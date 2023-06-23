يوم عرفة هو اليوم الذي نزلت فيه الآية التي تتحدث عن إكتمال الدين وفضل من الله تعالى، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه عن طارق بن شهاب قال : قال رجل من اليهود لعمر : يا أمير المؤمنين لو أن علينا أنزلت هذه الآية (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا)، يوم عرفة هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم عظيم من أيام الله تعالى لأنه اليوم الذي تول فيه الأرحام والمغفرة وفيه استجابة للدعاء، وفيما يلي دعاء لأمي المتوفية في يوم عرفة:

دعاء لأمي المتوفية في يوم عرفة

اللهمّ إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهمّ أنت ربي لا إله إلا أنت خالق كل شيء ومليكه أسألك باسمك الأعظم الذي إذ دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت أن تجعل أمي في الفردوس الأعلى من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

اللهمّ بعدد تكبيرات عبادك في هذا اليوم العظيم أسألك أن ترحم أمي وتغفر لها، اللهم افتح لها بابًا تهب منه نسائم الجنة.

اللهمّ إن كانت أمي محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت أمي مسئية فتجاوز عن سيئاتها يا رب العالمين.

اللهمّ إن أمي في ذمتك وحبل جوارك فقها يا رب فتنة القبر وعذاب النار وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهمّ إني أسألك في يوم عرفة هذا اليوم المبارك أن تغفر لأمي ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اللهم جازها عنا خير الجزاء واجعل منزلتها في عليين يا رب العالمين.

اللهم لا تجعل شمس يوم عرفة تغيب إلّا وقد غفرت لأمي ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اللهمّ جازها بالإحسان إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفرانًا.

اللهمّ إنّي أسألك ببركة هذا اليوم أن تجعل أمي في نعيم مقيم مع البررة والصديقين.

اللهمّ إنّي أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة، واجعلها يا رب راضية مرضية في جناتك إنك على كل شيء قدير.

دعاء لأمي المتوفية في يوم عرفة من القرآن الكريم

فيما يلي دعاء لأمي المتوفية في يوم عرفة من القرآن الكريم التي يمكن أن يدعو بها المسلم لوالدته المتوفية في يوم عرفة:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ* رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا.

رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ.

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

دعاء لامي المتوفية في يوم الجمعة

اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير،اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين.

بسم الله أرقييها من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

بسم الله أرقييها من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. يارب احفظ امي من كل شر.

اللهم احفظ لي امي بعينك التي لا تنام، اللهم يا رب أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبداً، اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك.

اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزك الذي لا يضام، واكلأها في الليل والنهار، وارحمها بقدرتك يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسها الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته.

دعاء للام الحية والمتوفية

اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّا، اللهمَّ اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهمَّ أسعدها حيةً وميتة، ولا تحرمها من هذا الدعاء يا رب العالمين.

اللهم إني أعيذ أمي بكلماتك التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها، ومن كل ألم يسكن جسدها .

اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي .

اللهم أنت غنيٌ ونحن الفقراء، وأنت غني عن عذاب أمي فارحمها يا أرحم الراحمين.

اللهم إن كانت أمي من المحسنين فزد في حسناتها، وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها يا غفور.

اللهم ارزق أمي لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك.

اللهم ارجع نفس أمي إليك راضية مرضية، وأدخلها في جنتك مع عبادك الصالحين.

دعاء لأم صديقي