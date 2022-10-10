الدعاء هو من أعظم العبادات التي تقربنا إلى الله عز وجل، وإن لم تتحقق الأمنيات في الدنيا يدخرها الله عز وجل لصاحبها في الآخرة، ويعتبر الدعاء من أعظم العبادات لأن المسلم عندما يدعو الله عز وجل سواء في السراء أو في الضراء فأنه شهادة منه بقدرة الله عز وجل وأنه وحده لا إله إلا هو بيده كل أمرنا وهو يغير حالنا من حال إلى حال وخصوصاً في الصحة.

وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء انتظار نتيجة التحاليل الطبية، حيث يلجأ المؤمن إلى هذا الدعاء ليطمئن الله قلبه ويكفيه همه:

دعاء انتظار نتيجة التحاليل الطبية

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

دعَواتُ المكروبِ و دعاء الخوف والقلق والوسواس : اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.

اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ و الحزنِ، والعجزِ والكسلِ ، والبُخلِ والجُبنِ ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ.

اللهمَّ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرَامِكَ وأغْنِنِي بفَضْلِكَ عمَّن سواكَ .

دعاء القلق من المرض

بِسمِ اللهِ أَرْقيكَ، واللهُ يَشْفيكَ، من كلِّ داءٍ فيكَ، أَذهِبِ الباسَ ربَّ النَّاسِ، واشفِ أنت الشَّافي، لا شافِيَ إلَّا أنت.

اللَّهُمَّ اشْفِ عبدَكَ، يَنْكَأُ لك عدُوًّا، أو يَمْشي لكَ إلى جنازةٍ.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تامَّا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتُقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نفس ولحظة بعدد كل معلوم لك.

أعوذُ بكَلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ وأسمائِه كُلِّها عامَّةً مِن شَرِّ السَّامةِ والهامةِ، ومِن شَرِّ العَينِ العلامةِ، ومِن شَرِّ حاسدٍ إذا حَسَد".

قال رسول الله: بسمِ اللهِ ثلاثًا وقُلْ سبْعَ مرَّاتٍ: أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ.

بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ ثلاثَ مرَّاتٍ.

اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري.

دعاء الخوف من مرض السرطان

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَـهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ)، ثلاث مرَّاتٍ صباحًا ومساءً.

لَّا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

هُوَ اللَّـهُ الَّذِي لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَـنُ الرَّحِيمُ* هُوَ اللَّـهُ الَّذِي لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّـهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ* هُوَ اللَّـهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

حَسْبيَ اللهُ، لا إلهَ إلَّا هو، عليه تَوكَّلتُ، وهو ربُّ العَرشِ العَظيمِ.

اللهمَّ إني عبدُك، وابن عبدِك، وابن أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

اللهمَّ إني أسألُك العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألك العفوَ والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوْرتي وآمِنْ رَوْعاتي؛ اللهمَّ احفَظْني من بين يديَّ ومِن خلْفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذُ بعظَمتِك أن أُغتالَ مِن تَحتي.

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِنَ البَرَصِ والجُنونِ والجُذامِ، ومِن سَيِّئِ الأسقامِ.

أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ.

﻿أدعية الشفاء من سرطان الثدي

دعاء الصباح للأطفال