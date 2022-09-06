دعاء عند خروج أولادك إلى المدرسة هو ما يبحث عنه كلّ أم وأب حينما يخرج الأولاد إلى المدرسة،حيث يشعران بالقلق والتوتر عليهم وهم في الخارج، لذا نقدم لكم عبر هذا المقال مجموعة أدعية التي يمكن للأهل الدعاء بها من أجل تحصين أولادهم عند الخروج إلى المدرسة بإذن الله تعالى.

دعاء عند خروج أولادك إلى المدرسة

اللهم إني استودعك أولادي فهم حصاد عمري وسنيني، اللهم لا تريني فيهم ما يؤذيني، فإن سعادتي تغنيني وألهم يبكيني، فاحفظهم يا رب من كل شر يا خير من يحفظ الودائع.

اللهم وفق الطلاب والطالبات في اختباراتهم.

اللهم إحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين وإرعاهم بعينك التي لا تنام.

دعاء عند خروج أولادك إلى المدرسة، اللهم وفق أبنائنا وبناتنا في اختباراتهم وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

دعاء عند خروج أولادك إلى المدرسة، اللهم لا تضيِّع لهم تعبًا ولا تهدم لهم حلمًا، ولا تميت لهم طموحًا

وانفعهم بالعِلم وزيِّنهم بالحلم واكرمهم بالتقوى واحفظهم بحفظك.

اللهم اجعل اختباراتهم كغيمة سريعة هاطلة مبشرة لا مهلكة سهلة لا عسيرة.

دعاء عند خروج أولادك إلى المدرسة، اللهم وفق ابنائنا وبناتنا في اختباراتهم وسهل عليهم ووفقهم يارب.

اللهم وفق جميع أبنائنا في اختباراتهم اللهم أفتح لهم فتحا من عندك وأجمع لهم مافهموه من مناهج دراستهم ويسر لهم أمورهم اللهم حقق لنا فيما يرضيك آمالنا وآمالهم اللهم اجعل فالهم التوفيق والنجاح واجعلهم نواة خير لبلادهم اللهم أرنا فيهم مايسرنا ويسرهم.

دعاء لابني في اول يوم دراسي تويتر قصير

يارب وفق أبنائنا وبناتنا ويسر لهم كل الصعاب ربي هون عليهم وأرح قلوبهم.

أسأل الله الكريم ان يوفق ابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في اختباراتهم ويسهل عليهم الأسأله ويقر عيون والديهم بصلاحهم وفلاحهم.

اللهم لا تضيِّع لهم تعبًا، ولا تهدم لهم حلمًا، ولا تميت لهم طموحًا، وانفعهم بالعِلم، وزيِّنهم بالحلم، واكرمهم بالتقوى، واحفظهم بحفظك، اللهم اجعل اختباراتهم كغيمة سريعة، هاطلة مبشرة، لا مهلكة، سهلة لا عسيرة.

اللهُمَّ وفق أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في اختباراتهم، اللهُمَّ ارزقهم التوفيق والسَّداد والإعانة والصواب اللهُمَّ اشرح صدورهم ويسّر أمورهم.

اللهم اني استودعتك علمهم فذكرهم به وقت حاجتهم له ونفعهم به، آمين.

دعاء دخول الأولاد المدرسة

اللهم يا سامع الداعين، ويا معطي السائلين، ويا مجيب المضطرين، سهل لأبنائي سبل الخير والعلم، اللهم علمهم وفهمهم، وردهم موفورين العقل والفهم .

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض و لا في السماء.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام ، يا حنان يا منان، اصلح لي في ذريتي، وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب .

دعاء دخول المدرسة لأول مرة

اللهم إنّ ابني قد أرسلناه لأول مرة للمدرسة، وأنت مالك القلوب ومقلّبها تقلبها بيدك كيف تشاء، اللهم ثبّت قلب ابننا على الإيمان، وارزقه حبّ العلم والمعرفة، اللهم واجعله من طلبة العلم الناجحين، ومن العلماء النافعين با أكرم الأكرمين.

اللهم أسألك باسمك الأعظم الذي إن دعوت به أعطيت، وإن نُوديت به أجبت، أن تفتح على ابني أبواب العلم، وأن تُنير دربه ببركة العلوم ونور المدارس، اللهم أنفعه وأنفع به، وعَافه واعف عَنه.

دعاء توديع الأبناء

اللهم احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبّب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعصيان.

اللهم وفّق أبنائنا الطلاب وعلّمهم ماينفعهم وسهل كل صعب عليهم ياكريم يارب أعلا الدرجات والتوفيق.

أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها.

اللهم من اعتزّ بك فلن يُذل، ومن اهتدى بك فلن يضِلّ، ومن استكثر بك فلن يقلّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يُخذل، ومن استعان بك فلن يُغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هُدي إلى صراط مستقيم، اللهم فكن لأولادي وليًّا ونصيرا، وكن لهم معينًا ومجيرًا، إنك كنت بهم بصيرًا.

دعاء للأبناء بالتوفيق في الدراسة

اللهم ثبت أقدامهم ، اللهم أنزل السكينة فى قلوبهم، اللهم ذكرهم اذا نسوا، اللهم علمهم اذا جهلوا.

اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الاجابة الصحيحة.

اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم ، اللهم اكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم.

اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

اللهم ارزقهم المعلم الصالح، والصُحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، ونزّه قلوبهم عن التعلّق بمن دُونك، واجعلهم ممّن تحبّهم ويحبّونك.

اللهم ارزقهم حُبك وحب كل عملٍ يقرّبهم إلى حُبّك، اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته.

أدعية بدء المذاكرة وعدم النسيان

دعاء لطلاب المدارس في اول يوم دراسي