البوابة - تصادف ليلة النصف من رمضان يوم الخميس الموافق 15 أبريل/نيسان، حيث يتحرى كثير من المسلمين هذا اليوم الفضيل من أجل صيامه وقيامه تقربا لله عز وجل.

شهر رمضان المبارك من أفضل أشهر السنة عند المسلمين، وفي هذا الشهر الفضيل شهر أداء فريضة الصيام تفتح السماء أبوابها ويكثر الاستغفار والدعاء وقراءة القرآن لتنزل الرحمة على المسلمين من رب العالمين، لذا هناك أدعية يومية في رمضان يحرص عليها كل مسلم في هذا الشهر الفضيل والعظيم على ترددها ليحظى ببركة وخير ورحمة الله ومغفرته، وفيما يلي دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان مفاتيح الجنان:

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان مفاتيح الجنان

اللهم ارزقني فيه طاعة العابدين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا امان الخائفين.

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك ولا تخيبني وأنا أرجوك.

اللهمَّ إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ،يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك.

اللهم يا رب إنا نسألك في رمضان رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتزكي بها أعمالنا.

اللهم اجعلني في شهر رمضان من المصطفين الأخيار، واجعلني من المخلصين، وألحقني بالصالحين.

أدعية مستحبة في يوم 15 رمضان 1444

اللهم يا رب اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عَن نومة الغافلين

اللهم هب لي جرمي فيه يا رب العالمين، واعف عني يا عافيًا عن المجرمين.

اللهم نسالك ان تبلغنا شهر رمضان وان تفتح لنا أبواب الرضوان وأغلق أبواب النيران وأكرمنا بليلة القدر وأسعدنا مدي الدهر.

اللهم يا رب إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك صدق، وارزقنا تقواك والإخلاص لك.

اللهم يا رب فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته

دعاء اليوم 15 من رمضان

اللهم يا رب اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت،

في المقابل نسالك اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

كذلك اللهم داونا بدوائك، واشفنا بشفائك، واغننا بفضلك عن من سواك، وارحمنا رحمة تغنينه عن غيرك وقربنا مما يرضيك عنا يارب العالمين.

دعاء ليلة النصف من رمضان