العلاقة الزوجية هي طاقة راحة موجودة بين الزوجين، وتعتبرهي العلاقة الوحيدة التي ارتضاها الإسلام لنوع العلاقات بين الرجل والمرأة،وهو الأساس الذي تقوم عليه الأسرة والمجتمع قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾.

دعاء لتقوية العلاقة الزوجية

اللهمّ وفّق بيني وبين زوجي واجمع بيننا على خير.

اللهمّ اجعلني قرة عين لزوجي واجعله قرة عين لي، واسعدنا مع بعضنا واجمع بيننا على خير.

دعاء لتقوية العلاقة الزوجية، اللهمّ ألّف بين قلبي وقلبه كما ألّفت بين قلوب عبادِك .. اللهمّ سخّره لي كما سخّرت البحر لموسى.

اللهمّ اهدني واهدِ زوجي واجعلنا من أهل بيت صالحين.

دعاء لتقوية العلاقة الزوجية، اللهمّ قرّ عيني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه.

اللهمّ إني استودعتك قلب زوجي وسمعه بصره ولسانه، وفرّجه في ودائعك فاحفظها لي يا من لا تضيع ودائعه.

اللهمّ حبّبه فيه وحبّبني فيه.

اللهمّ استر عيوبي عنه واقنعه بي، وجمّلني في عينيه واجعلني أجمل من الحور العين في عين زوجي.

اللهمّ أجعل بيننا من الموده والرحمة أفضلها ..وأرزقنا الصبر والحلم أكمله ..وأجعلنا على منابر من نور ..وأسعدني معه وبقربه ..في الدنيا وفي جنة السرور ..وأهدِنا يا الله لما فيه الخير والصلاح ..وارحمنا برحمتك يا رحيم ..يا كريم.

اللهمّ ألّف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأهدنا سبل السلام، ونجّنا من الظلمات إلى النور، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، وأزواجنا وذرياتنا، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك، قابلين بها، وأتممها علينا.

دعاء قبل العلاقة الزوجية

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهذا ما جاء بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم : “لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان ،و جنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً.

دعاء للصلح بين الزوجين

يارب تسخر لي زوجي وتحنن قلبه علي، يارب تضع لي في قلبه مواضع الرحمة والمودة والألفة من عندك.

اللهم جملني في عين زوجي وحببني الى قلبه واجعلني الزوجة الوحيده له اللهم دعوتك فاستجب لي.

اللهم أصلح بيني وبين زوجي وأجمعنا في خير وعلى خير

اللهم أهدني لزوجي وأهدى زوجي لي واهد نا إليك يا أرحم الراحمين وارزقنا الذريه الصالحه

اللهم أني أدعوك باسمك الأجل الأعز وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ملاْ الأركان.. اللهم اني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك..واسألك بقدرتك التي قدرت بها علي جميع خلقك..واسألك برحمتك التي وسعت كل شئ.. أن تيسر لي جميع أموري لأنال مرادي… وتوفقني لما تحبه وترضاه..

اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم ياربنا ورب كل شيء ومليكه سبحانك تباركت وتعاليت …

اللهم انى عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك , ناصيتي بيدك , ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك , أو أنزلته في كتابك , أو علمته أحدا من خلقك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك , أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي , و نور بصرى , و جلاء حزني , و ذهاب همى..

اللهم وفق بيني وبين زوجي واجمع بيننا على خير ..اللهم اجعلني قرة عين لزوجي واجعله قرة عين لي واسعدنا مع بعضنا واجمع بيننا على خير ..اللهم اجعلني لزوجي كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك كما تحب وارزقنا الذريه الصالحه كما نحب وكما تحب .. اللهم اهدني واهدي زوجي واجعلنا من اهل بيت صالحين..

اللهم اقر عيني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه..اللهم اقر عيني بالذريه الصالحه التي تدخل السعاده الى قلوبنا وارزقنا برها..واكرر الدعاء الى الله باسمائه الحسنى التي تحمل معاني الرحمه والرأفه والود

اللهم اني اسألك باسمك الحبيب الكافي ان تكفيني كل اموري مع زوجي مما يشوش خاطري ويسهر ناظري ..

اللهم الف بين قلبي وقلبه كما الفت بين قلوب عبادك .. اللهم سخره لي كما سخرت البحر لموسى ..

اللهم زدني قرباً إليك..اللهم زدني قرباً إليك..اللهم زدني قرباً إليك..اللهم اجعلني من الصابرين..اللهم اجعلني من الشاكرين..اللهم اجعلني في عيني صغيرا.. وفي أعين الناس كبيراً.

اللهم اشفي زوجي وعافيه..اللهم واشرح صدره للإيمان..اللهم ارزقه الهداية..اللهم أره الحق حقاً وارزقه اتباعه..وأره الباطل باطلاً وارزقهاجتنابه..اللهم ابعد عنه رفقاء السوء..اللهم جنبه الفواحش و المعاصي..اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه…اللهم سخره لي وسخرني له..اللهم جمله في نظري وجملني في نظره..اللهم لا تفرق بيني وبينه..اللهم احفظه لي يا أرحم الراحمين..يا ذا الجلال والإكرام…اللهم آمين

اللهم أجعل بيننا من الموده والرحمة أفضلها ..وأرزقنا الصبر والحلم أكمله ..وأجعلنا على منابر من نور ..وأسعدني معه وبقربه ..في الدنيا وفي جنه السرور ..وأهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح ..وارحمنا برحمتك يارحيم ياكريم ..وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

دعاء يجعل أهل زوجي يحبوني

اللهم باعد بيني وزوجي وبين الهمّ والنكد كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أبعد عنّا الهموم والأحزان، وأبدلنا عنها الفرح والسرور والوئام، اللهم ارزقنا القوة والصحة والعافية.

اللهم استر زوجي بسترك الجميل، يارب بارك فيه بركةً عظيمة وارحمه رحمةً تغنه بها عن رحمة من سواك.

اللهم أسألك أن ترزق قلب زوجي حبّك وحبّ من أحبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبه إلى حبّك، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واحفظه بحفظك الذي لا يرام.

دعاء لليوم الوطني السعودي 92

دعاء لتخفيف الألم للمريض