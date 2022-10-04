شهر ربيع الأول، الأطهر، الأبهر، الأجمل والأعظم، شهر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشهر الثالث من التقويم الإسلامي القمري، وإذا أدرت الدخول في شهر ربيع الأول بصفحة بيضاء ادخل بالاستغفار، وحتى تذهب إلى سيدنا النبي بصفحة بيضاء نقية، بالإضافة إلى قراءة القرآن والإكثار من الصلاة على النبي حتي يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك وتكون في معيته "صلى الله عليه وسلم".

دعاء شهر ربيع الأول مكتوب

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ. أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ.

اللهم في هذا الشهر ارزقني الإخلاص في طاعتك، وأعني على حسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا رب في هذا الشهر هب لنا بابًا في الجنة، واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته.

اللهم اجعل نهاية هذا الشهر نهاية كل مصاعبك وتعبك وحزنك وكربك، اللهم اجعل العام الجديد عام الفرح والسعادة والخير يا رب العالمين.

اللهم في هذا الشهر ارزقني الإخلاص في طاعتك، وأعني على حسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا رب في هذا العام هب لنا بابًا في الجنة، واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً تَلِيقُ بِجَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَأَذِقْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَذَّةً وَصَالِهِ.

اللهم صلّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تملأُ بها خزائنَ السّمواتِ والأرضِ نورًا، وتجعلُها لنا وللمومنينَ والمومناتِ فرَجَا وفرَحَا وسرورًا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

اَللَّهُمَّ بحق هذا اليوم المبارك وأنواره وتجلياته ونفحاته اجْعَلْنَا فِى حِفْظِكَ وَكَنَفِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ وَعِيَاذِكَ وَحِزْبِكَ وَحِرْزِكَ وَلُطْفِكَ وَسِتْرِكَ؛ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ، وَمِن شَرِّ كُلِّ ذي شر، إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري.

دعاء شهر ربيع الأول مكتوب، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني اسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار. وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.

اللهم إني اسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك.

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، وأكلاني في الليل والنهار. وارحمني بقدرتك علي. أنت ثقتي ورجائي، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدًا ويا ذا الجلال الذي لا بلى أبدًا.

أعوذ بوجه الله العظيم. الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لايجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى.

ما علمت منها وما لم أعلم، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته غن ربي على صراط مستقيم.

دعاء شهر ربيع الأول مكتوب، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء اعطاني ربي، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك

يا رب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك،أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرىن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

دعاء شهر ربيع الأول مكتوب، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال وقهر الرجال.

دعاء شهر ربيع الأول مكتوب، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن البخلِ وأعوذُ بك مِن الجبنِ وأعوذُ بك مِن أنْ أُرَدَّ إلى أرذَلِ العُمُرِ وأعوذُ بك مِن فتنةِ الدُّنيا وأعوذُ بك مِن عذابِ القبر.

لماذا سمي شهر ربيع الأول بهذا الاسم ؟

سمي شهر ربيع الأول بهذا الاسم لأنه تسميته جاءت بالربيع، والربيع عند العرب هو ربيعان، ربيع الشهور وربيع الأزمنة،وربيع الشهور شهران بعد صفر، ولا يقال فيه شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر.

أما ربيع الأزمنة هما ربيعان، الربيع الأول وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنار، والربيع الثاني وهو الفصل الذي تدرك فيه الثمار، وقد جاء في تسميته بهذا الاسم عدة روايات منها أن العرب كانوا يخصبون فيه ما أصابوه من أسلاب في صفر، حيث أن صفر كان أول الشهورالتي فيها الإغارة على القبائل عقب شهر الله المحرم.

وسمي بذلك لارتباع الناس والدواب فيه، وفي الشهر الذي يليه ربيع الآخر، لأنه هذان الشهران كانا يأتيان في الشهرالمسمى خريفاً، وتسميه العرب ربيعاً والربيع صيفاً، والصيف قيداً، وهناك رأياً يقول أن العرب كانت تقسم الشتاء قسمين: أطلقوا عليهما الربيعين، الأول منهم ربيع الماء والأمطار، والثاني منهم ربيع النبات لأنه فيه ينتهي النبات منتهى، بل كل الشتاء فيه ربيعاً عند العرب من أجل الندى، وفي الحقيقة الربيع عند العرب ربيع الشهور وربيع الأزمنة.



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