في وداع الشهداء تختلط مشاعر الفرح بالحزن، والشهيد مَن ضحّى بنفسه وروحه فداءً لوطنه وأمته، وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل دعاء لشهداء نابلس:

دعاء لشهداء نابلس

اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً. اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

اللهمّ بشّره بقولك كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية. اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

اللهم أرحم الشهداء في نابلس برحمة واسعة من عندك، اللهم اسكنهم فسيح جناتك مع الانبياء والصديقين، اللهم تقبل شهادتهم، اللهم اسكنهم الفردوس الاعلى

اللهم اجلعهم ممن تظلهم تحت عرشك يا رب هذا الكون، اللهم اغفر لهم وصبر اهلهم.

اللهم ثقّل بالحسنات ميزانهم، وثبّتهم على الصّراط أقدامهم اللهم أسكنهم في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

اللهمّ أمّنهم من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة.

دعاء لشهداء نابلس، اللهم اجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته،اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

دعاء لشهداء نابلس قصير مكتوب

اللهم اجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته.

اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً.

اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

اللهمّ بشّره بقولك كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية.

اللهُمَّ اغفرْ له وارحمْه، واعفُ عنه وعافِه، وأَكرِمْ نُزُلَه، ووسِّعْ مُدخلَه، واغسِلْه بماءٍ وثلجٍ وبرَدٍ، ونَقِّه من الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنسِ، وأَبدِلْه داراً خيراً من دارِه، وأهلاً خيراً من أهلِه، وزوجاً خيراً من زوجِه، وقِه فتنةَ القبرِ وعذابَ النارِ.

اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه.

اللهم ثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه.

اللهم أسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة.

دعاء للشهيد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم

اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحاً، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك ولمن خاف مقام ربّه جنّتان، اللهم أنزله منازل الشهداء واجعل عيشه في قبره عيش السعداء واجعله في الجنة مرافقاً للأنبياء.

أدعية لنابلس مكتوبة

اللهمَّ ارفع أبعد الضرر عنهم، اللهم قوّهم بإيمانك، وانصرهم على أعدائهم وأعداء الإسلام.

اللهمَّ يا منزل الكتاب على نبيّك محمّد، وهازم الأحزاب اهزم اليهود، وانصر أهل فلسطين عليهم فهم على حق وأنت أهل الحق يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ يا أرحم الراحمين، قوّي إيمانهم، وضاعف صبرهم، وألهمهم القوة يا ناصر المظلومين يا الله.

أدعية للشهيد

اللهم ارحم الشهيد فلان بن فلان، وصبر أهله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

يا رب ارحم من استوفيت أجله وأخذته من بين أهله، وأنت وحدك تعلم ألم فقده، اللهم ارحمه واغفر له واجمعنا به في جنتك.

اللهم ثبته عند السؤال وأكرم مثواه، وارفع درجته عندك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم الشهيد فلان واجعل رحيله راحة له من فتن الدنيا، واجعله ضاحكًا مستبشًرا بالفردوس الأعلى.

اللهم ارحم من فقدناهم واغفر لهم، وبرد تربتهم واجعل الجنة دارهم.

اللهم ارحم من ذهبوا إليك، واجبر خافقًا ينبض بهم ولا ينساهم إنك أنت الرحيم.

اللهم ارحم الشهيد فلان واجعل الجنة مثواه.

اللهم ارحم الشهيد فلان وأنعم عليه بقبره نعيمًا لا يفنى، وآنسه في وحشته، وأكرمه واغفر له وارحمه يا كريم.

اللهم ارحم الشهيد فلان، واجعله في جنات النعيم.

اللهم ارحم الشهيد واجعله في جنانك.

اللهم في هذا الوقت من الليل ارحم الشهيد برحمتك التي وسعت كل شيء، وأسكنه فسيح جناتك.

اللهم ارحم من رحل عنا وفجعنا رحيله، اللهم آنسه في قبره واجعله في مساكن جنتك آمنًا مطمئنًا.

اللهم ارحم شهيدنا، اللهم أنر قبره.

اللهم ارحم شهداءنا برحمتك، واربط على قلب والديهم وأهلهم وتقبلهم مع الشهداء.

اللهم ارحم كل شهيد وتقبله قبول حسن.

اللهم ارحم وجوهًا بشوشة فقدناها، وصدورًا رحبة ضاقت بنا الدنيا بعدها، اللهم وسع قبورهم بنعيم لا يفنى.

رثاء شهداء نابلس

كلّ قطرة دم سقت نخيل الوطن فارتفع شامخاً وكلّ روح شهيد كسّرت قيود الطواغيت وكل يتيم غسل بدموعه جسد أبيه الموسم بالدماء.

أهدي سلاماً طأطأت حروفه رؤوسها خجلة وتحيةً تملؤها المحبة والإفتخار بكل شهيد قدّم روحه ليحيا الوطن.

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