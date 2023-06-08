يصادف موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 2023 يوم الإثنين الموافق 19 يونيو والذي سيكون غرة شهر ذي الحجة للعام 1444ه،وفي هذه الايام العظيمة تهب على المسلمين نسمات الخير والبركة وأن تكون هذه الأيام بداية خير للمسلمين، يجب كل منا أن يجلس مع نفسه ويرجع ويتوب إلى الله تعالى.

كلمات عن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة

للعشر الأوّل من شهر ذي الحجة الكثير من الكلمات الجميلة، ومن بينها:

أجمل كلمات عن العشر الأوائل من ذي الحجة 2023، ما بين رمضان وعشر ذي الحجة يتغير البعض عما كان عليه في رمضان، فتأتي العشر ليصحح المسار، ويتأهب لرحلة طويلة بين العشر ورمضان.

العشر خير أيام العام، من نسائم الفجر الجميل إلى مغيب الشمس، نستنهض في هذه السويعات الرحمات والبركات والنصر من رب البريات.

"وليال عشر" ماذا بعد هذا القسم يا صديقي؟ إنها فرصة ذهبية تصحيح المسار مع الرب الكريم مقبلة فلا تكن لها من المدبرين.

في ساعات أيام العشر من ذي الحجة 2023 يكون الارتباط بالخالق جل جلاله من خلال القلوب الطاهرة الزكية التي استشعرت عظمة الجهاد في سبيل الله.

العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2023 هي فرصة ذهبية لعلاج الأمراض القلبية فرصة للتقرب والتحبب لله الواحد الأحد.

في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة طهر قلبك من كل دخيلة ونقيصة طهر قلبك من أسباب الذنوب هي فرصتك أنت فلا توليها الأدبار.

العشر الأوائل من شهر ذي الحجة جاءت بالأفضال والناس ذهبت للغفار ويوم عرفة يوم بلا تكرار فلا تنس الدعاء والاستغفار.

في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ابكِ على خطيئتك ووجه قلبك لخالقك وتمنى على الله العفو والعافية.

تجتمع في هذه الأيَام المباركة أهمّ العبادات حيث تجتمع فيها الصَلاة، والصِيام، والصَدقة، والحج.

ماذا تفعل في أيام العشر من ذي الحجة

الصلاة

الصدقة

قراءة القرآن

العمل الصالح

بر الوالدين

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة عظيمة، وهي أيام خير وبركة يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة .

يقول الني صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام"، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشىء".

ماذا حدث في العشر الأوائل من ذي الحجة

في اليوم الأول من عشر ذي الحجة غفر الله فيه لآدم، ومن صام هذه الأيام غفر الله له كل ذنب.

أما في اليوم الثاني من ذي الحجة استجاب الله لسيدنا يوسف ومن صام هذه الأيام كأنه عبد الله سنة كاملة ولم يعص الله تعالى طرفة عين.

أما في اليوم الثالث من العشر الأوائل من ذي الحجة استجاب الله تعالى لسيدنا يوسف

أما في اليوم الرابع ولد سيدنا عيسى عليه السلام.

اليوم الخامس ولد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ومن صام في هذا اليوم برء من عذاب القبر والنفاق.

اليوم السادس فتح الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالخير والرحمة.

أما اليوم السابع تغلق فيه أبواب جهنم.

اليوم الثامن ويسمى يوم التروية ومن صامه أعطاء الله أجر كبير.

أما اليوم التاسع هو يوم عرفة ومن صام هذا اليوم عفر الله له سنة من قبل وسنة من بعد.

وفي اليوم العاشر هو هيد الأضحى المبارك.

كلام عن العشرة والعيش والملح