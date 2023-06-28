عيد الأضحى هو أحد الأعياد الدينية المهمة في الإسلام، ويُعرف باسم العيد الكبير، حيث يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم ويأتي بعد انتهاء فترة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وفيما يلي دعاء عيد الأضحى لأختي المتوفية:

دعاء عيد الأضحى لأختي المتوفية

اللهم إن لي أخت في جوارك، وتحت ترابك، اللهم في يوم عرفة، وأغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ووسع لها في قبرها.

بفضلك وحولك وقوتك، أجعل لأختي من فضلك العظيم من الخير الكثير وأنر قبرها، واغسلها بالماء والثلج والبرد.

يا حي يا قيوم في عيد الأضحى أنر قبرًا وضعت فيه قطعة من قلبي أختي الغالية على قلبي، وأجعلها من الآمنين المطمئنة.

يا رب اغفر لأختي في عيد الأضحى وارحمها واجعلها من الذين لا يخافون من هول يوم الفزع الأكبر.

يا رب يا الله المستضعفين، أختي تحت جناحك وبجوارك، ضعيفة وليس لها قوة إلا بك، اللهم، اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر.

اللهم يا رب إن لي أخت في جوارك، وتحت ترابك، اللهم في عيد الأضحى وأغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ووسع لها في قبرها.

يا رب اغفر لأختي في عيد الأضحى وارحمها واجعلها من الذين لا يخافون من هول يوم الفزع الأكبر.

في عيد الأضحى يا عالم السر وأخفى، اللهم اجعل أختي ممن يدخلون الجنة بلا حساب، ولا سابق عذاب، يا رب اغفر لها جميع ذنوبها ونور قبرها واغسلها بالماء والثلج والبرد يارب.

أيا عالم بالخفايا، استر ما خفي على الناس من سوء البلايا، يا ربنا في يوم عرفة أجعل هذا اليوم يوم هدية لأختي في قبرها، وأغفر لها زلاتها وكل ذنوبها.

دعاء لأختي المتوفية في العيد

يا رب أسألك برحمتك التي وسعت السماوات والأرض تجعل أختي في هذا العيد في روح وريحان وجنة نعيم وأن تجمعني بها في الفردوس الأعلى من الجنة.

رب إني لم أنسى في العيد روحاً ذهبت إليك ولم تعد، اللهم إني أستودعك أختي روحها وجسدها اللهم قها عذابك وأسكنها جنتك، اللهم أنر قبرها ووسع مدخلها وأجعله روضة من رياض الجنة.

اللهم يا رب في هذا اليوم المبارك أسألك أن تجعل أختي الميتة في روضةً من رياض الجنة واجعل عيدها في الجنة فرحاً وسرور.

اللهم يا رب ارحم أختي في يوم العيد التي تغيب فيه عنا إلى الأبد، اللهم أنر قبرها وأجعل لها من النعيم مستقراً لا ينتهي، واجمعنا بها في جنات النعيم.

أتى يوم العيد ولنا حبيبة في القبر، رب أرحم أختي وأغفر لها وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجعل عيدها في الجنة أحلى.

إلهي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت وإذا اُستنصرت به نصرت في عيدك المبارك أن ترحم أختي وأن تغفر لها وأن تُوسع قبرها وتُنفس وحشتها.

ربي إنني أفتقد أختي الغالية في هذا لعيد وهي الآن تحت التراب فأسألك أن ترحمها وأن تغفر ذنوبها وخطاياها وأن تجعل الجنة مقرها ومأواها.

اللهم في يوم العيد أنر قبراً وضعت فيه قطعة من قلبي، اللهم أرحم أختي وأجعل لها سعة في قبرها ونوراً لظلمتها وأغفر لها ذنبها وتجاوز عنها.

وفي العيد نتذكر أحباباً لنا تحت الثرى يحلون ضيوفاً عند الرحمن، اللهم أكرم نزل أختي وأنر قبرها وبرد عليها حر قبرها وأعتق رقبتها من عذاب النار.

اللهم اجعل أختي الميتة في ظل ظليل وأجعل عن يمينها نوراً وعن شمالها نوراً حتى تبعثها آمنة مطمئنة، اللهم أرحمها وطيب ثراها يارب.

أختي الغالية تحل ضيفة في رحمة الله، اللهم ارحم النفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك وأغفر لها ووسع مدخلها واجمعنا بها في جناتك جنات النعيم.

دعاء لاختي المتوفية في السنويه الاولى

اللهمّ يا رب اغفر لأختي، وارفع درجتها في المهديين، واخلفنا في عقبها في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين ، وأفسح لها في قبرها، ونوّر لها فيه.

اللهمّ يا حيّ يا قيّوم أقم أختي على نورٍ في قبرها، واجعلها مستبشرةً بنعيم القبر، وتثبتها عند السؤال فيه، اللهمّ أعذها من عذاب القبر والنار، وجفاف الأرض عن جنبيها يا رحيم.

دعاء لأختي المتوفية في عيد الام

اللهمّ يا رب اغفر لأختي، وارفع درجتها في المهديين، واخلفنا في عقبها في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين ، وأفسح لها في قبرها، ونوّر لها فيه.

اللهمّ يا حيّ يا قيّوم أقم أختي على نورٍ في قبرها، واجعلها مستبشرةً بنعيم القبر، وتثبتها عند السؤال فيه، اللهمّ أعذها من عذاب القبر والنار، وجفاف الأرض عن جنبيها يا رحيم.

اللهم يا رب افرش لأختي دربا من نور وأجعل وجهها دائما في سرور، اللهم اختر لأختي ما يليق بقلبها، ويحقق لها سعادتها وراحتها إنه لا يحسن الاختيار إلا أنت.

اللهم احفظ لي روح أختي التي أخاف عليها من كل سوء ومكروه يا الله.

أسأل الله لكِ يا أختي الغالية أن يسعد قلبك، ويريح بالك ويجعل قلبكِ مطمئنًا في كل وقت وحين، وأن تغمركِ السعادة من كل جانب.

دعاء لأختي المتوفية في ليلة الإسراء والمعراج

اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه.

اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، بأن تحفظ أختي الغالية.

ودعائي لكِ أختي الحبيبة الغالية بأن يمتعك الله بالصحة والعافية ويغرس السعادة في قلبك طول عمركِ وأن يحفظكِ لي للأبد.

رزقكِ الله سعادة لا شقاء بعدها يا أختي الغالية وأعطاكِ ما في قلبك، وأبعد عنكِ الهم والحزن والعجز والكسل.

يا رب إنها أختي وقطعة من قلبي وأحب النعم لقلبي، اللهم إني استعيذك من تعبها وحزنها وضيقتها فاحفظها بعينك إلى لا تنام.

دعاء للميت في عيد الأضحى