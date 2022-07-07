دعاء السفر للحج، دعاء الإحرام للحج، دعاء الطواف في الحج، ما يقال في الحج،ماذا يقال للحاج عند عودته من الحج؟ عبارات تهنئة للحاج بعد عودته، كل هذه المواضيع سيتم تناولها في هذا المقال.

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلاً، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.

دعاء السفر للحج

اللهم إني أسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لفائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إني أعوذ بك من عذاب يوم الدين.

اللهم إني اعوذ بك من أن أَظلم أو أُظلم أو أعتديُ أو ويعتدى علي أو اكتسب خطيئة أو ذنبًا واغفر لي ذنوبي كلها أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.

اللهُم إني أسألك الفوز في القضاء ونُزُل الشهداء وعيش السعداء وحياة الأتقياء والنصر على الأعداء اللهم يا ذا الركن الشديد والأمر الرشيد أسألك لأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد.

اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني اللهم اجعلني شكورًا واجعلني صبورًا واجعلني في عيني صغيرًا وفي أعين الناس كبيرًا.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها علمي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانًا ويقينًا ليس بعده كفر أنال به شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يأرب العالمين.

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيه أوله وآخره اللهم إني أسألك خير المسألة وجير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثقل موازيني وثبت إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي أسألك اللهم الدرجات العلا من الجنة آمين.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربًا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذه الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه اللهم نجني من النار اللهم بارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي أهلي ومالي وفي محياي وفي مماتي اللهم تقبل حسناتي ولغفر خطيئاتي يا أرحم الرحمين.

دعاء الإحرام للحج

لبيك اللهم حجاً.

وإن كان قارناً يقول: (لَبَّيك اللَّهُمَّ حَجًّا وعُمرةً معًا).

يسن للحاج أن يشرع بالتلبية فيقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك).

دعاء الطواف في الحج

يُسنُّ للحاج أن يبتدئ الطواف بالتكبير؛ فقد روى الصحابي عبدالله بن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم طافَ بالبيتِ وهو على بعيرٍ، كلَّما أَتَى على الرُّكْنِ أشارَ إليهِ بشيٍء في يدهِ وكَبَّرَ.

يسن للحاج أن يقول بين الحجر الأسود والركن اليماني:ربَّنا آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ.

يسن للحاج أن يقول بين الحجر الأسود والركن اليماني: اللهمَّ إِنَّي أسالُكَ العفوَ والعافِيَةَ في الدنيا والآخرَةِ.

الدعاء عند استلام الحجر الأسود: حيث كانَ ابنُ عمرَ إذا استلمَ الحجرَ قالَ: "اللَّهمَّ إيمانًا بكَ وتصديقًا بكتابِكَ وسنَّةِ نبيِّك ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم".

ما يقال في الحج

لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

ماذا يقال للحاج عند عودته من الحج

جعل الله حجّك مبروراً، وسعيك مشكوراً، وذنبك مغفوراً، وبتعبك مأجوراً.

تقبل الله حجكم وشكر سعيكم وغفر ذنبكم وستر عيبكم، وتقبل دعاءكم وأجزل لكم المثوبة والعطاء.

اللهم تقبل من صغيرنا وكبيرنا، حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور.

غفر الله ذنبك وأخلف عليك نفقتك.

عبارات تهنئة للحاج بعد عودته

تقبل الله منكم النسك، وغفر عنكم الذنوب والخطايا.

حج مبرور وسعي مشكور، تقبل الله منكم ومن المسلمين أجمعين صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.

حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وتقبل الله طاعتكم وهنيئاً لكم عودتكم كما ولدتكم أمهاتكم.

هنيئًا لكم أيها الحجاج وفقكم الله تعالى لما فيه الخير لكم في الدنيا والآخرة جزاءً لما قدمتم.

هنيئاً لحجاج بيت الله هذه الرحلة المباركة تقبل الله حجكم، وشكر سعيكم وشكراً لله.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

حج مبرور وسعي مشكور، تقبل الله طاعة ضيوف الرحمن.

حللتم أهلًا ووطئتم سهلًا بلادكم التي اشتاقت إليكم، أهلًا بعودتكم إلى الديار من مكة المكرمة حمداً لله على السلامة، نهنئكم على عودتكم سالمين. حجاج بيت الله الحرام، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

نحمد الله ربنا على عودتكم سالمين.

رزقكم الله تعالى زيارات عديدة إلى بيته الحرام وتقبل الله تعالى منكم أداء الفريضة.

نسأل الله القبول لكل من قام بالحج في هذا العام، هنيئاً لكم وخيرًا كبير وسعادة لمن كتب له الحج المبارك ولمن غفر الله له ذنبه.

رسائل توديع للذهاب للحج

رسائل تهنئة عودة الحجاج 2022