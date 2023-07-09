في 19 يوليو 2023 يستقبل المسلمون في كافة أنحاء العالم بداية عام هجري جديد 1445 حيث يعتبر مناسبة دينية هامة ينتظرها المسلمون للاحتفال بها والأدعية للأموات بمناسبة رأس السنة الهجرية، وفيما يلي دعاء لأبي المتوفي في العام الهجري الجديد 1445:

دعاء لأبي المتوفي في العام الهجري الجديد

أجمل أدعية من دعاء لأبي المتوفي في العام الهجري الجديد سيتمّ ذكرها فيما يأتي، الدّعاء هو أعظم الأمور التي يقدّمها المسلم لوالده المتوفى:

اللهم ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

اللهم في العام الهجري الجديد أسألك ان ترحم والدي يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.

اللهم في العام الهجري الجديد لا تطفىء نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمه برحمتك واغفر له.

من اجمل الادعية للاب المتوفي؟

اللهمّ اجعل قبر أبي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا والنّور، والفسحة والسّرور.

اللهمّ أفسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أبدل أبي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

دعاء لأمي المتوفية في العام الهجري الجديد

اللهم يا رب أبدلهم دارًا خيرًا من دارهما، وأهلًا خيرًا من أهلهما، وأدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

اللهم ارحمهما فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، اللهم قهم عذابك يوم تبعث عبادك.

أبي الغالي اللهم اجعل عامه الجديد في الجنة اجمل.

اللهم في أول يوم في العام الجديد ارحم أبي و اغفرله و ارزقه جنتك.

عام مضى كان والدي على قيد الحياه وكنت ارى الدنياء جميله بمجرد ان أراه ابتسم للحياه عام أتى وابي تحت التراب وكل يوم تتجدد أوجاعي، اللهم في هذه الساعه المباركه اجعل قبر ابي روضه من رياض الجنه واغفر له ذنوبه كلها كبيرها وصغيرها وتغمده بواسع رحمتك.

يارب ف بداية العام الهجري الجديد يوجد رجل عندك هذا الرجل يكون أبي اللهم ارحمه وادخله فسيح جناتك واكرمه بكل شئ كان يريده ف دنيتك فعوضه ف جنتك يارب.

أسألك يا الله في هذا العام الجديد أن ترحم كل من أخذتهم إليك وتصبر من هم خلفهم يتألمون اللهم ارحم من ناموا في أحضان التراب وانس وحدتهم واربط على قلوبنا كلما اشتاقنا اليهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم ابي الغالي.

اللهم في هاذا العام الجديد 1445 أرحم ابي بعدد ما شتقنا له، رحم الله تلك الروح التي لا تعوض ولا تولد مره أخرى.

مع بداية السنة الهجرية الجديدة 1445 اللهم ارحم من كان بشوش الوجه وطيب القلب اللهم اجعل المسك ترابه والحرير فراشه واجمعني به في جنات الفردوس يارب العالمين اللهم ارحمه بقدر شوقنه اليه.

اللهم ارحم أبي فهو اغلى ما فقدته واسألك ربي بكل اسم هو لك ان تغفرله ابي الغالي.

أدعية للاب المتوفي مستجابة