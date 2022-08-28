دعاء الرزق والتوفيق في العمل أفضل 50 دعاء

لا شك أن الدعاء لله سبحانه وتعالى وسيلة كل من يسعى لكسب الرزق والتوفيق في العمل وشتى أمور الحياة، إذ ترجع الأمور كلها لله تعالى وعلى كل إنسان اللجوء إليه والاستعانة به في جميع أمور حياته مع ضرورة الأخذ بالأسباب للوصول إلى ما يطمح إليه في عمله، وأخيرًا الحرص على ملازمة دعاء الرزق والتوفيق في العمل مع اليقين والثقة في المولى بإجابة دعائه وتحقيق ما يتمنى له.

دعاء الرزق والتوفيق في العمل

إن أكثر ما يشغل بال الإنسان في عمله هو النجاح والرزق، لذلك يسعى بكل ما أوتي من قوة وجهد لنيل توفيق ورضا الله تعالى، للنجاح في عمله وبالتالي زيادة رزقه، والقدرة على توفير كافة احتياجاته واحتياجات من يعولهم، وما سيساعده في الوصول لذلك هو المداومة على الدعاء لله، وفيما يلي أكثر من دعاء للتوفيق في العمل والرزق:

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

يا رب أسألك أن توفقني وتبارك لي فيما رزقتني.

اللهم أجعل لي من كل عمل اعمله والطريقة التي أعمل بها سببًا لنيل الهداية، والسعادة وسرور لي ولكل من أقابله في هذا اليوم.

يا رب ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا به.

اللهم وسّع لي في رزقي، واكتب لي التوفيق واليُسر في عملي يا رب.

يا رب ارزقني عملًا صالحًا، يغنيني عن سؤال الخلق، ويكفيني في أمر الدنيا، ويصلحني في أمر الآخرة.

اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك وظيفة طيبة، تدر علي مالًا حلالًا طيبًا مباركًا به.

يا رب يا كريم يا حنان يا منان، يا مالك الملك يا عزيزًا لا يضام، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان صعبًا فسهله، وإن كان عسيرًا فيسره، وارزقني رزقًا تغنيني به عن الحاجة لمن سواك.

اللهم ارزقني الإخلاص في العمل وأبعدني عن النفاق والرياء يا رب هون علي عملي واجعلني كالغيث نافعًا أينما حللت، وارزقني نعمة يعجز عنها شكري ولا تبليني بلاء يعجز عنه صبري.

اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ.

دعاء التوفيق والرزق في العمل مستجاب

لا شك أنه هناك أدعية مستجابة لجلب الرزق والتيسير في العمل، والتي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالمداومة عليها في كل وقت وحين، لزيادة الرزق والتيسير والتوفيق في كل أمور حياتنا، فليس هناك أفضل من دعاء العبد لربه والتقرب منه وطلب كل ما يعجزه في الأرض منه، والآتي دعاء الرزق والتوفيق بالعمل:

اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين

يا رب يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، أجعل يدي عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير.

اللهم صب علينا الخير صبًا صبا ولا تجعل عيشنا كدًا كدا.

يا رب اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

يا رب رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني

اللهم إني أدعوك وأسألك وانا داخل في مكان عملي هذا وأنا موقن بوجودك، وإنك تراقبني، أسألك أن تحفظ مكتبي هذا ببركتك ومغفرتك ورحمتك الواسعة، ونظامك البديع اللهم أحييني بالسلام فإنك السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أشهد بعلمك الواسع وقدرتك العظمية على كل ما يجري داخل هذه الجدران من كلام وأفكار وقرارات.

اللهم إني أحمدك على نعمك الواسعة التي أنعمت علي، اللهم أعني على أن استعمل نعمتك فيما يرضيك وهب لي القوة والأمانة عند أداء عملي.

اللهم بارك لي في كل مشروع وكل فترة وكل طاقة ابذلها، واكتب لي رضاك في كل ما أنجزه وحققه.

