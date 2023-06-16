للعشر الأوائل من ذي الحجة العديد من الفضائل، ففيها استجابة للدعاء ومغفرة للذنوب، وفُضلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوه، وفيما يأتي دعاء لأخي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة:

دعاء لأخي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة

اللهم يا رب مع دخول أيام ذي الحجة الأولى ارحم أمواتنا وأموات المسلمين.

اللَّهُمَّ يا رب ارْحَمْ مَنْ حَالِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الْمَوْت، ودخلهم جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَوَسَّع لَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ.

اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة.

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، وَاغْفِر لَهُ وَارْحَمْهُ وأنر لَهُ قَبْرَهُ.

اللهم ارحم اخي وعوض شبابه بالجنه

يا رب اجعل مقام اخي "الاسم" في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم ارحم من أغلق عينه ورحل عنا اللهم لا تطفىء نور قبره وأجعله أجمل مسكن تغفو به عينه وجميع موتى المسلمين.

اللهم يا رب ارحم أخي يارب أغفر لأغلى من غابوا عن الدنيا و أجعل ملتقانا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين.

اللهم يا رب ارحم اخي فهو اغلى مافقدت اسالك ربي بكل اسم هو لك ان تغفرله وتنزل عليه ضياء على قبره وسعه تؤنس وحشته.

اللهم يا رب إن أخي قد أتم عامه "عدد الاعوام" وهو بجوارك اللهم أنر قبره واجعله في نور دائم، اللهم و اجعل مثواه الفردوس الاعلى من الجنة واجمعنا به في جنانك وتحت ظلك يارب العالمين.

اللهم يا رب ارحم أخي واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم أرحم أخي وغفر له واسكنه الفردوس الأعلى اللهم عامله بما انت أهله ولا تعامله بما هو أهله اللهم اجمعني به يارب.

اللهم يا رب ارحم اخي برحمتك الواسعه يارحيم اللهم عوض شبابه في جنات النعيم اللهم أنر قبره واجعله في نعيم دائم يارب، اللهم واجمعنا به في جنة الفردوس من غير سابق عذاب ولاحساب.

دعاء لاخي الميت يوم الجمعة

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ انقله إلى جنّات الخلود، اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون.

اللَّهمَّ إنَّه في ذمَّتِكَ وحبلِ جوارِكَ فقهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ أنتَ أهلُ الوفاءِ والحمدِ اللَّهمَّ فاغفر لهُ وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذَابِ النَّارِ.

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﻿دعاء لاخي المتوفي في المطر

اللهمَّ بعدد قطرات المطر ارحم أخي.

اللهمَّ يا رب ارحم أخي حبيبي وفقيدي وأذقه حلاوة الجنة ورِيح الجنة وطيب الجنة ومسك الجنة ولا تحرمه من نعيم الجنة يا رب.

اللهمَّ ارحم أخي ونوّر قبوره وأمطر عليه بالرحمة والنور، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وأنعم عليه بنعيمها وجميع أموات المسلمين يا الله.

دعاء لاخي المتوفي في رمضان

اللهم في أيام رمضان المباركة ارحم اخي واجعل قبره نورًا من لدنك، وصبرني على غيابه، واجعل منزلته مع العليين والأبرار والصالحين.

اللهم يا رب اغفر لأخي وتخطى عن سيئاته، ونوّر قبره بنور أيام رمضان الفضيلة، اللهم تجاوز عنه خطاياه وارحمه برحمتك أنت ارحم الراحمين.

اسألك اللهم في أحب الشهور إليك، في رمضان الفضيل أن ترحم أخي وأن تعوضه عن شبابه، اللهم أفسح له في قبره وآنس له في وحدته ووحشته، واجمعني به في جنتك.

دعاء لاخي المتوفي في يوم الاربعين