السفر من مكان لآخر لا يمكننا أن نتخلى عنه وهو أمر ضروري ، فمنا من يسافر لجلب المال ومنا من يسافر من أجل العمل و من أجل تلبيه احتياجات أسرته ومن يسافر للتعلم أو لأداء فريضة دينية مثل الحج والعمرة أو ليصل الرحم بينه وبين أقاربه الموجودين في مناطق بعيدة لذلك لا يمكننا أن نتخلى عن السفر.

وفي هذا المقال سوف نتناول دعاء تسهيل طريق السفر،دعاء تيسير السفر لاخي، سور لتيسير السفر، دعاء تسهيل طريق السفر لزوجي، دعاء السفر بالسيارة مكتوب.

دعاء تسهيل طريق السفر

اللهم إني أستودعك دنيتي وكافة أموري فاحفظها لي فأنت خير حافظا ولا تضيع عندك الودائع.

اللهم إني أودعتك شئوني فأنت خير وكيل وأرحم الراحمين.

اللهم أغنني بكرمك وزدني بنعمتك وأبعد بيني وبين الهموم والأحزان كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم احفظني من الإغراءات ما ظهر منها وما خفي.

اللهم أجعلني من عبادك المحببين الراضين بقضائك الحافظين لكتابك والتابعين لما أمرت به.

يا الله أدعوك من قلبي بصورة عفوية فأنا لا أعلم كيف أرتب كلماتي وأنا أدعوك يل خالق الخلق، أعلم أنك سوف تدرك مطلبي دون أن أتحدث اللهم يسر لي طريقي وأبعد الصعوبات عن أهدافي ويسر لي كل صعب.

اللهم إني أدعوك وانا ضعيف لا حيلة لي ولا قوة أدعوك لتغفر لي ذنوبي وتحقق لي مطلبي وتقبل دعائي.

اللهم قرب رزقي مني فأخرجه لي ولو كان في بطن الأرض وقربه مني، وسهل عليا كل مشقة يا الله وأغفر ذنوبي وقربني إليك.

دعاء تيسير السفر لاخي

اللهم أني استودعتك اخي في سفره، فاحفظه لنا فأنت خير من يستودع وأنت خير الحافظين.

يا رب احفظ أخي المسافر فأنا اخشى عليه من سوء وضرر، اللهم إني استودعك إياه فاحفظه لي بعينك التي لا تنام ورده الينا سالماً يا الله.

ربي أرجو منك أن ترافق أخي سلامتك ولطفك وأن توفقه لكل خير وتجنبه كل شر وكل ضيقٍ وعسر.

اللهم إن لي مسافر عزيز وغالي على قلبي يا رب، احفظ لي أخي بعينك التي لا تنام.

ربي وكلتك أمر أخي في سفره فكن له خير حافظاً وخير معين وأوصله إلينا بالسلامة والغنيمة وباعد بينه وبين الهم والحزن والمخاوف.

يا رب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل رحمتك ولطفك رفيقاً لأخي في سفره اللهم سهل له ولا تعسر عليه وهون عليه غربة السفر ووحشته وأعطه ما يريد.

ربي إن لي أخ مسافر تحبه روحي استودعتك إياه يا رب واحفظ لي بعينك التي لا تنام.

اللهم هذا أخي وحبيبي مسافر اجعله بين يديك وأحفظ عليه دينه وأمانته وخواتيم أعماله ورده لداره ولأهله ولأحبابه سالماً غانماً، اللهم أمين.

اللهم إن أخي مسافر وبعيد عن عيني و تحت عيناك فاحفظ لي أنت خير حافظ يا الله.

ربي احفظ لي مسافر تخاف عليه روحي من كل شي واخشي عليه من ضرر يمسه، اللهم استودعك اخي وجنودنا البواسل بعينك التي لا تنام ترجع بالسلامة يا رب.

ربي احفظ لي مسافر اخشى ان يصيبه ضرر، اللهم اني استودعتك اخي فاحفظه يا رب.

سور لتيسير السفر

سورة الإسراء أفضل سورة يمكن الاستعانة بها لتسهيل وتيسير الصعب.

فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، تردد 7 مرات

وأفوض امري الا الله ان الله بصير بالعباد 7 مرات

بسم الله تردد 11 مرة الله اكبر 9 مرات تردد الايه 23 من سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهما الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا غن كنتم مؤمنين)تكرر مرارًا .

دعاء تسهيل طريق السفر لزوجي

اللهم أن لي مسافرًا لا أرى حياتي من بعده فحفظه لي بعينك التي لاتنام، اللهم إني أستودعتك إياه فجعله في ودائعك التي لاتضيع، اللهم إنك وهبت لي "وقل أسماء البنات والأولاد" من غير حول مني ولا قوة فاحفظهم بحفظك بلا حول مني ولا قوة.

اللهم احفظهم من أي مكروه يصيبهم ومن كل شر وضرر اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض، اللهم لاتجعل ابتلائي فيهم اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة، اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، إلهي إن كنت لاتكرم في هذا الشهر إلامن أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

دعاء السفر بالسيارة مكتوب

اللهم أعنا على متاعب الطريق وخبايا الأمور ولا تمتحنا فيما خفي عنا ولا نقدر عليه.

اللهم اجعل القناعة لباسنا، وحسن الظن والطاعة جهادنا في غربتنا.

اللهم باعد بين قلوبنا وبين معاصيك وقرب الخير إلينا واجعله محط رحالنا ومآلنا يا الله.

اللهم أنت الحافظ لنا من كل سوء ومن عقبى الطريق ومن فجأة السوء وأهل السوء.

اللهم اجعل غربتنا أمناً وسيرنا هيناً وحصّنا من فعل السوء وقول السوء وصحبة السوء.

ربنا لا تكلني إلى نفسي فهي أمارة بالسوء ولا تكلني إلى صحبة لا آمن شرها.

اللهم أرسل لنا الرزق كما تنزل المطر، وأكرمنا بخير ما لا نعلمه من سفرنا هذا أنت أعلم بالغيب.

دعاء السفر للحج

دعاء لابني المسافر للعمل