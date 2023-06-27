يعتبر يوم عرفة أحد الأركنة الرئيسية لفريضة الحج، حيث يجتمع الحجاج في صعيد عرفات ويقفون من بعد طلوع الشمس حتى غروبها، ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويدعونه بالتوبة والاستغفار والتوبة والدعاء، ويعد هذا اليوم فرصة للتفكر والتوبة وفيه يمحو الذنوب ويغفر الخطايا للمؤمنين الذين يؤدون هذه العبادة بإخلاص، وفيما يلي دعاء للميت في يوم عرفات:

دعاء للميت في يوم عرفات

اللهم لا تجعل شمس يوم عرفة تغيب إلا وقد جعلت ميتنا من أهل الجنة، اللهم وارزقه برؤية وجهك الكريم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزق ميتنا شربة هنيئة من يد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا، وبشره بدخول جناتك جنات النعيم.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.

اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا وعند قيام الأشهاد آمنا وبجود رضوانك واثقا وإلى أعلى درجاتك سابقا.

اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

اللهم برد تربتهم وآنس وحشتهم واغفر لهم وأجعل الفردوس الأعلى دارهم اللهم آمين يارب العالمين.

اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره.

اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه.

دعاء للميت في يوم التروية

اللهمّ يا رب إنه عبدك وابن عبدك، خرج من الدنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا العظمة والسلطان بلغ أحبابنا مِمَن واراهم التراب، بلغهم سلامنا ودعاءنا.

اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم ووسع نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد.

اللهم إن موتانا في رحابك فاللهم تقبلهم قبولًا حسنًا.

اللهم زِد في حسناتهم وأمح خطيئتهم، اللهم قرّ أعينهم برؤية سيدنا رسول الله، اللهم قر أعينهم بالشرب من يد رسول الله.

اللهمّ يا رب احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ بشّره بقولك "كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية"، اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

اللهمَّ اعفُ عن ميِّتنا واغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. ربِّ هب لفقيدنا من لدنك رحمةً إنّك أنت الوهَّاب. اللهمَّ اغفر لأمواتنا ذنوبهم وقِهم عذاب النَّار. ربَّنا اغفر لأمواتنا ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم وكفِّر عنهم سيِّئاتهم.

اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة لا حفره من حفر النار.

اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله.

اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله وذرية خيراً من ذريته.

دعاء للميت في قبره

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ الدعاء الأول “اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِه.

اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه.

اللَّهمَّ إنَّه في ذمَّتِكَ وحبلِ جوارِكَ فقهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحمدِ اللَّهمَّ فاغفر لهُ وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

دعاء يوم عرفة

اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، عافنا في ديننا وفي دنيانا وأهلينا ومالنا، اللهم واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم ونسألك فرجًا بعد كرب، ورخاءً بعد الشدة، اللهم إنا نحمدك ونشكرك، وما أصابنا من نعمةٍ فمنك وحدك لا شريك لك.

اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك لا إله إلا أنت خلقتنا، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، اللهم إنا نبوء لك بنعمتك ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

دعاء للميت بالجنة

اللهمَّ انقله إلى جنّات الخلود، اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

دعاء لعمي المتوفي في يوم عرفة

اللهم في هذا اليوم العظيم يوم عرفه اغفر لنا ولوالدينا وكل مسلم واجعلنا من عتقائك من النار اللهم لاتردنا خائبين يا ارحم الراحمين.

اللهم ارحم لمن إشتقت لوجه يا رب خير ما يقال في يوم عرفة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير".

اللهم أرحم عبدك عمي واغفرله وأسعده في قبره كما أسعدني في دنياي يارب أجعل قبره روضه من رياض الجنه.

اللهم أرحم كل ميت إنقطع عمله وبات وحيدا تحت التراب اللهم برد تربتهم وآنس وحشتهم وأغفر ذنوبهم وأجعل الفردوس دارهم اللهم آمين.

دعاء لجدي المتوفي في يوم عرفة

يا رب يا رحيم اغفر لجدي المتوفى، واصفح عنه وتجاوز.

يا رب يا أكرم الأكرمين بكرمك وجودك اغفر لجدي ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

يا خير من يستغاث به، نسألك بأن تغيث جدي في قبره بعفوك ورحمتك ورضاك عنه.

يا لطيف الطف بجدي وتب عليه هو وكل أموات المسلمين.

اللهم يا رب أدخل جدي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا أكرم الأكرمين.

اللهم يا رب أكف جدي كل أهوال القبر.

اللهم يا رب اجعل الجنة دار جدي وقراره.

اللهم يا رب إني أسألك في يوم عرفة أن تغفر لجدي ولجميع موتى المسلمين.

دعاء لابي المتوفي يوم عرفة

اللهم اغفر لأبي واجعله ممن يشفعون لهم يوم القيامة، ولا تحرمه الرؤية السعيدة في جنة الخلد.

اللهم يا رب دعوتك في يوم عرفة فاجب دعائي إني اتوسل إليك يا من لا توسل لغيره أن ترحم أبي تحت التراب وتسعده في جنات النعيم وتجعل له بهذا اليوم العظيم ما يسعه ويؤنس وحشته في غربته حتى يلقاك في يوم الحشر.

اللهم في يوم عرفة طيب ثرى أبي وآنس وحشته وهيء له درباً منيراً مستقيماً الى جنات النعيم.

رحم الله ابي الذي فقدناه وفقدنا نصف السعادة معه، اللهم هيء له مقعداً دائماً ومقاماً خالداً في جنات النعيم.

اللهم ارزقنا إجابة دعواتنا لأبي في قبره، واجعلنا قرة عينه في الجنة، اللهم أني أستودعك في يوم عرفة قبر أبي فلا تطفئ، اللهم نورك في قبره وبرد عليه حر جهنم وأعتق رقبته من عذاب النار.

اللهم في يوم عرفة اجعل أبي ممن تُنَادَى لهم بأنهم أهل الجنة، وأكرمه بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وممن تُطَافُ عليهم الملائكة في الجنة، وتتلوا عليهم آيات الرحمة والغفران.

مع بداية أول لحظات الصباح بيوم عرفة اللهم ارحم من حن له قلبي وأغفر لأبي وأنزله منزل صدق في رحمتك الواسعة ووسع قبره وأنر وحشته وظلمته.

اللهم أجعل يوم عرفة يوم دعاء مستجاب ومغفرة مستحقة، اللهم أرحم أبي وأجعله مرتاحاً آمناً في تربته حتى تأذن له بدخول جنتك، وأجزه عن كل صلاة قد أداها وصوم قد صامه، وأعطه في الآخرة أجر كبير.

دعاء للميت في يوم عرفة تويتر

اللهم أرسِل نفحاتَ جنتك وبرد نعيمك على أحبابنا في القبور .. وزِدهم سعَة وسُرور .. وإجمَعنا بهم في جنة الخلود.. اللهم ارحم من رحل عنا وفجعنا رحيله اللهم انسهُ في قبره واجعله في مساكن جنتك آمناً مطمئناً يارب.