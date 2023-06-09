للعشر الأوائل من ذي الحجة العديد من الفضائل ففيها استجابة للدعاء، وفُضلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوه، وفيما يأتي دعاء لأبي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة:

دعاء لأبي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة

اللهم يا ربّ العرش العظيم، اللهم إنّا ندعوك في أيّام العشر التي أقسمتَ بها في كتابك الحكيم، اللهم ونسألك أن تغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان.

اللهم يا ربّ لا تحرم أبي من أجره ولا تضلنا بعده، اللهم في العشر من ذي الحجّة أسألك أن ترحم تلك النّفس الطّيبة التي قد صارت تحت الترّاب اللهم أنت ربّه وأنت خلقته وأحييته على دينك الحق، وأنت رزقته وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، فاكتب له خير الدّرجات وأرفعها.

اللهم يا رب في الليلة الأولى من ليالي العشر من ذي الحجّة، أسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر لأبي وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبَرَد، ونَقِّهِ من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم يا ربّ إنّ لي أبًا قد صار ضيفًا عليك، اللهم في العشر من ذي الحجّة أسألك أن تُكرمه وأن تُبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، اللهم وأن تَقِيهِ فتنة القبر وعذاب النار.

ادعية للاب الميت المتوفي في عشر من ذي الحجة

اللهم يا رب إنّ لي أباً عزيزًا في قلبي ذكره، اللهم لا تجعل عمله في انقطاع، واجعلني الولد الصّالح الذي يدعو له فترتفع درجته في جنّاتك، اللهم مع نفحات العشر من خيرة أيّام الدّنيا، أسألك أن ترحمه وأن تتجاوز عنه، وأن تُضاعف له في كلّ حسنة.

اللهم يا رب يا خير من تُرفع الأكفَّ له بالدّعاء، لا حولَ ولا قوّة إلّا بك، اللهم بارك لأبي في جنّاته، اجعله من الرّاضين بمنزلته التي أكرمته بها، واجعله في صحبة الصّالحين من الأنبياء والمُرسلين يا ربّ العرش العظيم.

اللهم يا رب يا من لا تردُّ سائلًا، ولا تُخيّب للعبد وسائل، اللهم ارحم أبي وبارك له في مثواه، اللهم اجعله خالدًا في جنّته، وارزقه من النّعيم والبركة ما تقرُّ به العيون، وتهدأ به القلوب، وتطيب معه الحياة.

اللهم يا رب في العشر من ذي الحجّة، نسألك أن ترحم أبي الغالي، وأن تُبارك له في مثواه الأخير، اللهم اجعل ما قدّمه في سبيلنا شفاعةً له عندك، اللهم فقد أفنى عُمره في طاعتك، وفي تربيتنا على طاعتك، تجاوز عنه وأكرمه بالجنّات يا ربّ العرش العظيم.

دعاء اللهم ارحم ابي في العشر من ذي الحجة