دعاء التوفيق في العمل والرزق لشخص

في الواقع لا يوجد أفضل من الدعاء بالتوفيق في العمل والرزق لغيرنا، إذ أن الدعاء بظهر الغيب للآخرين يثاب عليه المؤمن، بالإضافة إلى أن الله تعالى يمن عليه بتحقيق دعواته؛ لكونه يحب الخير لغيره، بل ويدعي له لنيل هذا الخير، وفيما يلي دعاء التوفيق في العمل والرزق لشخص:

اللهم أرزقه إتمام أموره من حيث لا يحتسب ووفقه في عمله وأرزقه من حيث لا يحتسب يا رب العالمين.

يا رب أجعله من أعظم خلقك نصيبًا في كل خير تقسمه وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه يا لله.

يا الله يا الله يا الله أسألك بحق من حقه عليك عظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقه العمل بما علمته من معرفة حقك، وأن تبسط عليه ما حظرت من رزقك.

اللهم لا تحرمه سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنه رزقه لسوء ما عنده، ولا تجازه بقبيح عمله.

يا رب يا رحمن ارزقه في هذا اليوم العظيم بركتك وتقواك ونجاتك من ا لنار وسعيرها وصحه ف البدن وصلاحًا في العمل ورزق لا ترده عين حاسد.

لنار وسعيرها وصحه ف البدن وصلاحًا في العمل ورزق لا ترده عين حاسد. اللهم أرزقه سعة المال واجعله في يده ولا تجعله في قلبه.

يا رب أرزقه مع كل خفقة قلب وطرفة عين فرجًا، ومخرجًا، وتوفيقًا، وعفوًا، وأمنًا، وإيمانًا.

اللهم أرزقه من المال والجاه والسعادة والرفعة في الدين والدنيا من حيث لا يحتسب.

يا رب أرزقه رضاك ورحمتك ونورك وغفرانك وعفوك وكرمك وحبك وحب كل من يحبك وحب العمل الذي يقربه إليك وإيانا وجميع المسلمين.

اللهم أرزقه الفلاح وحسن العمل وأجعله يذكرك رغبة ورهبة ولا تجعله يلهى عن ذكرك وشكرك وأنت الغني عني وعنه.

يا رب إنك تعلم ما هو خيرًا له اللهم فأرزقه إياه، وتعلم ما هو شرًا له، اللهم فجنبه إياه، اللهم أرزقه صلاح النية وحسن العمل.

اللهم أرزقه الإخلاص في القول والنية والعمل.

يا رب إنه مقبل على أيام تحتاج إلى تيسيرك وتوفيقك اللهم أرزقه البركة في الوقت والإخلاص في العمل اللهم أرزقه فهم النبيين وحفظ المرسلين.

اللهم أرزقه وإياي العمل النافع والرزق الواسع والقلب الخاشع والعمل الصالح وأرضى عنه وعنا يا حي يا قيوم وكل مسلم والصلاة ع النبي الأمين.

يا رب أرزقه زينة الحياة الدنيا المال والبنون واجعلها إعانة له في طاعتك وطريقا إلى جنتك، اللهم إني أسألك أن تجعل له نصيبًا من كل خير تقسمه، وكل رزق تبسطه، وكل ضر تكشفه، وكل بلاء ترفعه.

دعاء التوفيق في العمل والرزق للحبيب

إذا أحببت أحد فلا تنسى أخذه معك في دعائك، فليس هناك أفضل من الدعاء لمن تحب بتيسير وسعة الرزق والتوفيق في العمل، حيث إن الدعاء للغير مجاب بأمر الله عز وجل، بالإضافة إلى أنه يعتبر من علامات نقاء القلب وحب الخير للغير، والآتي دعاء التوفيق في العمل والرزق للحبيب:

اللهم أرزق من أحب علمًا نافعًا وأرزقه العمل به وأرزقه تعليمه واورثه علم ما لم يعلم وبارك لي فيه.

يا رب أني أسألك أن ترزق من أحب فقه القول وصواب الإجابات اللهم أني استودعتك إياه فأجعل له الخير أينما خطى، واللهم أرزقه بركة العمل وحب الإتقان.

