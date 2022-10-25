دعاء الكسوف مفاتيح الجنان من العبادات المستحبة إلى الله تعالى، وخاصة عند حدوث ظاهرة كسوف الشمس فلا بدّ للمسلم أن يدعو ربه في هذه الأوقات الكونية العظيمة، وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء الكسوف مفاتيح الجنان.

دعاء الكسوف مفاتيح الجنان

اللّهم اهدِنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارِك لَنا فيما أَعطيت، وقنا واصرِف عَنا شر ما قَضيت، سبحانك تَقضي ولا يُقضى عَليك. إنه لا يذل مَن والَيت ولا يعز من عادَيت تباركت ربنا وتعاليْت، فلك الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت، ولك الشكر عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وأولَيت، نستغفِرك يا رَبنا مِن جمَيعِ الذُّنوب والخَطايا ونَتوبُ اليك، ونؤمن بِكَ ونتوكل عليك، ونُثني عَليكَ الخير كله أنت الغَنِي ونحن الفقراء إليك، أَنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك، أَنت القوِي ونحَن الضعفاء إليك، أَنت العزيز ونحن الأذلاء إليك.

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيما عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما فضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك.

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه، اللهم صل على سيدنا مُحمد، النبي الأمي، الطاهر الذكي، الذي قال فيه العظيم، وإنك لعلى خُلق عظيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم.

اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، ولا تحرمنا زيارة مسجده واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبداً.

اللهم اجزهِ عنا يا ربنا خير ما جزيت به نبياً عن قومه ورسولاً عن رسالته.

من دعاء الكسوف مفاتيح الجنان، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، في الدين والدنيا والآخرة، يا رب العالمين، يا قاضى الحاجات، ويا مُجيب الدعوات، ويا غافر السيئات، ويا ولى الحسنات، ويا دافع البليات، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام العظيم ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا ظالماً إلا هديته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضي، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، ولا تحرمنا زيارة مسجده، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبدا، اللهم اجزهِ عنا يا ربنا خير ما جزيت به نبياً عن قومه ورسولاً عن رسالتهِ.

اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينهُ حتى تُدخلنا مُدخله، واحشرنا تحت لوائهِ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة .

اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، في الدين والدنيا والآخرة، يا رب العالمين، يا قاضى الحاجات، ويا مُجيب الدعوات، ويا غافر السيئات، ويا ولى الحسنات، ويا دافع البليات، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام العظيم ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا ظالماً إلا هديته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضي، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، هذا من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس.

من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلح لنا آخرتنا التي اٍليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر.

صلاة الكسوف

عند كسوف الشمس أو خسوف القمر يُسن أن تؤدي ركعتين نافلتين، اقتداءً بالنبي "صلى الله عليه وسلم" تهرع إلى الله تعالى بالدعاء فيهما، وصلاة الكسوف، هي ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان.

تبدأ بتكبيرة الإحرام، وتقرأ دعاء الاستفتاح، ثم تستعيذ.

وتقر أالفاتحة، ثم تقرأ قراءة طويلة.

ثم تركع ركوعًا طويلاً.

ثم ترفع من الركوع، وتقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

ثم تقرأ الفاتحة، وتقرأ قراءة طويلة، غير أنها دون القراءة الأولى.

ثم تركع مرة ثانية وتطيل الركوع، وهو دون الركوع الأول.

ثم ترفع من الركوع وتقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وتقف وقوفًا طويلاً.

ثم تسجد سجدتين طويلتين، وتطيل الجلوس بين السجدتين.

ثم تقوم إلى الركعة الثانية، فتفعل مثل الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم تتشهد وتسلم.

أعمال نقوم بها عند كسوف الشمس

التكبير

التعوذ من عذاب القبر

الصدقة

التوبة إلى الله عز وجل والتقرب إليه

بر الوالدين

الإكثار من الذكر والدعاء

الاستغفار

ما حكم صلاة الكسوف؟

كيفية صلاة الكسوف

أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس