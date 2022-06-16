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دعاء عيد الأضحى مكتوب

إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك، أو يسأ لك عن أمره، وقد علمت أ نه ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا.

اللهم واجعلني من أهل التوحيد والايمان بك، والتصديق برسولك والائمة الذين حتمت طاعتهم، ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين.

موعد عيد الأضحى 2022

موعد عيد الأضحى 2022 سيكون إن شاء الله في يوم 10 ذو الحجة الشهر الـ12 والأخير في السنة القمرية، أي مباشرة بعد يوم وقفة عرفة في 9 ذو الحجة، ويمتد لأربع أيام حتى 13 ذو الحجة.

دعاء ختام عيد الأضحى

اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك ، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك، فصل على محمد وآل محمد، وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي، وتعرفني الاجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، ولا تسلطه علي.

دعاء ثالث أيام عيد الأضحى

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا، وتقبّل منا وأدخلنا الجنة، ونجنا من النار، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا، وعذاب الآخرة، يا عظيم العفو وحسن التجاوز.

الحمد لله رب العالمين، يُحب من دعاه خفيًا، ويُجيب من ناداه نجيًّا، ويزيدُ من كان منه حيِيًّا، ويكرم من كان له وفيًّا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيًّا، الحمد لله ربّ العالمين، الّذي أحصى كلّ شيء عددًا، وجعل لكلّ شيء أمدًا، ولا يُشرك في حُكمهِ أحدًا، وخلق الجِن وجعلهم طرائِق قِدداً.

الحمد لله رب العالمين، الذي جعل لكل شيء قدرًا، وجعل لكل قدرِ أجلًا، وجعل لكل أجلِ كتابًا، الحمد لله رب العالمين، حمدًا لشُكرهِ أداءً ولحقّهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً، ولفضلهِ نماءً، ولثوابهِ عطاءً، الحمد لله رب العالمين، الذي سبحت له الشمس والنجوم الشهاب، وناجاه الشجر والوحش والدواب، والطير في أوكارها كلُ له أواب، فسبحانك يا من إليه المرجع والمآب.

دعاء رابع يوم العيد

اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهداً لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين .

دعاء يوم عيد الأضحى مفاتيح الجنان

اللهم هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، أسألك يا الله بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليه العين أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا جميع ذنوبنا.

اللهّم لا تجعلني للبلاء غرضًا ولا لنقمّتك نصبًا وأمهلني وأقل العثرات عن طريقي، اللهم لا تبتليني ببلاء على أثر بلاء، فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي وتضرعي لك، اللهم اجبرني جبرا يليق بك يا أكرم الأكرمين

اللهم ارزقهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا سيئها، واعتق رقابنا من النار عيدكم مبارك.

اللهم يا خالق الكون يا من تحيي العظام وهي رميم، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم أسعدنا وأحبتنا ومن له فضل علينا والمسلمين جميعًا بالعيد السعيد.

دعاء بمناسبة عيد الأضحى

أسألك اللهم ربنا بأن لك الملك ولك الحمد لا إله إلا أنت الحليم الكريم الحنان المنان ذو الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير أو عافية أو بركة أو هدى أو عمل بطاعتك أو خير تمن به عليهم تهديهم به إليك، أو ترفع لهم عندك درجة، أو تعطيهم خيرًا من خير الدنيا والآخرة أن تجعل لي حظًا فيه ونصيبًا منه.

يا رب يا رب يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، صل على محمد وآله واستجب لي جميع ما سألتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك، اللهم قدره لي بلطفك ورحمتك وكرمك وبارك لي في ذلك وتفضل علي به وأسعدني بما تعطيني منه وارزقني من فضلك وسعة لطفك يا واسع يا كريم، وصلى على محمد وآل محمد في الأولين والآخرين.

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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صلاة عيد الأضحى وآدابها