فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ نوح:12:11:10.

يستغفر العبد ربه طمعًا في مراضاته وعفوه عما قد بدر منه من سيئات، ومن رضا عنه الله رزقه من واسع فضله، إن هذه الآية تبين لنا أهمية الاستغفار وأنه سبب سعادتنا، وهذا الذي شعرت به بالفعل، ومن هذا المنطلق أنصحكم بالمداومة على الاستغفار ليلًا ونهارًا، فسوف ترون العجب، وتنحل جميع المشاكل.

دعاء سيد الاستغفار

اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبى فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسى، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة) "صحيح البخارى".

فضل دعاء سيد الاستغفار

فضل دعاء سيد الاستغفار خصوصاً في الصباح وهي تعتبر من ضمن اذكار الصباح المهمة، فقد جاء في فضل دعاء سيد الاستغفار في الصباح ، أنه إذا ما رددها المُسلم وهو موقن بها، فمات من يومه، دخل الجنة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبى فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسى، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة) "صحيح البخارى".

سيد الاستغفار للرزق

سيد الاستغفار للرزق يستغفر العبد ربه طمعًا في مراضاته وعفوه عما قد بدر منه من سيئات، ومن رضا عنه الله رزقه من واسع فضله

سواء كان من مال أو ولد أو عمل أو منصب في الدنيا، أو عفو منه وجنة بالآخرة، فالمولى عز وجل قد وعد عباده برفع العذاب عنهم وهم يستغفرون، قال تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ * وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ).

[الأنفال: 34-33]

أدعية للاستغفار

اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، وأبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ، وأعترفُ بِذنوبي، فاغفِر لي ذنوبي إنَّهُ لا يَغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ.

رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

أستغفرُ اللهَ العظيمَ الذي لا إلهَ إلَّا هو الحيَّ القيومَ وأتوبُ إليه

اللَّهمَّ اغفِر لي وارحَمني وارزُقني وعافِني.

اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، أنْتَ إلَهِي لا إلَهَ لي غَيْرُكَ.

اللهمَّ اغفرْ لي وارحمْني وتبْ عليَّ إنك أنت التوابُ الرحيمُ أو إنك توابٌ غفور.

ما هي ثمرات الاستغفار؟

دخول الجنة

تكفير الذنوب والخطايا

يجديد إيمان العبد

الوقاية من الخزي يوم القيامة

زيادة الرزق

دفع العذاب عن العباد

عجائب سيد الاستغفار

سيد الاستغفار قد فعل العجائب مع الكثير من الناس، وهذا دليل على أنه بالفعل له أهمية كبيرة في حياتنا، فنرى من كان عقيمًا وبفضل الاستغفار والافتقار إلى الله والدعاء، رزقه الله بالذكر والأنثى، وكذلك نرى من كانت ديونه تهدد حياته وحياة أسرته، فمع الاستغفار والمداومة عليه تقضى ديونه بكل سهولة، وأيضًا من كان يشتكي الهموم والأحزان والمشاكل، فبسيد الاستغفار ينشرح صدره وتزيل همومه ومشاكله.

تجارب دعاء سيد الاستغفار

القصة الأولى عن فضل الاستغفار: سيدة متزوجة من سنين وقد أقر جميع الأطباء بأنها لن تحمل بسبب مشاكل لها في الرحم، وتقول السيدة بأنها حاولت مرارا وتكرار طريقة زراعة الأنابيب للحصول على طفل وبعد أن انقطعت الأسباب في الإنجاب تقول أيقنت بأن الله تعالى هو القادر والمقتدر، وبأن الله إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون.

وتقول تلك السيدة بأنها لزمت الاستغفار في الثلث الأخير من الليل وكانت تستغفر قرابة السبعة الآلاف مرة إلى العشر الآلاف وتقول كلما زدت بالاستغفار استشعرت عظمة الخالق

وما أن مضت ستة أشهر حتى رزقها الله تعالى بتوأم من البنات وهن بصحة وعافية من الله تعالى.

القصة الثانية عن فضل الاستغفار: سمعت عن قصة رجل لا ينجب فذهب إلى شيخ لعله يجد عنده حلاً، فأوصاه الشيخ أن يقوم كل يوم هو وزوجته قبل الفجر بساعة ثم يقسموا الساعة إلى نصفين، نصف لقيام الليل ونصف الأخر للإستغفار.. الشاب عاد إلى البيت وحكى لزوجته ما قال له الشيخ، فوافقته زوجته وشجعته على هذا الأمر، فواظبوا على القيام والاستغفار من يومهم ذاك، بعد 15 يوم فقط ظهرت على زوجته علامات الحمل.

وعليه نقول: فيا من غلبه قهر الدنيا وسكن في قلبه الهم والحزن وفقد وظيفته أو كان في ضائقة دنيوية فعليه بملازمة الاستغفار في أي وقت شاء وفي أي حين.

القصة الثالثة عن فضل الاستغفار: الاستغفار ليس فقط لطلب الرزق والحاجات من الله تعالى فالمستغفر والمحافظ على ذكر الله تعالى أعده الله تعالى من الذاكرين الله كثير والذكرات وأنه سيستظل بشجرة في الجنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا..) وطوبى: تعني أن لهم مزيد نعيم وفرح بالجنة.- وقيل: هو اسم من أسماء الجنة.- وقيل: هو اسم للشجرة في الجنة يسير الراكب المضمر على جواده مائة عام لا يقطع ظلها، وثمرها أبيض من الثلج وأحلى من العسل وألين من الزبد، والله تعالى أعلم.

شروط التسجيل في الحج 1443

فضل الأشهر الحرم وأفضل الأدعية