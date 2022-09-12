دعاء لتخفيف الألم للمريض من أفضل الأدعية للمريض بالشفاء العاجل، لما له أثر كبير في شفائه وخاصة في حال أن كان نابعًا من قلب صادق؛ ويعتبر الدعاء وسيلة يتقرب من خلالها العبد إلى خالقه، وفي هذا المقال نقدم لكم أدعية كثيرة للشفاء من المرض، يدعو بها الشخص لنفسه أو لغيره إذا أصابه أي مرض أو ألم.

دعاء لتخفيف الألم للمريض

اللهمّ إنّى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التى وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مريضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلهى أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

اللهم إنّى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك.

ربّ إنّى مسّنى الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين.

دعاء تخفيف الألم

اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين.

ورد عن دعاء إزالة الألم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل شكا إليه ألما فى بدنه: «ضَعْ يدَك على الَّذى تأْلَمُ مِن جسدِك وقُلْ: بسمِ اللهِ ثلاثًا، وقُلْ: أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ سبعَ مرَّاتٍ.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية.

دعاء في العناية المركزة

يا من وسعت رحمتك كل شيء يا مجيب دعوة السائلين، يا من لا يرد يدا مدت اليه أتوسل إليك أن تكشف عنه كربه، وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن تعيده صحيحا سالما.

اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت أنت رب الطيبين أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك يا ارحم الراحمين دعاء المريض يا رب إن قدرتك تفوق قدرة الأطباء فأنزل الشفاء على كل جسد من السماء اللهم إنّا دعوناك للشفاء لهم فلا ترد لنا دُعاء اللهم وإن طال بهم الداء ودعوناك طلباً للشفاء فلا ترد لنا اللهم وبث في جسده عافيه لا يتبعها أَذًى .

ادعية للمريض مكتوبة

لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير.

دعاء في العمليات

اللهم اني اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يامن بيده الابتلاء والمعافاة والشفاء والدواء.

أسألك اللهم ان تشفيه.. لا ضير إلا ضرك ولا نفع إلا نفعك.. ولا ابتلاء إلا ابتلائك .

دعاء لمريض كورونا

يا كاشف الهم يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه

دعاء للمريض بالشفاء مكتوب

ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيه أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفه أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.

دعاء لتخفيف الألم الشديد مفاتيح الجنان

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واعنهم على تحمل الألم والشعور بالضعف يا أرحم الراحمين.

إلهنا دعوناك فلا تردنا خائبين، اللهم أنت القادر على فعل المعجزات، فيا رب استر عيوبنا وتول أمرنا يا رب العالمين، وداوي مرضانا برحمتك التي وسعت الأرض والسماء.

إلى من ندعو وأنت رب النعم الفرد الصمد الواحد الأحد، أنت القادر الذي لا يعجزه شيء، اللهم اشف كل مريض شفاءً لا يغادر سقمًا أبدًا، وارحمنا برحمتك التي لا حد لها يا أكرم الأكرمين.

اللهم أنت الحق وقولك الحق، نسألك بكل أسمائك ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تغفر لنا الذنوب والمعاصي وأن تنقنا كالثوب الأبيض من السيئات، اللهم اشف كل مريض لا يسمع أنينه سواك يا ذا الجلال والإكرام.

يا رب في تلك الأيام المباركة ندعوك بكل أسمائك أن تشف كل المرضى، وترحم كل الموتى، وأن تستر العيوب وتتجاوز عن الزلات والهفوات، فأنت الكبير المتعال يا رب العالمين.

اللهم يا حنان يا منان يا من لا تغفل ولا تنام، أنت الحق وقولك الحق، فاللهم ارزق مرضانا الصحة والعافية، واستر عيوبهم وتول أمرهم بين عبادك الصالحين، اللهم يا رب النعم أرزقهم النصيب الكافي من النعم والقوة والصحة برحمتك يا رب الكون ومليكه.

يا رب ارض عنا واستر عيوبنا، اللهم أنت القادر على شفاء المريض والمغفرة للمتوفي، نسألك النصيب الأكبر من الصحة لكل مريض.

اللهم أنت القادر على منح المرضى الشفاء والقوة التي لا نهاية لها، يا رب اجعل مرضهم وألمهم في ميزان حسناتهم يا رب العالمين.

ماذا يقول من اشتد عليه المرض؟

اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين.

اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين.

بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

ماهي أفضل الأدعية لشفاء المريض؟

اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري

أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ.

بسمِ اللهِ أرقيكَ من كلِّ شيٍء يُؤذيكَ من شرِّ كل نفسٍ أو عينِ حاسدٍ اللهُ يشفيكَ بسمِ اللهِ أَرْقِيكَ.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيتهه.

اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين. اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين.

اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقماً، وتعوضهم خيراً عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالماً معافاً من كل أذى أو ضر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل شكا إليه ألم في بدنه: «ضَعْ يدَك على الَّذي تأْلَمُ مِن جسدِك وقُلْ: بسمِ اللهِ ثلاثًا، وقُلْ: أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ سبعَ مرَّاتٍ.

ما هي السورة التي تخفف الالم؟

السورة التي تخفف الالم "سورة الشورى" آية: 33، (وَصَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم وَاللَّـهُ سَميعٌ عَليمٌ).

سورة التوبة: 103 (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا).

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