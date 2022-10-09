تلجأ الكثير من الأمهات لتحصين أبنائهن من خلال الدعاء لهم قبل خروجهم إلى مدارسهم او خروجهم من المنزل لأي سبب، وتهتم الكثير من الأمهات بالدعاء في فترة الصباح بشكل خاص لأطفالهم وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء الصباح للأطفال.

دعاء الصباح للأطفال

اللّهم ارزقهم المعلم الصالح، والصحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضى، ونزّه قلوبهم عن التعلق بمن دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك.

اللّهم ارزقهم حُبك وكل عمل يقربهم إلى حُبك.

ربنا هَب لنا من أزواجنا وذرّياتنا قرةَ أعين واجعلنا للمتقين إماماً.

اللّهم اجعلهم أوفر عِبادك حَظاً في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك، الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خَوف عليهم ولا هُم يحزنون. اللّهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلغين عن رسولك محمد صلّى الله عليه وسلم.

اللّهم اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، و حصّن فروجهم، وحَسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نوراً وحكمة، وأهّلهم لقبول كل نعمة.

اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، والطف بهم يا كريم، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك.

اللهمّ اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم، وشفاء صدورهم، ونوراً لأبصارهم، وذهاباً لأحزانهم.

اللّهم فرّح بهم نبيّك المختار، وأعلِ بهم المنار، يا عزيز يا غفار.

اللّهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية.

اللّهم ارزقهم المعلم الصالح، والصحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضى، ونزّه قلوبهم عن التعلق بمن دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك.

اللّهمّ حَبّب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين.

اللّهم اجعلهم ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقربته، وسألك فأجبته.

أجمل دعاء الصباح للأطفال، اللّهم علّمهم ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع الدعاء.

اللّهم إني أسألك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، واجعلهم هُداة مهتدين.

اللّهم اكفهم بحلالك عن حرامك وأغنهِم بفضلك عمن سواك.

اللّهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم، وهب لهم من لدنك رحمةً، وهيّئ لهم من أمرهم رشداً.

اللّهم عافهم في أبدانهم ظاهراً وباطناً واحفظهم من كل سوء ومكروه حساً ومعنىً وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم وفي كل ما عانيتَ به من أمرهم وارزقهم عيشاً قاراً ورزقاً دارّاً.

اللّهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

اللّهم منَّ عليّ ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وامدد في أعمارهم، مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك.

دعاء الصباح للأطفال، اللّهم رب الأرباب ربّ لي صغيرهم، وقوِّ لي ضعيفهم، وعافِهم في أبدانهم، وأسماعهم، وأبصارهم، وأنفسهم وجوارحهم.

اللّهم اجعلهم لي محبين، وعليّ مقبلين، مستقيمين مطيعين، غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين.

اللّهم ارفع عنهم البلاء والنقم وارزقهم حسن الختام والوفاة على حقيقة الإسلام وأنت راضٍ عنهم يا أرحم الراحمين.

اللّهم علّمهم ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع الدعاء.

اللّهم يا رب إني أسألك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، واجعلهم هُداة مهتدين.

دعاء الصباح للأطفال، اللّهمّ حَبّب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب.

دعاء الصباح للاطفال اللهم بك أصبحنا

أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر.

دعاء الطعام للاطفال

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي و لا مستغني عنه ربنا.

دعاء الصباح قصير

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة.

رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا.

اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرًا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

ماذا كان يقول الرسول في الصباح؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما سأله عن دعاء يدعوه في الصباح والمساء: "قل: اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ، قلهُ إذا أصبَحتَ، وإذا أمسَيتَ، وإذا أخَذتَ مَضجعَكَ".

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