسمَعُ.

ما هي الادعيه التي تجلب الحظ؟

اللهمَّ ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، اعصمني من فتن الدّنيا، ووفّقني لما تُحبذ وترضى، وثبّتني بالقول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة ولا تضلّني بعد أن هديتني، وكن لي عوناً ومعيناً، وحافظاً وناصراً، آمين يا ربّ العالمين.

ما هي الثلاث سور التي تجلب الرزق؟

سورة الفاتحة

سورة البقرة

سورة يس

ما هي السورة التي تحقق الأحلام والأماني؟

السورة التي تحقق الأحلام والأماني هي سورة يس.

دعاء لجلب الحظ والرزق

اللهمَّ استر عورتي، واقبل عثرتي، واحفظني من بين يديَّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.

دعاء لجلب الحظ والرزق، اللهمَّ إنّي أسألكَ الصّبر عند القضاء، ومنازل الشّهداء، وعيش السّعداء، والنّصر على الأعداء، ومرافقة الأنّبياء، يا رب العالمين، آمين يا أرحم الرّاحمين.

اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

اللهمّ لكَ أسلمتُ، وبكَ آمنتُ، وعليكَ توكّلتُ، وبكَ خاصمتُ، وإليكَ حاكمتُ، فاغفر لي ما قدّمتُ وما أخّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وأنتَ المقدّم وأنتَ المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأوّل والآخر، والظّاهر والباطن، عليكَ توكّلتُ، وأنتَ ربّ العرش العظيم.

اللهمَّ آتِ نفسي تقواها، وزكّها يا خير من زكّاها، أنت وليّها ومولاها يا ربّ العالمين.

دعاء لجلب الحظ والرزق، اللهمَّ إنّي أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذّليل، لا تجعلني بدعائك ربّي شقيّاً، وكن بي رؤوفاً رحيماً يا خير المسؤولين، يا أكرم المعطين، يا ربّ العالمين.

اللهمَّ ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، اعصمني من فتن الدّنيا، ووفّقني لما تُحبذ وترضى، وثبّتني بالقول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة، ولا تضلّني بعد أن هديتني، وكن لي عوناً ومعيناً، وحافظاً وناصراً، آمين يا ربّ العالمين.

دعاء الجاذبية

اللهم إنّي أسألك القبول بين الناس، وأن تجعل كل خطواتي بينهم مباركة، اللهم يا رب إني أسألك أن ترزقني محبة الناس، وأن تُقرّب منّي كل من يريد الخير لي، اللهم يا رب إنّي أسألك أن أكون هيّناً ليّناً أعامل الناس باللين والرفق والإحسان.

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