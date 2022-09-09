في يوم الجمعة هو يوم عيد بالنسبة للمسلمين، وهناك ساعة لا يوافقها ساعة عبد يصلي إلا أجيب دعاؤه، وهي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة، إغتنمها فلاتدري كم باب سيفتح لك.

وفي هذا المقال سنتناول بعض الأدعية الخاصة بيوم الجمعة ويمكنك إرسالها على الواتس آب وأهمها، دعاء يوم الجمعة حالات واتس،صور حالات واتس اب دعاء يوم الجمعة، دعاء يوم الجمعة حالات واتس تويتر، حالات واتس يوم الجمعة جديدة مكتوبة.

دعاء يوم الجمعة حالات واتس

اللهُم في يوم الجُمعه، آجمعنَا في دارٍ لا يتغَير جمالَها ولا يُفنَى نعيمُها ولا يُبلى حُسنها ياربّ أرزقنا جنتُك

اللهم جمعة سبقت قد أدبرت ونسي عبدك ما عمل فيها فأحصيته عليه اللهم ما أحصيته عليه من عيوب فأسدل عليه جلابيب سترك وما أحصيته عليه من ذنوب فأغسله بفيض مغفرتك وهذه جمعة قد أقبلت فأعنا جميعاً يا ربي يا رحيم.

اللهم أيقظه في أحب الأوقات إليك فيذكرك وتذكره،ويستغفرك فتغفر له ويطلبك فتعطيه ويستنصرك فتنصره ويحبك فتحبه وتكرمه وأشهدك أني أحبه فيك فاحفظه وأحفظ عليه دينه.. وأسعد قلبه دائماً، وبارك له في جمعته.

المحبة نعمة من الله وفقد الأحبة غربة ولقاؤهم أنس ومسرة فسلام على من دام في القلب ذكراهم وإن غابوا عن أعيننا دعيت ربي يحفظهم ويرعاهم.. جمعه مباركه.

صباح الجمعة الرضية ومعاه هالدعوة هديه، يا رب أرزقه مغفرة بلا عذاب وجنة بلا حساب ودعاء مستجاب وحب الأصحاب وآمنه من الأكراب وإلبسه من العافية أحسن الثياب وبارك له في جمعته.

الجمعة جامعة وملائكتها سامعة..وعملها مرفوع ودعاؤها مسموع ..فأسأل الله أن يتقبل عملك ويغفر ذنبك ويشملك برحمته.

سألت الله توفيقاً لأصحاب أغليهم كطيب المسك ذكراهم أيا رباه وفقهم دع الجنات مأواهم‎‎‏(كل جمعة عليكم مبارك وحياتكم كلها تتبارك).

لمثلك ترق الكلمات وتتهادى الدعوات ولمثلك يهتف الفؤاد معلنا حبك في الله وجمعة مباركة إن شاء الله.

دعاء يوم الجمعة حالات واتس، يا من أرجوله كل خير وأحبه في الله لا غير ..اللهم أبعد عنه كل شر وأسعده مدى الدهر..ويسر وسهل له كل أمر وأغفر له ووالديه يوم الحشر..

بارك الله جمعك وسائر أيامك.

اللهُمَّ في ثالث جمعة في رمضان أحلامنا المُنتظرة ودعواتنا المُتكررة، أُمنياتنا المُخبأة وراحتنا وتوفيقنا وسعادتنا وطموحنا و اجعلها يارب منكَ مُحققة. جمعة مباركة

دعاء يوم الجمعة حالات واتس، ‏اللهُمّ في يومِ الجُمعةِ أفرِح قلوبنا، وأغسل أحزاننا وهُمومَنا، وأغفِر ذُنوبنا وخَطايانا، واشفي مَرضانا، وأرحَم أمواتنا إنّك على كُلِ شَيءٍ قَدير.

دعاء يوم الجمعة حالات واتس، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم اغفر لي واغفر لولدى وارحمهما كما ربياني صغيرا والحمد لله على كل شيء

اللهم ارفع عنا البلاء،اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

دعاء يوم الجمعة حالات واتس، يارب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

مآ أجْمَلُنا حِيْنَ يُقال لَنا : يآ أتْباع مُحَمَّد اللهم صلِ على سيدنا محمد .

‏استغفر الله من ذنوب نسيتها وقد كُتبت في صحيفتي استغفرك ربي واستغيث برحمتك وغفرانك فاكتبني ممن غفرت لهم.

صور حالات واتس اب دعاء يوم الجمعة



دعاء يوم الجمعة حالات واتس تويتر

تركتها لك يا الله، ووكلت أمري إليك فبشرني بما أريد وبما اخترته لي خيراً

اللهم أجمعنا مع من فقدناهم عند عتبات الجنّة.

يارب صُب رحمتك و مغفرتك على النائمين في قبورهم، كُن لهم أنيسًا في وحدتهم و هون عليهم وحشة القبر، اللهُم اروي قبورهم و جميع موتانا و موتى المسلمين بنعيمك إلى يوم يبعثون.

اللهم في يوم جمعه المغفره لأرواح ‌ذهبت اللهم‌ الجنه والنعيم ‌الدائم‌ لهم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة، فقال: " فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا، إلا أعطاه إياه ". وأشار بيده يقللها ".

اللهُمَّ في يوم الجمعة أحلامنا المُنتظرة دعواتنا المُتكررة أُمنياتنا المُخبأة وراحتنا و توفيقنا وسعادتنا وطموحنا وإجعلها يارب منكَ مُحققة.

اللهُم في يوم الجمعة، أرزقنا قدرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا ،ودعوة مستجابه"

أيها المؤمنون والمؤمنات استجيبوا لنداء ربكم وأمر مولاكم تقدّست أسماؤه:إِنَّ الله وملائكته يُصَلُّونَ على النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الذين آمَنُوا صَلُّوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللهم صلِّ وسلّم على نبيك وحبيبك أبد الدهر.

اللهم تولى قلوبنا بلطفك،واجبر خواطرنا بكرمك وعطفك.

ربي في يوم الجمعة لك عباد ينتظرون فرجا فبشرهم وعباد يسألون شفاء فعافهم وعباد يرجون رحمتك فارحمهم وأموات ينتظرون دعاء لهم فاغفر لهم.

اللهم في هاذا اليوم اجعل لنا فيها دعوه ﻻ ترد، ورزقاً ﻻ يعد، ومغفره وعفواً تبلغنا بها جنتك.

يارب و إن قصرنا لهم بالدُعاء فأنت ربُهم الذي لا ينساهم.. اللهم أهدِهم من الجنة مايسعد عيناهم، اللهم أرحم جدي وأرحم موتانا وموتى المسلمين رحمةً تسع الدُنيا ومن عليها وأجعل لهم في قبرهم مروجًا وأنهارًا ونعيمًا .

اللهم في يوم الجمعة ارزقنا راحة البال وهدُوء النفس وسكينة الروح.

اللهُم في يوم الجُمعة اجمعنا في دارٍ لا يتغير جمالَها ولا يُفنَى نعيمُها ولا يُبلى حُسنها ياربّ أرزقنا جنتُك.

اللهم اجعل يوم الجمعة فرج لكل صابر وشفاء لكل مريض ورحمه لكل ميت واستجابة لكل دعاء فانت على كل شي قدير،اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليماً كثيرًا.

اللهمّ وإن مسّ الضيق نفوسنا إجعل لنا من رحمتك سعة وبلّغنا الراحة التي تُغنينا عمّن سِواك.

اللهم في يوم الجمعة أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة.

قال ﷺ: أكثِروا الصَّلاةَ عليَّ يومَ الجمُعةِ و ليلةَ الجمُعةِ فمَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليهِ عَشرًا."

حالات واتس يوم الجمعة جديدة مكتوبة

يارب لا تهوِّن علينا رغباتنا المؤجّلة وأحلامنا الشاهقة، واجعل أحزاننا مهما تعاظمت برحمتك تتلاشى، اغمر هذه الأوجاع بحنانك، واكسر هذا الشّك بصلابة اليقين، اجعلنا قادرين على العيش مهما تقلّصت الأسباب، ومهما شح الشّغف، بلغنا الوصول رغم استحالته، قصِّر المسافات، وقربنا لما نسعى إليه

‏يارب إنّ لم أُحسن دعائي فأنت أعلم بحاجاتي، وإنّ قصّرت فأنت سبحانك تعلم غاياتي ولا يخفى عليك شيء من أحوالي، فأجبر خاطري بفيض نعمك.

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه.

دعاء الميت يوم الجمعة

دعاء صباح يوم الجمعه