يستقبل المسلمون شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحُرُم بالعزم والاستعداد على استثماره واغتنام فضائله، والتوبة والأعمال الصالحة والطاعات، وفيه يؤدّي حجّاج بيت الله الحرام فريضة الحجّ، وفيما يلي دعاء اليوم السادس من شهر ذي الحجة:

دعاء اليوم السادس من شهر ذي الحجة

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات نسألك في اليوم السادس من ذي الحجة أن تقضي لنا حوائجنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.

أسألك يا الله في هذا اليوم الطيب المبارك أن تقبل توبتي واستجب دعوتي وتهدي قلبي.

اللهم يا رب جنبي فيه فعل المنكرات، اللهم ارزقني حياة سعيدة مستقرة خالية من الهموم والعقبات.

اللهم يا رب في هذه الأيام الطيبة اجعل لي حظ من خيرات الدنيا ونجني من النيران في الآخرة، اللهم أكثر من رزقي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني.

اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك أن تكتبنا من عتقائك من النار.

اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفار.

يارب قد أقبلت علينا خير أيام الدنيا، نسألك يا قاهر الظلم وناصر المظلومين أن تدبر لنا الخير وحسن لنا الحال.

اللهم في اليوم السادس من شهر ذي الحجة نسألك ألا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدًا سواك، اللهم واغننا من فضلك.

اللهم يا رب اصرف عني كل شر يلحق بي، ونقني من المعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اصرف عني شتات الأمر واجعلني من الطائعين لك، المتبعين سنة نبيك يا أرحم الراحمين.

يا رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي، أسألك يا الله في هذه اليوم المبارك ألا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي.

اللهم في اليوم السادس من ذي الحجة قنا شر فتنة المحيا والممات.

تسبيح العشر من ذي الحجة

يستحب في العشر من ذي الحجة الإكثار من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة بالتحميد والتهليل والتكبير.

دعاء يوم الجمعة في عشر ذي الحجة

اللهم يا مطّلعاً على جميع حالاتنا أقض عنّا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.

اللھم لَا تطوي صَفْحَة ھذه الْأَيَّام الفضیلة إلَّا وَقَدْ سَتَرْت عَوْرَاتُنَا، ومحوت سیئاتنا، وَقَبِلْت تَوْبَتُنَا، وَفَرّجْت ھمومنا، واستجبت لدعواتنا، وَأَصْلَحْت أَبْنَائِنَا، وَبَنَاتِنَا، وأزواجنا، وَغَفَرْت لموتانا، وشفیت مَرْضَانَا.

دعاء اخر جمعة من ذي الحجة