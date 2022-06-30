بدأت صيام الأيّام العشر من ذي الحجّة اليوم الخميس الموافق 30 يوليو/حزيران 2022، وتنتهي بعد مغرب يوم عرفة الواقع 8 تموز 2022 واليوم العاشر من ذي الحِجّة هو أول يوم من عيد الأضحى المبارك، ولا يجوز صيامه.

العشر من ذي الحجة، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

نصائح لصيام عشر ذي الحجة

أداء الفرائض وترك المحرمات وفعل الواجبات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: "ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه" رواه البخاري

نوافل الصلاة كالرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: "ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه".

تلاوة القرآن الكريم، فكما كنا نحرص على تلاوة القرآن الكريم في رمضان، فلنحرص ايضاً عليها في العشر من ذي الحجة فإن أيامها افضل من أيام رمضان.

الصوم، قال الإمام النووي رحمه الله: "صوم عشر ذي الحجة مستحب إستحباباً اكيداً".

التكبير والتحميد والتهليل، في كل وقت وكل حين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا غله إلا الله،الله أكبر،الله أكبر، الله أكبر،الله أكبر، ولله الحمد.

الإجتهاد في كل طرق الخير كالصدقة، غعانة المحتاج، وصلة الأرحام، بر الوالدين، وعيادة المرضى، وحسن الخلق، وبذل العلم، والدعوة إلى الله تعالى.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم آمين يا رب العالمين.

أعمال صالحة في أيام ذي الحجة

قيام الليل

الإكثار من الورد اليومي والذكر

استغلال هذه الفترة بالدعاء والتقرب إلى الله أكثر.

الصيام

الصدقة

الأضحية

أدعية في العشر من ذي الحجة

اللهم هذه الأيام المباركة الميمونة، والمسلمون فيه مجتمعون في أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم. فأسألك بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليك أن تصلي على محمد وآله، وأن لا تخرجنا جميعاً من هذه الأيام إلا مجبورين الخاطر محققين أهدافنا ومنتصرين على أعدائنا.

حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراءه منتهى، من توكل على الله كفاه، ومن اعتصم بالله نجا.

اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها. إلهي.. هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، أنت المعافي فعافني، واعفو عني وتولى أمري.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطف والرحمة، وامنع عنا البطش والنقمة، وامدد لنا من لدنك رزقا حلالا بمعرفتك وطاعتك.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير. اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلى أل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

كيف أغتنم عشر ذي الحجة؟

"ويذكروا اسم الله في أيام معلومات" إنها الأيام المعلومات التي شرع الله تعالى فيها ذكره، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء.

هذه الأيام رحمة من الله تعالى بنا، يضاعف لنا أجورنا ويعطينا خير الثواب والجزاء بإذنه، مع أنه مستغنِ عنا ولكمه هو الله الكريم اللطيف بعباده.

ومن العاقل الذي يعلم عظيم فضلها ويفرط فيها؟!، إنها الفرصة لمقصر في رمضان حيث يتضاعف أجر العمل الصالح فيها ما لا يتضاعف في سائر أيام الدنيا، لذا اغتنمها قبل فواتها فمن فاتته فإنه لفي خسران مبين.

قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر من ذي الحجة فأكثروا من التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفال وعمل الخير وبر الوالدين.

حافظوا على صلواتكم في وقتها وبادروا بالنوافل مثل السنن والرواتب وصلاة الضحى والوتر وباقي العبادات.

داوموا على قراءة القرآن الكريم ونظم لك جدول لختم القرآن في هذه الأيام المباركة.

طريقة ختم القرآن في العشر من ذي الحجة

يستحب لك صوم هذه الأيام أو ما تيسر منها وبالأخص يوم عرفة لما له من فضل عظيم، تب إلى الله توبة صادقة خالصة له، تقلع فيها عن جميع المعاصي والذنوب، وأكثر من الأعمال الصالحة، بر الوالدين، صلة الأرحام، ولا تنسى الصدقة أبداً، تصدق بما تقدر ولو بكلمة طيبة.

ذكر الناس بفضل هذه الايام "العشر من ذي الحجة" في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن خفف من استخدامك للهاتف وأكثر التعبد والخلوات مع الله سبحانه وتعالى.

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443هـ

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة