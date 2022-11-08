تحدث ظاهرة خسوف القمر الدموي عندما تحجب نور الشمس عن القمر، وعندما يبدأ الخسوف بدخول القمر منطقة ظل الأرض التي ينحجب فيها ضوء الشمس عن القمر بسبب وجود الشمس والقمر على محور واحد تتوسطهم الأرض.

مراحل خسوف القمر

وتحصل عملية خسوف القمر على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تبدأ بدخول القمر منطقة شبه ظل الأرض التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر فيتحول إلى اللون الأحمر الباهت وهو ما يعرف بـ خسوف شبه الظل، أما المرحلة الثانية وتحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض حينها ينخسف جزء منه، وتعرف هذه المرحلة بـ الخسوف الجزئي، أما المرحلة الثالثة تبدأ باكتمال جزء القمر منطقة ظل الأرض حينها ينخسف قرص القمر كلياً وينحجب بالكامل عن ضوء الشمس وهو ما يطلق عليه خسوف كلي ويبدو القمر عندها شديد الظلماء.

وقد يستمر الخسوف الكلي نحو ما يقارب 100 دقيقة وهي فترة طويلة نسبياً لن تتكرر منذ 11 عاماً، وتنتهي ظاهرة الخسوف بخروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض بالآلية ذاتها، وتبلغ سرعتها تقريباً 1كلم/ثانية و5 ساعات ونصف.

دعاء خسوف القمر الدموي

من دعاء خسوف القمر الدموي، الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكُلُنا لَكَ عبد.

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه اللهم صل على سيدنا مُحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي، الطاهر الذكي، الذي قال فيه العظيم، وإنك لعلى خُلق عظيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم.

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك، اللهم إنا نستهدي بك فاهدنا.، ونستعين بكَ فأعنّا،ونستعيذ بكَ فأعذنا، ونتوكل عليك فاكفنا، اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة اللهم رب النبي مُحمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا،وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا، يا من يُجير ولا يُجار عليه، أجرنا من النار، ومن خزي النار، ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار.

اللهم يا رب اجعل خسوف القمر رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.

سبحانك يا الله، غفرانك يا الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحون اللهم يا الله اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.

دعاء خسوف القمر

دعاء الخسوف