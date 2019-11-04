يحتفل العالم بمولد سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويكثرون في هذا اليوم من الصلاة والسلام عليه وقراءة القرآن والعبادة وأكل الحلوى وتهنئة الأصدقاء والأقارب والجيران.

ويُعتبر الاحتفال بالمولد النبويّ الشّريف من الأساليب الحضارية المُعبّرة عن محبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما يُعد من الطرق التي تدُّل على الاعتزاز بقيادة النبي، والالتزام بهديه، ويجب أن يخلوَ الاحتفال من أيّ أمور تتعارض مع الشّريعة الإسلامية السّمحاء، وإنما يُكتفى الاحتفال بذكر سيرة النبي وصفاته الكريمة، والدعوة إلى التمسك بالدين الإسلاميّ.

دعاء المولد النبوي الشريف:

بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ

الحَمْدُ للهِ ربِّ العَالَمينَ * والصَّلاةُ والسَّلامُ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ * وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجْمَعينَ * اَللَّهُمَّ إنا قَدْ حَضرْنا مَولِدَ نَبيكَ * وصَفوَتِكَ مَنْ خَلقِكَ * فَافِضْ عَليْنا بِبَرَكتِهِ خُلَعِ العِزِّ والتَّكريمِ * وأسْكِنَّا بِجوارهِ جِنَّاتِ النَّعيمِ * ومَتَعنا بِالنَظرِ إلى وَجْهِكَ الْكَريمِ وَأجْرنا مِنْ عِقابِكَ الأليمِ * بِفضْلِك وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحمينَ * اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ بِجاهِ الْمُصْطَفى وَبِآلِهِ أهْلَ الصِدْقِ وَالوَفا * وَبَصَحْبِهِ الأبْرار الشُّرَفا * كُنْ لَنا عَوناً ومُعِيناً ومُسْعِفاً وبَوِّئْنا مِنَ الجَنةِ قُصُوراً وغُرَفاً * اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألكَ بِجاهِ النَّبي المُختارِ * وَآلِهِ الأخيارِ أنْ تُكَفِرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالأوْزار * وَنَجِنا مِنْ جَميعِ الْمَخاوفِ والأخْطارِ * وتَقَبَّلْ مِنَّا مَا قَدَّمنَاهُ مِنْ يَسيرِ أعْمالِنا فِي السِرِّ والإجْهارِ * واغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إنَّكَ عَزيزٌ غَفارْ * بَلِّغ اللَّهُمَّ * وأوْصِلْ ثَوابَ مَا قُرِيءَ بِتَمامِهِ وكَمَالِهِ مِنْ هَذِهِ الْقِراءةِ الشَّريفَةِ * والْموْلِدِ الشَّرِيفِ * زِيادة فِي شَرفِ نبيَّنا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم * ثُمَّ فِي شَرَفِ آلِهِ وأصْحابِهِ وآلِ بَيْتِه الطَيبينَ الطَّاهِرينَ * رِضْوانُ اللهِ تَعالَى عَليهِمْ أجْمَعين * وإلى رُوحِ أبينا آدَمَ * وأُمُنَّا حّواء * وما تَنَاسلَ مِنْهُما مِنَ الأنْبياءِ والمُرْسَلينَ * صَلَوَاتُ اللهِ عَليهمْ أجْمَعينَ وصَدَقةً جَاريةً مِنْ جَنَابِهِ المُكَرَّمِ * صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم * إلى أرْواحِ مَنْ كَانَتِ التِلاوةُ الشَّريفةُ لأجلِهمْ وبِسَبَبِهمْ وَجهتِهمْ * وأنتَ أعْلمُ بِهمْ مِنَّا خَاصَّةً * وَعَلى قُبُورِهمْ مِنْكَ نُورٌ نازِلٌ مَوْلانَا رَبَّ الْعَالَمينَ * أوصِل اللَّهُمَ ثَوابَ هَذِهِ التِلاوةِ مِنَّا إليهمْ واجْعلهُ نُوراً نازِلاً عَليْهِمْ * وجَافِ الأرْض عَنْ جَنبيهِمْ * وافْسِحِ اللَّهُمَ لَهُم فِي قُبُورِهِم * مَدَّ بَصَرِهمْ وارْحَمنا إذا سِرْنا إليْهمْ * كَذلِكَ اللَّهُمَ لَهُمْ ولِمُجاوريهمْ * ولِسُكانِ تُربِهمْ * ولسِائِرِ مَقابِرِ المُسلِمينَ * وَلَنا ولِوالِدينا وأُستَاِذيِنا وأُستَاذ أُستاِذيِنا * ومَشايِخنَا ومَشايخِ مَشايخِنا ولِمَنْ عَلَّمنا * ولِمَنْ أحْسَنَ إليْنا * وَلِمَنْ لَهُ حَقُ الدُعاءِ عَلَينا * وَلِمنْ أوْصانا وأوصيْناهُ بِدُعاءِ الْخَيرِ * ولِعَبيدكِ الْحاضرِين السَّامِعينَ * وَلِكافةِ أهْلِ الإيمانِ أجْمَعينَ * وَحَرِّمنا عَلى النَّارِ * وتَوفِنا مُسْلِمينَ * وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظَّالمينَ * بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمينَ * والحَمْدُ للهِ ربِّ العَالَمينَ *.

عيد المولد النبوي