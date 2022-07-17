الزلازل والبراكين هي اهتزاز مفاجئ لسطح الأرض يحدث بسبب عبور موجات زلزالية خلال طبقات الصخور في باطن الأرض بسبب تحرّر أحد أنواع الطاقة المُختزنة في القشرة الأرضية، وتؤدّي هذه الزلازل والبراكين إلى تصادمات بين الكتل الصخرية وبالتالي انزلاقها، وعادةً ما تحدث الزلازل والبراكين في المناطق التي يتواجد في قشرتها الأرضية صدوع جيولوجية تتحرّك فيها الصخور بطريقة كفيلة بتحريك مجموعات صخرية أخرى، وتتواجد مناطق الصدوع الجيولوجية على الحدود الفاصلة بين الصفائح التكتونية التي تُكوّن القشرة الأرضية.

دعاء الزلازل والبراكين

اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد.

اللهم احفظهم وانت خير الحافظين.

اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين.

دعاء للحفظ من الزلازل

اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد.

ما الفرق بين الزلزال والهزة الأرضية؟

الزلزال هو نفسه الهزة الأرضية، وهو أيّ اهتزاز مفاجئ للأرض ناتج عن مرور الموجات الزلزالية عبر صخور الأرض، وتنتج هذه الموجات الزلزالية عندما يتمّ إطلاق شكل من أشكال الطاقة المخزنة في قشرة الأرض فجأة.

كم عدد الهزات الارتدادية بعد الزلزال؟

لا يوجد عدد محدد للهزات الارتدادية التي تحدث بعد الزلزال الرئيسي، لكنها قد تكون أقل شدة، وتحدث بشكل متكرر في الساعات والأيام التي تلي الزلزال مباشرة، إلّا أنّ تردداتها تنخفض مع مرور الوقت، كما تحدث الهزات الارتدادية بتواتر أقل من الزلزال الكبيرة.

لماذا يرسل الله الزلازل؟

يعتبر الزلازل بمثابة رسالة تحذير من الله سبحانه وتعالى لكن مهما تعاظمت زلازل الدنيا، فإن زلزال الساعة هو الأمر والأدهى، زلزلة تنسي الوالدة رضيعها، والزلازل ابتلاء للمؤمنين ونذير للكافرين، وهو جند من جنود الله يهلك به من يشاء، إن أخذ الكافرين بها، فإنما يكون بسبب ذنوبهم، وإن أصابت بعض الصالحين فإنها تكون تكفيراً لذنوبهم وفتنة لغيرهم من ضعاف الإيمان، وهو في المقام الأول نذير للمغرورين بقوتهم المادية، ليعلموا أن هناك الأقوى منهم، القاهر فوق عباده، الذي لا يقع شيء في ملكه إلا بإذنه، ثم هي دعوة للتعاطف الإنساني في زمن طفت فيه المادة على القيم الخلقية، مؤكداً أن الزلازل دعوة إلى العودة إلى الله، وللإصلاح في الأرض بعد إفسادها، ودليل عيني على زلزال الساعة الذي ترج منه الأرض رجاً. ويضيف: الناس لا يحسون بنعمة قرار الأرض إلا حينما تميد من تحتهم، هنا يشعر الجميع بضعفهم الشديد أمام قوة الله التي لا تحدها حدود، فيتأكدون أن القوة لله، وأمام ضربات الزلازل، تعجز قوة البشر مهما تعاظمت، حيث تأتي بياتاً أو نهاراً، تأتي بغتة، فلا يفيد التنبؤ في الفرار منها، والزلزلة والزلزال كلمتان توحيان بالرهبة الشديدة، وترد في القرآن الكريم في معرض الحديث عن الزلازل مفردات ومصطلحات غاية في الدقة، هي الزلزلة والرجفة والصيحة والخسف والصدع، له صوت سماه الله "الصيحة".

وتعد كافة الكوارث الكونية صورة من صور الابتلاء المختلفة تحدث عقاباً للعاصين، عبرة للناجين وابتلاءً للصالحين، وحدوثها في كثير من مناطق الفقراء والمساكين ليس معناه أنهم كلهم من العصاة، وإن كان لا بد أن يكون من بينهم عصاة، أما الذين يُقتلون أو يصابون بأضرار عبر هذه المحن، فقد يكون ذلك ابتلاءً من الله لهم تكفيراً لذنوبهم ورفعاً لدرجاتهم وتطهيراً لهم، وقد يكون فيها خير كثير لا يعلمه إلا الله، لأننا لو اطلعنا على الغيب لاخترنا الواقع.

دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح للابناء

دعاء السفر للاهل