يا الله يا الله يا الله اسألك بحق من حقه عليك عظيم، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزق من أحب وتوفقه في العمل، بما علمته من معرفة حقك، وأن تبسط عليه ما حظرت من رزقك.

اللهم إني اسألكَ بالوحدانية الكبرى والمحمّدية البيضاء والعلوية العليا، وبجميع ما احتججتَ بهِ على عبادك، وبالاسم الذي حجبتهُ عن خلقكَ فلم يخرج منكَ إلا إليك، أن تجعل لمن أحب من أمره فرجًا ومحرجًا، وأن ترزقه من حيث لا يحتسب إنّك ترزق من تشاء بغير حساب.

يا رب هون على من أحب وطمئن قلبه وأرح باله وارحمه وأرزقه من واسع فضلك واجمعني معه في جنتك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، ربي لا تريني فيه ما لا يسر ولا تريه فيني ما لا يسر، وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يا رب العالمين.

اللهم مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا اليوم أضئ قلب من أحب بنور حبك ضيئًا لا ينطفئ وأرزقه رزقًا دائم لا ينقطع وصحة يستخدمها في طاعتك وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك.

يا رب إني استودعتك من أحب فلا تريني فيه مكروهًا ويسر له أمره ووفقه في عمله.

اللهم إني أسألك لمن أحب توفيقًا يلازم خطاه وتيسيرًا لما يخاف تعسيره يا رب أجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

يا رب أسألك ألا يضيع لمن أحب تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك.

اللهم أرزق من أحب بركة في العمر ونور في القلب وضياءً في الوجه وسعة في الرزق.

يا رب حقق لمن أحب ما يتمنى وأرزقه حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال، اللهم إني استودعتك أموره كلها، ومستقبله، ورزقه، وتوفيقه يا رب، اللهم أسعد قلبه بتحقيق ما يتمنى وأبعد عنه كل أذى.

اللهم أرزق من أحب سعة الرزق، وتيسير الأمر، وتوفيق في العمل.

يا رب يا حنان يا منان أفتح لـ "الاسم" أبواب الرزق الحلال واغنيه بحلالك عن حرامك يا رزاق يا كريم اللهم أرزقه راحة البال وسعة الرزق.

اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرم من أحب بكرمك الواسع في حياته وفي كل خطوة يخطوها، أرزقه الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

يا رب أرزق من أحب سعة الرزق والبركة في الوقت والتوفيق والتيسير في العمل.

طرق لسعة الرزق والتوفيق في العمل

بجانب الالتزام بالدعاء لله عز وجل والاستعانة بصيغ أدعية لفك الكرب وجلب الرزق والتيسير في العمل، هناك مجموعة من الطرق التي تساعد الإنسان المسلم في حياته اليومية لسعة الرزق والتوفيق في كل أمور حياته وليس العمل فقط، وتتمثل تلك الطرق في النقاط التالية:

التسبيح، إذ يستحب للمسلم التسبيح لله في جميع الأوقات وفي شتى الأماكن، لكونه أحد أسباب التوفيق وتيسير العمل وبالتالي زيادة الرزق.

حفظ القرآن وطلب العلم من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الرزق والبركة به.

الاستغفار أحد العبادات العظيمة المستحب للمسلم عدم التخلي عنها في الحياة اليومية، فهو من أسباب جلب الخير والبركة وزيادة الرزق في حياة الإنسان.

صلة الرحم أحد أسباب التوفيق وزيادة الرزق والبركة في حياة المسلم.

لا شك بأن السعي للرزق والعمل من الأهداف المهمة في حياة كل إنسان، بل هما من الأمور التي حثنا الله عز وجل عليها؛ لتعمير الأرض ولكسب الرزق الحلال في الحياة الدنيا، ولذلك يسعى الكثيرون منا إلى طلب الرزق والتوفيق من الله من خلال عبادة الدعاء، التي تعد وسيلة كل محتاج، لذا من المهم المداومة على دعاء الرزق والتوفيق في العمل مع وجود اليقين باستجابة المولى عز وجل لدعائنا.