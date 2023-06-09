يستقبل المسلمون شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحُرُم بالعزم والاستعداد على استثماره واغتنام فضائله، والتوبة والأعمال الصالحة والطاعات، وفيه يؤدّي حجّاج بيت الله الحرام فريضة الحجّ، وفيما يلي دعاء اليوم الاول من شهر ذي الحجة:

دعاء اليوم الاول من شهر ذي الحجة

اللهم أعوذ برضاك مِن سخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيت على نفسك.



اللهم ربَّ السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيءٍ، فالقَ الحب والنوى، ومنزلَ التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته.

اللهم ربَّ السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيءٍ، فالقَ الحب والنوى، ومنزلَ التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته. أتوب إلى الله مما أذنبتُ.



اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدِني، وعافِني وارزقني.



اللهم اغفِرْ لي ما قدمتُ وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، وأنت على كل شيءٍ قدير. أدعية أول أيام ذي الحجة

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

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﻿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وجِلَّهُ، وأَوَّلَهُ وآخِرَهُ وعَلانِيَتَهُ وسِرَّهُ.

﻿ ﻿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وجِلَّهُ، وأَوَّلَهُ وآخِرَهُ وعَلانِيَتَهُ وسِرَّهُ. اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

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اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

﻿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

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لَّا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

﻿ لَّا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. ﻿لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ.

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

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اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ تُحِبُّ العفْوَ، فاعْفُ عنِّي.

﻿ اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ تُحِبُّ العفْوَ، فاعْفُ عنِّي. اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ.

﻿دعاء عشر ذي الحجة قصير

اللّهم إنّي أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

ربِّ، إنك تعلم أن زوجتي حبيبتي وقرة عيني، فاحفظها لي وبارك في عمرها وزدني حباً لها، ياربّ إن كانت تشكو وجعاً وحزناً فكن لها عوناً، وخفّف عنها مصائب الحياة، وإن كانت تشعر بالفرح والسرور فزدها سعادةً وسروراً.

اللهم يا رب إني اسألك بحولك وجودك وكرمك ومنك وفضلك يا اسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآله محمد وإن تفعل بي كذا وكذا وتطلب حاجتك للدنيا والاخرة .

دعاء اخر جمعة من ذي الحجة

اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

اللهم ما بين جمعة مضت وجمعة أتت لنا بالخير نسألك من فضلك يا كريم أن تغفر لنا ذنوبنا ما بين الجمعتين.

اللهم استودعناك مع الجمعة الأخيرة من شهر ذي القعدة ما أنت به أعلم من الهموم والأحزان.

اللهم وسّع علينا برحماتك يا رحيم، وارزقنا السّلامة والعافية.

اللهم في هذه الجمعة الطّيبة برحمتك، اللهم لا إله إلّا أنت وحدك، لا حول ولا قوّة إلّا بك.

اللهم أكرم عائلتي بالخير والسّلامة، واجعل لهم سبيلًا للنجاح والتوفيق مع كلّ خطوة.

اللهم أنتَ من وضعت حبّهم في قلبي، فلا تريني فيهم مكروها يا أرحم الرّاحمين.

دعاء يوم الجمعة في عشر ذي الحجة

اللھم لَا تطوي صَفْحَة ھذه الْأَيَّام الفضیلة إلَّا وَقَدْ سَتَرْت عَوْرَاتُنَا، ومحوت سیئاتنا، وَقَبِلْت تَوْبَتُنَا، وَفَرّجْت ھمومنا، واستجبت لدعواتنا، وَأَصْلَحْت أَبْنَائِنَا، وَبَنَاتِنَا، وأزواجنا، وَغَفَرْت لموتانا، وشفیت مَرْضَانَا.

اللهم يا مطّلعاً على جميع حالاتنا أقض عنّا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.

تسبيح العشر من ذي الحجة

يستحب الإكثار من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة بالتحميد والتهليل والتكبير.