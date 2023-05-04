يمكن للمسلم الدعاء لأهل نابلس بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من صيغ الأدعية التي تناسب الحال، ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها لأهل نابلس ما يأتي:

دعاء لأهل نابلس

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الاعداء، اللهم يا رب احرس المسجد الاقصى من مكر الماكرين،اللهم اقتل من قتل المسلمين.

اللهم انصر أهل نابلس على اعدائك اعدائهم اليهود، اللهم اجعل لأهل نابلس النصره والعزه والغلبه والقوه والهيبه في قلوب اعدائهم، اللهم اشفي جرحاهم واطلق اسر اسراهم، يا رب يا الله.

اللهم حرر المسلمين في نابلس ياذا الجلال والعزة.

اللهم فك أسر أهل نابلس واشف مريضهم واكشف كربتهم، اللهم بدل خوفهم امنا ياذا الجلال والعزة، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين.

يا رب العالمين يا الله اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان.

اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين وفي العراق والمغرب وسوريا وفي كل مكان.

اللهم ألف بين قلوبهم وأهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور ياذا الجلال والإكرام والعزة.

اللهم فلسطين واهلها، اللهم نشهدك يا رب العالمين انّ أعيننا تفيض من الدمع حزناً وليس بيدنا حيلة ولو استطعنا لرابطنا معهم وقاتلنا بحجارتهم .. لانتفضنا وما استكنّا فأقصى ما يمكننا عمله في هذه اليوم الفضيل ان نتضرع لله ان ينصرهم ويبث في قلوب أعدائهم الرعب.

دعاء لأهل فلسطين والقدس

اللهم يا رب ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم. اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

اللهم يا رب لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

اللهم يا رب احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين، اللهُم كُن لهم عوناً ونصيراً يا رب العالمين.

اللهم احفظ المسجد الأقصى بعينك التي لا تنام

اللهم احفظ القدس بحفظك و احرسه بعينك التي لا تنام اللهم كُن عوناً للفلسطينين و ثبّت أقدامهم و ارحم شهدائهم، اللهم اننا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء و لا تخيّب لنا رجاء، اللهم رد إلينا فلسطين و المسجد الاقصى رداً جميلاً، آمين يارب العالمين.

دعاء لفلسطين تويتر

اللهم اجعل لاهل فلسطين النصره والعزه والغلبه والقوه والهيبة في قلوب اعدائهم.

اللهم اشفي جرحاهم واطلق اسر اسراهم.

اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين امين.

اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى وما حوله أرضه وسماءه وأهله والمرابطين فيه، يامن لا تضيع الودائع عنده،اللهم انصر أهلنا في القدس.

اللهم كن معهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم عليك بالكيان الصهيوني ومن عاونه، اللهم انصر أهل فلسطين يارب العالمين.

دعاء للمجاهدين في فلسطين

اللـهم كـن للمجاهدين المرابطين على أبواب المسجد الأقصى جـارًا ومعيـنًا لـهم من شر أعدائهم وشر ما يحاكى ضدهم من الإنس والجن، ربنا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم بقوتك وعزك وألبسهم ثوب العز وأتم لهم النصر على عدوهم وعدوك وإخراج عدوهم من بلادهم أذلة صاغرين.

يارب يا رب أنصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، وحول الأقصى وفي غزة، وفي كل مكان يذكر ويكتب فيه أسمك، وتعلى فيه رايتك.

يارب يا الله عليك باليهود الصهاينة أعدائك وأعداء الدين وفلسطين.

دعاء للقدس قصير

ﺍﻟﻠّﻬﻢ يا رب اﺭﺯﻗﻨﺎ ﺻﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﺎﺟﻼً ﻏﻴﺮ ﺁﺟﻞ، ﺍﻟﻠّـﻬﻢ ﺃﻗﺮ ﺃﻋﻴﻨﻨﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻩ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺽ ﺍﻻﺳﻼﻡ والمسلمين، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻣﻴﻦ.

اللهم ثبّت المجاهدين من إخواننا بالقدس اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واقذف الرعب في قلوب أعدائهم، اللهم اجعل القدس مقبرة لليهود اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم اقذف في قلوبهم الرعب.

ﺍﻟﻠّـﻬﻢ يا رب ﺍﺭﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺏ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭﺃﻛﻨﺎﻑ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺣﻔﻆ ﻣﺴﺠﺪﻧﺎ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﻋﺒﺚ ﺍﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻐﺎﺻﺒﻴﻦ، ﺍﻟﻠّـﻬﻢ ﺍﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭﺍﺟﻌﻠﻪ ﺷﻮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻮﻗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﺪ ﺍﻵﺑﺪﻳﻦ.

دعاء فلسطين

اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.

اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين، اللهُم كُن لهم عوناً ونصيراً يا رب العالمين.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم واذهب ريحهم اللهم آمين.

دعاء لأهل جنين

اللهم نسألك نصراً لإخواننا الصابرين المجاهدين في سبيلك في غزة، اللهم انصر أخواننا في غزة، اللهم انصر أخواننا اللهم إنا نسألك الفرج العاجل لإخواننا المحاصرين تحت القصف والحصار، اللهم فرج هم المهمومين في غزة وفك أسر المأسورين ونفس كربه المحصورين يا أرحم الراحمين،اللهم تقبلهم شهداء، اللهم اشفي جرحاهم وثبت خطاهم وافرغ عليهم صبراً من عندك.

اللهم يا رب بدل خوفهم امنا يا ذا الجلال و العزة، اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمى حوزة الاسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.

اللهم انج المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين والعراق وفي كل مكان.

اللهم حرر المسلمين في غزة يا ذا الجلال والعزة اللهم فك أسرهم وأشفي مريضهم واكشف كربتهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأهديهم سبل السلام و أخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال و الاكرام والعزة.

اللهم إنا نسألك النصر لأهل الإسلام يا رب العالمين،اللهم ثبت أقدام المجاهدين وأنصرهم على اليهود الغاصبين.

أدعية لأهل فلسطين والمسجد الأقصى