يحرص المسلمين على استغلال يوم عاشوراء منذ بدايته حتى اذان المغرب من خلال عدد من العبادات وأبرزها، الصوم، الاستغفار، الدعاء، قراءة القرآن، وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء قبل آذان المغرب في يوم عاشوراء، دعاء ليلة عاشوراء، دعاء عاشوراء مفاتيح الجنان، أدعية دعاء يوم عاشوراء مكتوب، دعاء يوم عاشوراء للوالدين، دعاء لامي في عاشوراء.

دعاء قبل اذان المغرب في يوم عاشوراء

دعاء قبل اذان المغرب في يوم عاشوراء، اللهم إنّي أسألك في يوم عاشوراء المبارك، أن تغفر ذنبي، وتعفو عنّي، وترحمني برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم إنّي أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا ترد، اللهم ارحم ضعفي وقلّة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

أدعوك اللهم في يوم عاشوراء أن تجعل القرآن الكريم ربيع صدري، ونور قلبي، وأن ترزقني حفظه والعمل به.

دعاء قبل اذان المغرب في يوم عاشوراء، نسألك اللهم باسمك العظيم أن ترزقني العبادة والطاعة، وأن تتقبل منا صالح عملنا، تجعلنا من عبادك المقربين إليك.

دعاء قبل اذان المغرب في يوم عاشوراء، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

دعاء ليلة عاشوراء

دعاء ليلة العاشر من عاشوراء، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

دعاء ليلة العاشر من عاشوراء، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم إني أسألك "الجنة وأعوذ بك من النار.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إنّي أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

دعاء عاشوراء مفاتيح الجنان

اللهم ارزقنا التقوى والفلاح والنجاح واجعلنا من المتقين الأخيار، اللهم ارزقنا رزقًا حلالاً طيباً وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم إن الآخرة هي دار الحق فاجعلنا من الناجحين فيها، وأدخلنا جنات النعيم بسلام يا رحمن.

اللهم اجعلنا ممن يحل الحلال ويحرم الحرام، اللهم ارزقنا خشيتك والخوف منك. اللهم ارزقنا العمل الصالح وبارك لنا فيه، اللهم تقبل منا الطاعات واجعلنا نعبدك وكأننا نراك.

يارب قد ثقلت صدورنا من كثرة المعاصي وضاق عقلنا من زيادة التفكير، اللهم أرزقنا سعة الصدر وهدوء البال.

اللهم ارزقنا العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، اللهم أصلح لي ذريتي وأرض عنهم يا الله.

أدعية دعاء يوم عاشوراء مكتوب

اللهم في يوم عاشوراء اغفر لمن رحل عنا وقلوبنا متعلقة به رغم الغياب، اللهم ارزقه مغفرة تدخله الجنه وتجاوز عن سيئاته.

اللهم اصرف عني سوء التفكير، اللهم اصرف أصدقاء السوء من طريقي واجعلني من المنصورين يا رحمن.

بسم الله الفتاح بسم الله العظيم بسم الله الشافي المعافي، اللهم اشف أجسادنا من المرض وقولنا من التشتت.

اللهم إنى أسألك أن تنير حياتي بالإيمان والطاعة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اللهم افتح لي فتوح العارفين في كل خطوة أخطوها في حياتي، اللهم يسر لي الصعاب.

اللهم يا رحمن يا جبار انقلني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، اللهم اجعلني من المجبورة أرواحهم والمَغفورة ذنوبهم.

دعاء يوم عاشوراء للوالدين

أسألك يا الله أن تحفظ لي أمي أطل بعمرها وارزقها الصحة والعافية، واسعد قلبها،ربي لا تريني فيها بأسا يبكيني، يا كريم.

ربي لي والدين لا قوة لي لنثر التراب فوقهما اسألك اللهم أن تطيل في عمرهما وتلبسهما الصحة والعافية، وترزقني برهما.

اللهم احفظ لي والدين يغمرانني بحنانهما وارزقني اللهم استجابة دعواتهما، ربي فلتجعل الجنة نصيب اثنين لم ولن ينقص في القلب حبهما.

اللهم ارزقني برهم ورضاهم، اللهم أمي و أبي ومادون ذلك فهو هين.

اللهم زد والديَ مكانة حين يركعون وزدهم محبة حين يرفعون

وزدهم إخلاصا حين يسجدون وزدهم صحة وعافية حين يكبرون ولا تحرمهم الفردوس.

دعاء يوم عاشوراء للوالدين، اللهم لا تحمل أبي هما ولا تر أمي حزنا، اللهم أبعد عن أمي وأبي متاعب الدنيا

ولا تذقهما دموع الضيق.

اللهم اجعل والديَ من الضاحكين المستبشرين الغارسين من ثمار

جنتك الشاربين من حوض نبيك والمحظوظين بشفاعتك.

دعاء يوم عاشوراء للوالدين، اللهم بحجم سمائك ارح قلبهم وأسعدها سعادة لا تفنى ولا تزول.

دعاء لامي في عاشوراء

اللهم في يوم عاشوراء أسألك أن تحفظ لي والدتي الغالية من كل شر وأذى اللهم احفظها لنا وبارك بها يا رب العالمين.

اللهم في يوم عاشوراء بارك لي بأمي الغالية واجعلها بأتم صحة وعافية فإنها قرة عيني وحبيبة قلبي.

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