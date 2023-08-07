فيما يأتي بعض الأدعية الواردة في السنة النبوية التي يُمكن للطالب الدعاء بها قبل النتائج، تمنياتي لجميع طلاب التوجيهي بالنجاح والتوفيق في امتحاناتهم وفي مسيرتهم الدراسية والحياتية:

دعاء لطلاب التوجيهي قبل النتائج

فيما يلي دعاء يمكنك أن تقرأه لطلاب التوجيهي قبل صدور نتائجهم:

اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم ا فتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر اللهم إني أٍتغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

اللهم ثبت قلوب التلاميذ على الإيمان، وبأيمانهم أعنهم على النجاح، بنجاحهم أعنهم على نصرة المسلمين.

اللهم بيدك كل الأمر، فلا تكلهم لغيرك، لا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك .

دعاء طلب النجاح

اللهمَّ ارزقنا نجاحاً في كلّ أمرٍ، ونيلاً لكلّ مقصدٍ، وارزقنا القمة في درجات العلم.

اللهمَّ أغدق بكرمك علينا بكلّ نجاحٍ وكلّ صلاحٍ وكلّ فلاحٍ.

اللهمَّ سخّر لي جميع خلقك كما سخّرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك.

دعاء لطلاب الامتحانات

اللهمّ إن كان في هذا الامتحان خير لي فوفقني فيه يا رب العالمين، اللهمّ وإن كان فيه شرّ وضرر لي فاصرفه عنّي يا رب العالمين، وأنت أعلم بأموري من نفسي.

اللهم إنّي أسألك أن توفقني في هذا الامتحان، وأن أنال فيه العلامة الكاملة يا ربّ العالمين، اللهمّ أنت تعلم ما مررت به من تعب ومشقّة في سبيل ذلك يا ربّ العالمين، اللهمّ فلا تضيّع لي تعبًا ولا كدًّا.

ربّ اجعل لي من الخير نصيبًا، واجعل بيني وبين الشرّ حاجزًا، وأصلح لي شأني كلّه، اللهمّ وفّقني إلى فعل ما تحبّه وترضاه، وجنّبني فعل كلّ ما تزجر وتنهى عنه يا ربّ العالمين.

اللهمّ اغفر لي ذنبي، ويسّر لي أمري، واشرح لي صدري، وأصلح لي شأني، وتجاوز عن سيّئاتي، اللهمّ لا تحمّلني ما لا طاقة لي به، واعف عنّي وارحمني يا أرحم الراحمين.

اللهمّ ربّ السماوات والأرض ربّ الناس أجمعين، سهّل عليّ هذا الامتحان، واجعله يسيرًا خفيفًا عليّ، اللهمّ اجعل كلّ إجابة واضحةً أمام عينيّ يا ربّ العالمين.

اللهمّ إنّي أسألك خير هذا الامتحان وخير ما فيه وخير ما بعده، اللهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ هذا الامتحان وشرّ ما فيه وشرّ ما بعده يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

اللهم اهدهم لما تحب وترضى. اللهم هبهم علمًا ينتفعوا به، وعملًا يقربهم إليك، وهبهم صبرًا وثباتًا في الدين اللهم أجعل امتحانات المسلمين تتوج بالفوز بعد كل عناء، اللهم آمين. يا منجى من المهالك نجينا من كل هالك.

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يارب العالمين، اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وانزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا.

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقهم ويكرمهم وينجحهم ويشرح صدورهم وييسر لهم أمورهم ويذكرهم ما نسوا ويفرح قلوبهم بالنجاح والتوفيق.

اللهم كن لهم خير مُعين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين واجعلهم من المتفوقين.

اللهم يسِّر الامتحانات عليهم، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، ربِّ اشرح صدورهم ويسِّر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم.

اللهم اجعل الامتحانات بردًا وسلامًا وسهلًا على عقولهم وقلوبهم وألهمهم الإجابة، اللهم اكتب لهم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه.

اللهم ثبت قلوب طلاب الثانوية العامة على الإيمان، وبأيمانهم أعنهم على النجاح، وبنجاحهم أعنهم على نصرة المسلمين.. اللهم بيديك كل الأمر، فلا تكلهم لغيرك، لا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك.

اللهم أغدق بكرمك علينا بكل نجاح، وكل صلاح وكل فلاح، واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء والصامدين لكل عداء.

دعاء لطلاب التوجيهي لصديقي

اللهم يسر الامتحانات على أولادنا، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واحلل عقدة من السنتهم.

اللهم ارزقنا النجاح في كل أمر، والتوفيق في كل طريق، ونوال الغاية بعد الصبر، وآتنا الدرجات العالية في الجنة يا رب العالمين.

اللهّم يا مسهّل الأمور وميسرها، يسرّ لهم دربهم واجعلهم ممن حصد ثمرة جهدهم وتعبهم.

اللهّم يا صاحب الجلال والفرج، لا تضيع لهم تعباً، واجعل لهم من النجاح نصيباً.

ربي وفقهم، ويسر لهم أمرهم ربي لا تضع لهم تعباً، ولا ترح لهم دعاءً إلا استجبته.

اللهم يا من تؤتي الملك لمن تشاء آتي من تعب واجتهد من لدنك توفيقاً ونجاحاً يجعل للفرح مسكناً في أفئدتهم.

دعاء النجاح في التوجيهي لنفسي

اللهم إني أستودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لي عند حاجتي إليه، وما كان به نقص فأتمه من فضلك كرمك إنك على كل شئ قدير.

يارب يسرّ عليّ الدراسة والمذاكرة، ولا تجعل قلبي يمل منها، ووفقني لما تحب وارضى عني، وارزقني النجاح والتوفيق.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ الَّذِي عَلَّمْتَهُ لَنَا وَقُوَّةِكَ الَّتِي قَوَّيْتَنَا بِهَا وَسُلْطَانِكَ الَّذِي قَهَرْتَ بِهِ الأَعْدَاءَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا جَدَّ وَحَصَدَ.

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتِ الْنَّتَائِجُ سَيِّئَةً فَسَهِّلَهَا لَنَا، وَإِنْ كَانَتْ خَيْرًا فَقَدِّرْهَا لَنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيهَا، وَاجْعَلْهَا عُدَّةً لِلتَّقْدِيرِ وَالتَّخْطِيطِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا تَحْمِلُهُ لَنَا مِنْ نَتَائِجِنَا خَيْرًا لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِمَنْ نَحْبُ، وَاجْعَلْهَا عِلْمًا وَنُورًا وَهُدًى لَنَا وَلِلْجِيلِ الَّذِي يَأْتِي.

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ، وَارْزُقْنَا تَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَشَهَادَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ.

اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَسَهِّلْ لَنَا طُرُقَ الْخَيْرِ وَالْنَّجَاحِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ.

اللَّهُمَّ آمِنَّا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالصِّدْقِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِحَالِنَا مِنَّا.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَأَصْفِيَائِكَ، وَارْزُقْنَا شَفَاعَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

دعاء النجاح في الامتحان