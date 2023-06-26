يوم عرفة من أفضل الأيام عند المسلمين وهو أحد أيام العشر من ذي الحجة، وفيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة، والوقوف بعرفة يُعَد أهم أركان الحج، وفيما يلي دعاء الصائم يوم عرفة:

دعاء الصائم يوم عرفة

اللهم يا رب مع تلك النفحات الطيبة في يوم عرفة نسألك أن تجعل لنا من خشيتك ما يجعل بيننا وبين المعصية حائل، وأن تبلغنا طاعتك وترزقنا جنتك اللهم ارزقنا اليقين وهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بسمعنا وبصرنا والقوة ما أحييتنا، اللهم اجعلنا من الوارثين واجعل ثأرنا على كل من ظلمنا نسألك يا الله أن تنصرنا على من عادانا وألا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

اللهم يا رب أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا.

اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق.

رب اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم اشرح صدري، ويسر لي أمري، واكتب لي الخير حيث كان.

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

اللهمَّ يا رب لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا

اللهمَّ يا رب زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

اللهمَّ يا رب اني استغفرك من جميع الذنوب والخطايا ما علمت منها وما لم أعلم... اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم .. ولا تفرقنا واهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين ..اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك...ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك .. ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا.

اللهمَّ يا رب لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا.

اللهمَّ يا رب زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن ولي من الذل وكبره وتكبيراً، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهمَّ يا رب لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم لك الحمد على الإسلام اللهم لك الحمد على أن هديتنا اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا.

اللهم إن هذا يوم عرفة العظيم، وأنت تعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ما تعلمه اللهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا واغفر لنا واعفو عنا واهدنا وارزقنا واجعلنا من عتقائك في هذا اليوم المبارك. اللهم تقبل حجاج بيتك الحرام، واجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً، واغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر.

اللهمَّ يا رب لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا.

دعاء يوم عرفة لعائلتي

اللهمَّ يا رب مالِكَ المُلْكِ تؤتي المُلكَ مَن تشاءُ وتنزِعُ المُلْكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ مَن تشاءُ وتُذِلُّ مَن تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ تولِجُ اللَّيلَ في النَّهارِ وتولِجُ النَّهارَ في اللَّيلِ وتُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميَّتِ وتُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ الحيِّ وترزُقُ مَن تشاءُ بغيرِ حسابٍ رحمنُ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمُهما تُعطي منهما مَن تشاءُ وتمنَعُ مَن تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغْنيني بها عن رحمةِ مَن سِواك.

أسألك يا رب اللهم أن ترفع ذكري، وتيسر أمري، وتحقق حلمي، وتحصن فرجي، وتغفر ذنبي يا مجيب الدعاء.

اللهمَّ يا رب لا تخيب لنا رجاءً واحفظ لنا أحبتنا، وأشرح صدورنا ويسر أمورنا يا الله.

حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت، وهو ربّ العرش العظيم.. آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً، إنك أنت الوهاب.

يا رب امنحني من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني.

يا رب امنحني من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني. اللهمَّ يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى.

دعاء يوم عرفة قصير

اللهمَّ إني عبدُك، وابن عبدِك، وابن أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ.

لا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

دعاء طويل ليوم عرفة

أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.

رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا.

رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

لبيك اللهم عفوا وعافيه لبيك اللهم اجابةً بعد اجابه لبيك رضًا وحُسن خاتمه لبيك ربّي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيًا.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ، وَقَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالِاسْتِجَابَةِ، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ وَعْدَكَ، وَلَا تَكْذِبُ عَهْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ إِلَيْنَا، وَيَسِّرْهُ لَنَا، وَمَا كَرِهْتَ مِنْ شَيْءٍ فَكَرِّهْهُ إِلَيْنَا وَجَنِّبْنَاهُ، وَلَا تَنْزِعْ عَنَّا الْإِسْلَامَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَيْتَنَا.

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.ز

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

الأعمال المستحبة في يوم عرفة