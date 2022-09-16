ادعية للزواج في آخر ساعة من يوم الجمعة حيث نقدم في هذا المقال ادعية للزواج في آخر ساعة من يوم الجمعة الّتي يجوز للمسلم أو المسلمة الدّعاء بها من أجل الزواج لأنه الدّعاء من أكرم الأعمال الصّالحة عند الله تبارك وتعالى.

ادعية للزواج في آخر ساعة من يوم الجمعة

اللهمّ في آخر ساعة من يوم الجمعة المباركة أسألك الزّواج المبارك الّذي يرضيك، وأسألك التيسير والتّوفيق فيه، أنت على كلّ شيءٍ قدير.

اللهمّ في آخر ساعةٍ من يوم الجمعة المباركة أسألك أن تجعلني زوجةً صالحةً لزوجٍ صالح، وأن ترزقني منه الأولاد الصّالحين الّذين يُصلحون في الأرض ولا يفسدون، آمين.

اللهمّ في آخر ساعةٍ من يوم الجمعة المباركة، ارزقني البركة في زواجي وارزقني السّعادة والخير فيه، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

دعاء يوم الجمعة لفتح النصيب

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْـزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (سورة القصص: 24)

اللهم هب لي من لدنك "زوجا أو زوجة" هينا لينا مرفوعا ذكره في السماء والأرض وارزقني منه أو منها ذرية طيبة عاجلا غير أجل إنك سميع الدعاء.

اللهم أرزقني فلانة أو فلانة زوجًا أو زوجة لي إنك على كل شيء قدير.

اللهمّ إنّي أسالك بأنّي أشهد أنك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أقضي حاجتي، آنس وحدتي، فرّج كربتي،اجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا فأنت بي بصير، يا مجيب المضطر إذا دعاك، أحلل عقدتي، آمن روعتي، يا إلهي من لي ألجأ إليه،إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعا أجاب، هب لي من لدنك زوجًا صالحًا.

اجعل بيننا المودّة والرحمة والسكن، فأنت على كل شي قدير، يا من قلت لشيء كن فيكون،ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة،وقنا عذاب النار وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم يا مطّلعًا على جميع حالاتنا اقض عنّا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.

دعاء للزواج يوم الجمعة

اللهمّ في يوم الجمعة يسّر لي أمر زواجي بالمرأة الصّالحة الطّيبة الّتي تحفظ ديني ومالي وعرضي، وأسألك يا ربّ أن تجعلها معينةً لي على أمور ديني، مطيعةً لك في أمرك ومطيعةً لي أمري، أنت على ما تشاء قدير.

اللهمّ في يوم الجمعة أسألك التّوفيق في زواجي هذا، فوفّقني يا ربّ وبارك لي في زواجي، وبارك في زوجي والعمر الّذي سأقضيه معه، وأعنّي يا ربّ على طاعتك ومن ثمّ طاعته، آمين والحمد لله ربّ العالمين.

اللهمّ في يوم الجمعة أسألك أن تقسم لي الخير في هذا الزّواج، وأن تجعلني وزوجي من المطيعين لك الّذين لا يبتغون إلّا رضاك يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله ربّ العالمين.

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للزواج

اللهمّ في آخر ساعةٍ من يوم الجمعة أسألك أن تيسّر لي زواجي، وأن توفقني فيه، وأسألك أن تبارك لنا فيه وأن ترزقنا الذّريّة الطيّبة الصّالحة، التي تكون ذخرًا ونفعًا للأمّة الإسلاميّة جمعاء.

اللهمّ في آخر ساعةٍ من يوم الجمعة ارزقني التيسير في أمور زواجي، واكتب لي فيه السّعادة والتّوفيق والبركة، أنت على ما تشاء قدير، والحمد لله على ما أعطيتنا يا ربّ العالمين.

اللهمّ في آخر ساعةٍ من يوم الجمعة ارزقني فلانةٌ زوجة صالحة تطيعني فيما ترضاه أنت وتحبّني وتحفظني في غيابي ووجودي، اللهمّ اجعلها من الصّالحين وأدخلني وإياها جنّات الخلود.

اللهمّ في آخر ساعةٍ من يوم الجمعة أسألك أن تيسّر لي زواجي، وأن توفقني فيه، وأسألك أن تبارك لنا فيه وأن ترزقنا الذّريّة الطيّبة الصّالحة، التي تكون ذخرًا ونفعًا للأمّة الإسلاميّة جمعاء.

الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب للزواج

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يحول بيني وبين رضاك، وأسألك بأسمائك الحسنى أن تيسر لي أحوالي وترزقني بالزواج قريباً يا مجيب دعوات المضطرين.

اللهم إني أسألك الخير والتوفيق في أيامي القادمة، وأسألك أن تيسر لي أمري وترزقني الزوج/ة الصالح/ة يا رب العالمين، فإنك أنت القادر على كل شيء.

اللهم ارزقني بالزوج/ الزوجة الذي هو خير لي وأنا خير له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وأجل. اللهم أن كنت صالحة فارزقني زوجاً صالحاً وإن لم أكن صالحة فارزقني زوجاً يصلحني.

اللهم ارزقني بزوج/ زوجة صالح تقي هني عاشق لله ورسوله ناجح في حياته أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرة قلبي وعيني.

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